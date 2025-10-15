

沢尻エリカ

沢尻エリカが先日、都内で行われた「DIG」ブランドローンチ記者会見に出席した。2024年に舞台で俳優復帰を果たして以降、約１年８カ月ぶりの公の場となった。

【動画】スノーウェアを着用して登場した沢尻エリカ。西村選手に促されレシーブポーズも披露。サプライズケーキには笑顔も

「DIG」は、現役ビーチバレーボールプレイヤー・西村晃一選手がプロデュースするスポーツアパレルブランド。ブランドのスノーウェアを着用した沢尻は「着心地が良いです。インナーはシンプルに黒のTシャツに白のパンツを着用しているのですが、雪山でも映えるこのアウターのデザインがとても気にいっています」

ともにスペシャルアンバサダーを務め、ビジュアル撮影で15年ぶりの共演を果たした窪塚洋介はこの日、撮影の都合で欠席となったがビデオメッセージで「共演できて嬉しかったよ！」と寄せた。

沢尻は「本当に相変わらずかっこいいですね。15年ぶりな感じがしない。本当にすごく久しぶりなんですが、不思議とその久しぶりな感じがしないです。つい最近も会っていた感じです。そんな不思議な感じでしたが、居心地が良くて撮影も本当に楽しかったです」

その窪塚からノーウェアブランドにちなんだ雪だるまケーキをプレゼントされた。満面の笑みを浮かる沢尻は「かわいい〜めちゃくちゃかわいいです〜！」と大喜びだった。

改めて沢尻は「DIGのウェアは本当に着やすいし、尚且つかっこいいし、街でも着れて、雪山ではスタイリッシュにキマると思うので、幅広い世代にDIGの魅力を届けられたらなと思います」と語った。