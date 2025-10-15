カラフルでかわいい！ 手土産にも最適な『TWG Tea』の日本初上陸アイテム

ギフトコンシェルジュの真野知子さんがおすすめするギフトをご紹介。今回は『TWG Tea（ティーダブリュージー ティー）』のTWG Tea Teddies（R）です。

TWG Tea Teddies（R）（約40粒入り・200g）各\2,700。写真のフレーバーは、溶かすと鮮やかな青になるのが印象的な「ブルーベリー」、果汁感溢れるジューシーな味わいの「アップル＆グレープ」、柑橘の爽やかな酸味にシナモンが甘く香る「オレンジ＆シナモン」。ほかに、ジンジャー＆レモン、マンゴー＆オレンジ、グレープフルーツ＆オレンジ、ラズベリー＆バニラ、ストロベリーの個性溢れる全8種類。

編集S（以下S） テディベア型のグミ？ カラフルでかわいい〜！

真野（以下M） でしょ！ このキュートなルックスのベア、新感覚の楽しさもあるの。シンガポール発のティーブランド『TWG Tea』から日本初上陸した「Teddies（R）」は、そのまま食べるとソフトな弾力のグミ、カップに2粒入れてお湯を注げば、なんと！ お茶としても楽しめるのよ。

S すごい、本当だ！ お湯にサッと溶けてフレーバーカラーが美しいお茶になりました。すごくいい香り！

M ティーブランドならではの希少なホワイトティーを使用しているから、クセがなく、それぞれ果実の組み合わせが織りなすフレーバーが8種類もあってバリエーション豊富。どれにするか選ぶのも楽しくなっちゃう。

S グミとして食べると、よりフルーツ感が感じられますね。お茶にすると程よい甘さになるから不思議。

M ね！ お茶として楽しむなら食後のティータイムにおすすめしたいな。それに、ベア型の窓付きパッケージもかわいいよね。

S テディがたくさん見えて、気分が上がりますね。

M もらったらワクワクするよね。第一印象のルックスも華やかだし、プレゼントや手土産でもその場が盛り上がること間違いなし。これからのギフトシーズンにもぴったりですよ。

真野知子

ギフトコンシェルジュ。手土産など日常的なギフトからハレの日まで多彩なシーンに合わせたギフトをセレクト。

編集S

テディたちも頑張ってくれて、撮影中は「かわいい〜！」の嵐でした。

Information

TWG Tea 銀座

東京都中央区銀座5-2-1 東急プラザ銀座3F TEL. 03-3793-4525（東急グルメフロント） 11：00〜21：00 休みは施設に準ずる https://www.tokyugf-twg-tea.com/ほか、横浜ランドマークプラザ、阪神梅田本店、名古屋栄店にて販売。