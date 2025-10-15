女子が異性に「考え方や価値観が似てる！」とドキッとする瞬間９パターン
異性と付き合うきっかけのひとつに「価値観の共有」があると言われます。確かに、同じような感覚を共有していると親密さも高まるでしょう。しかし、何から何まで考えが同じという人はまずいません。どこか一点でもドキッとするような共感ポイントがあれば、女の子と親密になれるはず。では、どんなポイントで女の子はドキッとするのでしょうか。今回は女性の声を基に、女の子が価値観の共有を感じる瞬間をご紹介します。
【１】落ち込んでしまうポイントが一緒のとき
似たようなネガティブさに価値観の共有を感じるパターンです。「落ち込むときの感覚が共有できない人にポジティブなことを言われても反発してしまうけど、同じ感覚の人なら一緒に成長していけると思う。」（２０代女性）など、傷を舐め合うのではなく、ネガティブな部分からポジティブさや成長を得ようとする女の子もいるようです。間違ってもネガティブな部分だけを共有しようとして、女の子にグチを言い続けることは避けたいところです。
【２】敬語やあいさつがしっかりしているなど、目上の人に対する接し方が近いとき
他人との接し方が似ていることに価値観の共有を感じるパターンです。「価値観の共有って、趣味や嗜好が似ているだけではないと思う。」（３０代女性）といったように、日常的な態度が気になる女の子も少なくないようです。人に対してきちんと尊敬の念を持って接していれば、女の子がその点に共感し、評価してくれるでしょう。
【３】食事中のマナーに対する考え方が近いとき
同じような食事の仕方に価値観の共有を感じるパターンです。「『一口ちょうだい』と言われるのを許せるかどうかなど、食べ方には価値観が表れると思う。」（３０代女性）など、基本的な食事のマナーだけでなく、ちょっとした習慣が気になる女の子もいるようです。自分がいいと思っているような習慣でも、女の子にとっては理解できないことがあるかもしれません。「一口ちょうだい」なら、まず「一口いる？」と聞いてみるなど、相手の反応を窺ってみることも必要でしょう。
【４】食べ物の好みが近いとき
似たような食の趣味に価値観の共有を感じるパターンです。「二人で出かけていて、食べたいものが同じだったりすると価値観を共有していると感じます。」（２０代女性）「食べ物は生活の基本だと思うので。」（２０代女性）など、食事を大切に考えている女の子は多いようです。デートでの特別な食事だけでなく、普段どんなものを食べているかも女の子は気にしていると考えた方がいいのかもしれません。
【５】うがい、手洗いなどの生活習慣が似ているとき
似たような生活習慣に価値観の共有を感じるパターンです。「自分はきっちりしている方なので、同じような習慣が身についている人には好感を持ちます。」（３０代女性）など、生活の中のささいなポイントであるが故に、逆に気になるという女の子もいるようです。チェックするような女の子は、たいてい自分もきっちりとした生活習慣を身につけているはず。自信のない人はとりあえずトイレの後は手を洗うなど、基本的なところでは手を抜かないようにしたいところです。
【６】恋人へのプレゼントの金額など、金銭感覚が近いとき
似たような金銭感覚に価値観の共有を感じるパターンです。「ウィンドウショッピングをしているとき、気に入ったものに対して出せる金額が相手と同じくらいだと安心します。」（３０代女性）といったように、普段から女の子に金銭感覚をチェックされていることもあるようです。女の子に合わせて無理をすることはありませんが、あまりケチケチしていると価値観のギャップを感じられてしまうかもしれません。
【７】理想の付き合い方など、恋愛における考え方が近いとき
似たような恋愛観に価値観の共有を感じるパターンです。「浮気についての考えが違う人とは付き合えない。」（１０代女性）、「わりと淡泊な方なので、同じようなテンションで付き合える人かどうかが気になります。」（２０代女性）など、恋愛における価値観はそのまま付き合えるかどうかの判断にまでつながるようです。とはいえ、実際に付き合ってみると、お互いの価値観をすり合わせていくことになるはずです。気になる女の子に対しては、とりあえずＮＧ対象にならないように相手の価値観に合わせてみるのもいいかもしれません。
【８】好きな芸人など、笑いのツボが一緒のとき
同じようなものをおもしろがることで、価値観の共有を感じるパターンです。「同時に笑うと価値観が似ていると実感します。」（２０代女性）、「一緒に笑えることに幸せを感じる。」（２０代女性）など、笑いのツボが一緒だと女の子はドキッとするようです。会話の中で軽く笑いを入れたり、好きなバラエティ番組をたずねたりと、笑いに関する話題は切り出しやすいので、気になる女の子については笑いの趣味を積極的にリサーチしていきたいところです。
【９】一番感動した映画が一致するなど、趣味が似ているとき
似たような趣味に価値観の共有を感じるパターンです。「マニアックな映画だと、知っているだけでうれしくなる。」（１０代女性）、「同じ感動を共有できるとうれしい。」（２０代女性）など、やはり趣味が近いと話題に事欠かず、親密になりやすいようです。また、その趣味が共有しにくいマイナーなものであるほど、一致したときの感動は大きくなるでしょう。マイナーな趣味は理解してもらいにくく、話したがらないものなので、自分のヘンな趣味をさらすなどしてハードルを下げ、女の子からうまく引き出したいところです。
趣味以外にも、いろいろなポイントで女の子は価値観の一致を感じているようです。女の子と仲良くなるきっかけが欲しいという方の参考になったでしょうか。また、他にも変わったポイントで女の子と価値観が共有できたという方はいるのでしょうか。皆さんのご意見をお待ちしております。（ＢＬＯＣＫＢＵＳＴＥＲ）
