¡¡15Æü¸áÁ°4»þ55Ê¬¤´¤í¡¢ºë¶Ì¸©Äá¥±Åç»Ô¼ãÍÕ2ÃúÌÜ¤ÎÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡Ö¼ãÍÕ¥Ê¡¼¥·¥ó¥°¥Û¡¼¥à¡×¤Ç¡ÖÆþ½ê¼Ô¤¬·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢80¡Á90Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷À2¿Í¤¬Æ¬¤Ê¤É¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¡¢°Õ¼±¤Î¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤â»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¸©·Ù¤ÏÆ±Æü¡¢¸µ»ÜÀß¿¦°÷¤Î20ÂåÃË¤Î¿ÈÊÁ¤ò»ÔÆâ¤Ç³ÎÊÝ¡£»¦³²¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤¹¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢»¦¿Í»ö·ï¤Î²ÄÇ½À¤â»ëÌî¤ËÁÜºº¤¹¤ë¡£
¡¡»ÜÀß¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤ÏÈ¯À¸¸å¡¢¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤¹¤ëÉÔ¿³¤Ê¿ÍÊª¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ÜÀß¤Ï5³¬·ú¤Æ¡£¿¦°÷¤¬¡¢4³¬¤È5³¬¤Ç2¿Í¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÈ¯¸«¤·¤¿¡£Æþ½ê¼Ô¤Ï60¡Á70¿Í¤¤¤¿¤¬¡¢Â¾¤Ë¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£½ÐÆþ¤ê¸ý¤Ï¿ô¥«½ê¤¢¤ê¡¢Åö»þ»Ü¾û¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÌÀ¡£»ÜÀßÆâ¤Ç¶§´ï¤Ï¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¸½¾ì¤ÏÅìÉðÅì¾åÀþ¤Î¼ãÍÕ±Ø¤«¤éÆî¤ËÌó250¥á¡¼¥È¥ë¤Î½»Âð³¹¡£¸½¾ìÉÕ¶á¤Ç¤ÏÈ¯À¸¸å¡¢µ¬À©Àþ¤¬Ä¥¤é¤ì¡¢·Ù»¡´±¤é¤¬ÉÑÈË¤Ë¹Ô¤¸ò¤Ã¤¿¡£
¡¡·»¤¬Æþ½ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦70Âå½÷À¤Ï¡Ö¿´ÇÛ¤ÇÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¶á¤Å¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÉÔ°Â¤²¤ÊÍÍ»Ò¡£