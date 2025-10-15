「球筋を自分で作りたい」ならツアープロモデルを使ってみて！

ボールの捕まえやすさ、弾道を見直したい人へ、ツアープロモデルをおすすめします。

今回は、キャロウェイのドライバーを紹介します。

【キャロウェイ】

ELYTE ♦♦♦ MAXドライバー

ELYTE ♦♦♦ Tドライバー

キャロウェイのELYTEの♦♦♦（トリプルダイヤモンド）シリーズに新しく「MAXドライバー」と「Tドライバー」がラインナップされた。どちらもツアープレーヤー向けに設計されたハイパフォーマンスモデルだが、その恩恵を受けられるアマチュアもじつは多い。

「♦♦♦ MAX」は 460ccの大型ヘッドを採用。寛容性と安心感を担保しつつ「♦♦♦」を冠するモデルらしく、低スピンの強弾道が打てる。また、少なめのフェースプログレッションで、ボールのつかまりがいいのも大きな特徴だ。

「♦♦♦ T」は450ccのコンパクトな洋ナシ型ヘッドのモデルで、操作性やヘッドターンのしやすさを求めたフェードバイアス設計。適正なスピンが入ってくれることでコントロール性能も向上。球筋を自分で作っていきたいゴルファーにオススメしたい。

もちろん、両モデルともフェースには最新のテクノロジー「Ai 10x FACE」を搭載。弾道補正機能が前作PARADYMシリーズより格段に強化されているので、狭いホールでも果敢にフェアウェイを攻めることができる。

ELYTE♦♦♦ MAXドライバー

●ヘッド体積／460cc ●ロフト角／9、10.5度 ●ライ角／57度

●クラブ長さ（標準）／45.5インチ ●フェース素材／鍛造FS2Sチタン

●ボディ素材／8-1-1チタンボディ、サーモフォージドカーボンクラウン、フォージド・カーボンコンポジットソール

●価格／12万2100円～

ELYTE♦♦♦ Tドライバー

●ヘッド体積／450cc ●ロフト角／9、10.5度 ●ライ角／57度

●長さ（標準）／45. 5インチ ●フェース素材／鍛造FS2Sチタン

●ボディ素材／8-1-1チタンボディ、サーモフォージドカーボンクラウン

●価格／12万2100円～

※両モデルともにCALLAWAY EXCLUSIVE限定販売モデル

いかがでしたか？ ぜひ、キャロウェイのドライバーを手に取ってみてください。

キャロウェイゴルフ

☎ 0120-300-147 callawaygolf.jp

写真＝田中宏幸