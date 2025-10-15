◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦 ドジャース―ブルワーズ（2025年10月14日 ミルウォーキー）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が14日（日本時間15日）、敵地でのブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第2戦に「1番・DH」で先発出場。第1打席は空振り三振に倒れ、今季ワーストを更新する17打席連続無安打となった。

この日のブルワーズ先発は今季リーグ最多17勝を挙げた右腕ペラルタ。カーブ2球を続けられてあっさり追い込まれると、カウント2―2から低めのスライダーを振らされて空振り三振に打ち取られた。

フィリーズとの地区シリーズは敵軍が左腕を多くぶつけてきたこともあり、4試合で18打数1安打、打率・056と低迷。ブルワーズとの第1戦では3四球を選んで勝利に貢献したものの、2打数無安打で今季ワーストの連続打席無安打が16に伸びていた。

この日の試合前には今シリーズの第4戦先発が決定。大谷を4戦目に配置した理由を問われたデーブ・ロバーツ監督は「知っての通り、休養を取った翔平は問題ない。第3戦については、タイラー（グラスノー）は通常通りの休養で臨めると思っています。その点でもちょうど調整が合う感じです。こうしたことを全部考えると、理にかなっているわけです」と説明した。