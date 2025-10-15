´ßÃ«Íö´Ý¡Ö¡ØM¡Ù¤¬Ã¯¤Ê¤Î¤«¤Ï¡Ä¡× Êì¡¦´ßÃ«¹á¤Î¶Ê¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²Î»ì¤Ë°ìÆ±Çú¾Ð
10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î¡Ø¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸¡¡²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê!!¡Ù¤Ç¤Ï¡¢´ßÃ«Íö´Ý¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÊì¤Î¶Ê¤Î²Î»ì¡É¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬Çú¾Ð¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡Ö¤Ê¤¼ÆüËÜ¿Í¤Ï±Ñ¸ì¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î½ÕÆü½Ó¾´¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¼ø¶È¤ò¼Â»Ü¡£ÆüËÜ¤Î±Ñ¸ì¶µ°é¤ÎÎò»Ë¤ÈÆÈ¼«¤ÎÊ¬ÀÏ¤«¤é¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬±Ñ¸ì¤òÏÃ¤»¤Ê¤¤ÍýÍ³¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¼ø¶È¤Î¤Ê¤«¤Ç¡ÖJapanese¡ÜEnglish¡áJapanglish¡Ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¡È±Ñ¸ì¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¡É¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¹¤¬¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ±Ñ¸ì¤È¤·¤Æ»È¤¦¤È¡ÖÄÌ¤¸¤Ê¤¤¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¸í²ò¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢¶ñÂÎÎã¤òµó¤²¤Æ·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿½ÕÆü¡£
¡ÈJapanglish¡É¤ò»È¤Ã¤¿ÎãÊ¸¤È¡¢³°¹ñ¿Í¤¬¼õ¤±¼è¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡È°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌõÊ¸¡É¤â¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤â¤·¤í¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢1990Ç¯Âå¤ÎJ-POP¤Ë¤â³¤³°¤Ç¤Ï°ÕÌ£¤ÎÄÌ¤¸¤Ê¤¤±Ñ¸ì¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¾Ò²ð¤·¤¿½ÕÆü¤Ï¡¢À¸ÅÌÌò¤Ç½Ð±é¤·¡¢Êì¤¬¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¦´ßÃ«¹á¤Ç¤¢¤ë´ßÃ«Íö´Ý¤Ë¡ÖÍö´Ý¤¯¤ó¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤Î²Î¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²Î»ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¡£
¡Ö¡ØM¡Ù¤¬Ã¯¤Ê¤Î¤«¤Ï¡Ä¡Êµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿´ßÃ«¤Ë¡¢½ÕÆü¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ÏÆüËÜ¿Í¤ß¤ó¤Ê»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÂ¨¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¼ãÎÓÀµ¶³¤â¡Ö²¶¤¿¤Á¤â¤ï¤«¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢µ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£