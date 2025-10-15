パンを食べながら腸活＆ダイエット！“混ぜてレンチンだけ”で完成の「小麦不使用ふわもちパン」レシピ
パンは、手間なくすぐ食べられて美味しいところが嬉しいですよね。でも「パンは好きだけど、小麦の摂りすぎが気になる」「ダイエット中だから我慢してる……」なんて方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、パン好きの全ての人に試してほしい！ 材料たった4つを混ぜてチンするだけで完成する、小麦不使用のふわもち「ハニー腸活パン」をご紹介します。はちみつの腸活効果について、最新の研究結果を基に解説するので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね！
◆はちみつが腸活に良い理由
はちみつと聞くと、なんとなく体に良さそうなイメージがあるかもしれません。実は、その歴史は古く、なんと約5500年前から健康のために活用されてきた記録が残っているスーパーフードなんです！（※1）
はちみつには、ポリフェノールやオリゴ糖など、積極的に摂りたい成分がたっぷり。その中でも特に注目したいのが、強力な「抗菌作用」です！
イランのネイシャブール医科大学で行われた研究を参考にすると、はちみつを摂取することで、以下のような効果が期待できます（※1）。
・腸内の悪い菌を減らし、良い菌を増やす
・血管の老化や病気を防ぐ
抗菌作用により良い菌まで減らしてしまうと、腸内環境が悪くなってしまいます。はちみつなら、悪玉菌を減らす一方で、乳酸菌やビフィズス菌といった良い働きをする菌を増やす効果があるのです！
◆はちみつは便通にも効果あり？
はちみつの腸活効果は、腸内細菌のバランスを整えるだけではありません。「便通」そのものにも素晴らしい効果が期待できるんです。
駒沢女子大学で行われた研究では、便秘気味の高齢者の方に、毎日たった5g（小さじ1杯程度）のはちみつを2週間食べてもらったところ、驚くべき変化が見られました（※2）。
・排便回数が約1.2倍に増加！
・排便の量も明らかに増加！
・固かった便が、健康的な形状に近づいた！
たった小さじ1杯のはちみつを続けるだけで、これだけの効果があるなんて、使わない手はないですよね。この効果の秘密は、はちみつに含まれる「グルコン酸」や「オリゴ糖」にあると考えられています。
ただし、はちみつは、製品によってかなり内容が変わってきます！ 腸に良い選び方については、また別の機会に詳しくお伝えしますね。1番基本の見分け方としては、瓶に入っている製品を選ぶようにしましょう！
続いては、そんな素晴らしいはちみつの効果を、美味しく手軽に取り入れられる最強の腸活パンをご紹介しますね！
◆＜材料＞ふわもちハニー腸活パン
たまご 1個（MかLサイズ）
上新粉 or 米粉 10g
水 10g
はちみつ 10g
◆＜作り方＞
まずは卵を卵黄と卵白に分けます。卵黄を入れたボウルに、米粉、はちみつ、水を加えてよく混ぜ合わせましょう。別のボウルで、卵白を角が立つまでしっかりと泡立てて、メレンゲを作ります。
卵黄のボウルに、泡立てた卵白をまず3分の1ほど加えて、なじませるように混ぜます。混ざったら、残りの卵白を全て加え、泡を潰さないように優しくさっくりと混ぜ合わせましょう。
耐熱容器に生地を流し込み、ふんわりとラップをかけます。爪楊枝で数カ所穴を開けたら、電子レンジ（500W）で2分間加熱したら完成です！
このレシピのポイントは、小麦粉を一切使わない「グルテンフリー」であることに加え、ベーキングパウダーも不使用なこと。
さらに、粉の量を最小限に抑えているので、とっても低糖質＆低脂質＆低カロリー。ダイエット中でも罪悪感なく食べられるのが嬉しいですよね！
◆朝食やおやつに最適！ はちみつパワーで美味しく腸活しよう
今回は、材料4つでできる「ふわもちハニー腸活パン」の作り方と、はちみつの腸活効果についてご紹介しました。
少しの手間はありますが、それを乗り越えてでも作る価値がありますよ（笑）。その都度泡立てると面倒なので、一気に3個分くらい作るのもおすすめです。お好みでフルーツやヨーグルトを添えても美味しいですよ。
ぜひ、今回の腸活レシピも一度お試しくださいね！
（※1）Saeed Samarghandian「Honey and Health: A Review of Recent Clinical Research」（2017）
（※2） Noribumi Matsudo「Effects of honey in constipated elderly people」（2018）
＜文・料理写真／腸活の研究家ざっきー＞
【腸活の研究家ざっきー】
腸活の研究家。「健康と体作りを後回しにしない」をモットーに、フォロワー11万人のInstagramでは、論文を元にした腸活情報や腸が整うレシピを発信中。Instagram:@zakii312、Twitter:@chokatu_zakii
