特別養子縁組で迎えた娘たち…妹ができた長女の心境の変化【ママリ】

これは作者であるあきママ(@aki.engumi)さんのフォロワーさんのお話です。特別養子縁組で娘となった長女・朝日ちゃん。そんな朝日ちゃんのもとへ同じく養子として迎えた妹・虹ちゃんがやってきます。虹ちゃんのお世話をする朝日ちゃんに感動し、幸せをかみしめるフォロワーさんでしたが、ある時に朝日ちゃんから「初めて朝日と会った時どう思った？」と質問されます。妹ができたことで朝日ちゃんにはある変化があったようです。『真実告知にまつわるエトセトラ』どうぞご覧ください。

娘たちの存在は幸せそのものだった

特別養子縁組で娘となった朝日ちゃんに続き、妹となる虹ちゃんも娘として迎え入れたフォロワーさん一家。朝日ちゃんが虹ちゃんにミルクをあげる姿はフォロワーさんにとって幸せそのものでした。虹ちゃんのお世話を一緒にして、フォロワーさんを助けてくれる心強い存在だったという朝日ちゃん。血のつながりうんぬんではない家族としてのつながりを深く感じますよね。

長女と初めて会った時のこと

朝日ちゃんから「初めて朝日に会った時どう思った？」と聞かれたフォロワーさん。「かわいくてかわいくて…お母さん泣いちゃった」とその時のことを伝えると朝日ちゃんは「ふーん」と言いながらも、「初めて虹ちゃん見た時かわいいと思ったよ」と目を輝かせて言ったのでした。



生みの親は別にいるという事実を知り、きっと朝日ちゃんの中でも消化しきれない思いはあったはず。それでも、虹ちゃんがたくさんかわいがってもらい、フォロワーさんが幸せそうに笑う姿を見たことで自分もあんな風に抱っこされてきたのだなと感じてくれたのかもしれませんね。

長女に起きたある変化

真実告知をした後に何度も聞かれた「お母さんのおっぱい飲んでたの？」という質問はいつの間にかなくなった朝日ちゃん。生みの親が別にいるという事実をどこまで理解できているかは分かりませんが、自分と同じようにやってきた虹ちゃんの存在はとても大きいようですね。



朝日ちゃんは8歳になり、イヤイヤ期の虹ちゃんとケンカしながらもしっかりとお姉さんをしているようです。姉妹になったからこその苦労はたくさんあると思いますが、そんな苦労もまた幸せなことだと実感させられます。そもそも、家族の形に正解はありません。血がつながっていてもいなくても家族に変わりはなく、大事なことはわが子を思いたくさんの愛情をあげることですよね。そんなことを改めて考えさせられるエピソードでした。

