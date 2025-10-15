なんの意味がある？ 「ナンバープレート」の数字や色、記号…の謎　隠されている内容とは

ナンバープレートの色やひらがなにはどんな意味がある？最近は数字だけではなくアルファベットが表示されている!?

クルマのナンバープレートには、さまざまな意味が隠されています。

色や数字などには、どのような意味があるのでしょうか。

●ナンバープレートの色や数字などに隠された意味は？

ナンバープレートの色やひらがなにはどんな意味がある？最近は数字だけではなくアルファベットが表示されている!?（画像はイメージ／フォトAC）

クルマのナンバープレートの正式名称は「自動車登録番号標」です。

ナンバープレートは、個々の車両を識別するために国土交通省によって管理されており、自動車登録ファイルに登録されています。公道で車を走らせるためには、ナンバープレートが必須です。

ナンバープレートには複数の色があり、「地名」「分類番号」「ひらがな」「一連指定番号」が表示されています。それぞれの意味を見ていきましょう。

まず、色の意味ですが、主に4色あり、それぞれ以下のような意味があります。

ーーー

白地に緑文字：自家用

緑地に白文字：事業用

黄色地に黒文字（軽自動車）：自家用

黒地に黄色文字（軽自動車）：事業用

ーーー

「地名」は、その車両の運輸監理部、運輸支局または自動車検査登録事務所を示しています。

もともと各運輸支局につきひとつの地名を使用していましたが、現在はご当地ナンバーが導入されているため、複数の地名を扱う運輸支局も存在します。

たとえば、練馬自動車検査登録事務所では、「練馬」のほかに「杉並」と「板橋」ナンバーで登録可能です。

地域名の横に表示されている3桁の番号は、分類番号と言います。1桁目は車両の用途や種別を示しており、それぞれ以下のような意味があります。

ーーー

1、10〜19、100〜199：貨物自動車

2、20〜29、200〜299：乗合自動車（乗車定員11人以上の「人の輸送」が目的の普通自動車 ※バス）

3、30〜39、300〜399：乗用自動車（3ナンバー車）

4、6、40〜49、60〜69、400〜499、600〜699：小型貨物自動車

5、7、50〜59、70〜79、500〜599、700〜799：乗用自動車および乗合自動車（5ナンバー車）

8、80〜89、800〜899：特殊用途自動車

90〜99、900〜999：建設機械以外の大型特殊自動車

00〜09、000〜099：大型特殊自動車のうち建設機械に該当するもの

ーーー

なお、ナンバープレートに使用する数字の組み合わせが無くなったため、2018年1月からアルファベットも導入されています。

続いて、ひらがなの意味。車両の用途を表しており、ひらがなで自家用・事業用・レンタカー・駐留軍人用の区別が可能です。

「わ」がレンタカーであるのは多くの人が知っているでしょうが、他のひらがなにもそれぞれ意味があります。

ーーー

あいうえ／かきくけこ／を：事業用車両

りれ：事業用車両（軽自動車）

さすせそ／たちつてと／なにぬねの／はひふほ／まみむめも／やゆ／らりるろ：自家用車

あいうえ／かきくけこ／さすせそ／たちつてと／なにぬねの／はひふほ／まみむめも／やゆよ／らるろ／を：自家用車（軽自動車）

われ（軽自動車は「わ」のみ）：レンタカー

よ／EHKMTY：駐留軍人用車両等

AB：駐留軍人用車両等（軽自動車）

ーーー

上記のひらがなのなかに、「お」「し」「へ」「ん」は使用されていません。それぞれ、以下のような理由で使用されていないと言われています。

ーーー

お：「あ」と似ていて見た目の区別がつきにくい

し：「死」を連想させる

へ：「屁」を連想させる

ん：発音がしづらい

ーーー

最後に、「一連指定番号」の意味を見ていきましょう。一連指定番号は、ナンバープレートの中央に大きく表示されている4桁の数字です。

「1」から「9999」まであり、基本的に申請順に番号が割り振られます。

ただし、自身が希望して、番号を指定することも可能です。誕生日や結婚記念日などにする人が多く、クルマを購入する際に、販売店に代行して申請してもらえます。

自分で申し込むこともできますが、手間がかかるため、多くの人は代行を利用します。

なお、以下の番号は希望者が多いため、抽選で当選しなければナンバープレートに表示できません。

ーーー

1

7

8

88

333

555

777

888

1111

2020

3333

5555

7777

8888

ーーー

そのほか、地域によっては抽選対象になる番号があります。たとえば、「横浜」では、「1000」や「2525」など複数の番号が抽選対象となっているため、希望番号にする際は、自分が登録する地域の抽選対象番号を確認しておきましょう。

●レア？あまり見ない特殊なナンバープレート

ナンバープレートには、ここまで紹介してきたもののほかに、以下のような特殊なナンバープレートがあります。

ーーー

仮ナンバープレート

ディーラー用ナンバープレート

外交団用ナンバープレート

自衛隊用ナンバープレート

ーーー

仮ナンバープレートは、新車を車両登録する運輸支局へ運ぶ際や、車検切れで公道を走れないクルマを移動させる際に装着します。

ディーラー用は、車検切れやすでに抹消登録しているクルマに使用するナンバープレートです。

都心で見かける機会が多い外交団用ナンバープレートは、外交官もしくは領事団の公用車に装着されています。

一般的なナンバープレートと異なり、地域やひらがなは表示されていません。

外交団の公用車には青地に白文字で「外」、領事団の公用車には白地に青文字で「領」と表示されています。

また、自衛隊用ナンバープレートも一般的なナンバープレートと異なり、表示されているのは6桁の数字のみです。