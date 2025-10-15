º´Æ£ÆóÏ¯¤¬¸¶ºî¡¦µÓËÜ¡¦¼ç±é¡¢¾ëÄê½¨É×¤¬´ÆÆÄ¤Ë¡¡±Ç²è¡ØÌ¾Ìµ¤·¡Ù2026Ç¯5·î¸ø³«·èÄê
¡¡º´Æ£ÆóÏ¯¤¬½é¤ÎÌ¡²è¸¶ºî¤ò¼ê¤¬¤±¡¢µÓËÜ¡¦¼ç±é¤â·óÇ¤¤¹¤ë±Ç²è¡ØÌ¾Ìµ¤·¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯5·î¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤¬±Ç²èÍÑ¤Ë½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¤ªÂ¢Æþ¤êÀ£Á°¤À¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤¬½ñÀÒÊÔ½¸¼Ô¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢±ÊÅÄÎÊ¤Îºî²è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¤¤Ë½Ð¤¿Æ±Ì¾Ì¡²è¤ò±Ç²è²½¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡¢¿ô´ñ¤Ê±¿Ì¿¤òÇØÉé¤Ã¤¿°ÛÇ½¤ÎÃË¤Î´õË¾¤ÈÀäË¾¡¢¤½¤·¤Æ¶¸µ¤¤òÉÁ¤¤¤¿¥µ¥¤¥³¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¡£¸¶ºî¤Ï¥Þ¥ó¥¬ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡Ö¥³¥ß¥×¥ì-Comiplex-¡×¤Ë¤Æ2024Ç¯10·î¤ËÏ¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢2025Ç¯10·î29Æü¤Ë¤ÏÂè2´¬¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¡ØÓÐ¤¦êµ¡Ù¡Ø°¤¤²Æ¡Ù¤Ê¤É¤Î¾ëÄê½¨É×¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡¼ã¤¤µÒ¤ÇÆø¤ï¤¦Ãë²¼¤¬¤ê¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç¡¢»ÄÇ¦¤Ê»¦¿Í»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ë¡£¤·¤«¤·ÈÈ¿Í¤È»×¤ï¤·¤Ë·¼çÆ¬¤ÎÃæÇ¯ÃË¤Ï¤½¤Î¼ê¤Ë°ìÀÚ¤Î¶§´ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÃË¤¬¶á¤Å¤¤¤ÆÀÜ¿¨¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¿¨¤é¤ì¤¿¿Í¤¬¼¡¡¹·ì¤ò¿á¤¤À¤·ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡£»ö·ï¤ÎÊó¤»¤ò¼õ¤±¤¿·Ù»¡¤ÎÌÌ¡¹¤Ï¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤ë¤½¤Î¸÷·Ê¤òÁ°¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦¤¬¡¢ÁÜºº¤òÂ³¤±¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¿ôÇ¯Á°¤ËËü°ú¤¤Îµ¿¤¤¤ÇÄ´½ñ¤ò¼è¤é¤ì¤¿°ì¿Í¤ÎÃË¤¬¡¢º£²ó¤ÎË·¼çÆ¬¤ÈÆ±°ì¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÆÍ¤»ß¤á¤ë¡£¤½¤ÎÃË¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡Ö»³ÅÄÂÀÏº¡×¡£»³ÅÄ¤Î¼«Âð½»½ê¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÉåÇÔ¤·¤¿°ì¿Í¤Î½÷À¤Î»àÂÎ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ç²è²½¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢º´Æ£¤È¾ëÄê´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥Èº´Æ£ÆóÏ¯¡Ê¸¶ºî¡¦µÓËÜ¡¦¼ç±é¡Ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¼Â¸½¤Ï¡¢º£¤ÎÆüËÜ±Ç²è³¦¤Î¸½¾õ¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¡£Â¿¤¯¤Î±Ç²èP¤¬¸ý¤òÂ·¤¨¤¿¡£Äü¤á¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¤ËÀ¼¤¬³Ý¤«¤ë¡£¡ÖÌ¡²è¤Ë¤·¤Ê¤¤¤«¡×¤À¤«¤é¡£°ì´¬¤ÎÃ±¹ÔËÜ¤òÇã¤Ã¤¿¤·Æó´¬¤âÇã¤¦¤Ä¤â¤ê¤Î¿Í¡¢°ì´¬¤ÏÇã¤Ã¤¿¤±¤ÉÆó´¬¤òÇã¤¦¤«¤Þ¤À·è¤á¤Æ¤Ê¤¤¿Í¡¢Ã±¹ÔËÜ¤ÏÇã¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤±¤ÉÇÛ¿®¤ÏËèÏÃ¸«¤Æ¤¿¿Í¡¢ËèÏÃ¤Ï¸«¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¤¿¤Þ¤Ë¸«¤Æ¤¿¿Í¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤â¸«¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É°ì²ó¤À¤±¸«¤¿¿Í¡¢º´Æ£ÆóÏ¯¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¡£
¾ëÄê½¨É×¡Ê´ÆÆÄ¡ËµÓËÜ¤ò°ìÆÉ¤·¤Æ¡ÖÌÌÇò¤¤¤±¤É......¥³¥¤¥Ä¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤ÎÆñ»º¤Ë¤Ê¤ë¤¾¡×¤ÈÄ¾´¶Åª¤Ë»×¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤«¤è¤¦¤Ê¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë»Å»ö¤ò¶Ä¤»¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÉð¼Ô¿Ì¤¤¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÎÅ¯³Ø¤äÎÑÍý´Ñ¤òÌä¤¦¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤ÎÊª¸ì¤ò±Ç²è¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢Áê±þ¤Î³Ð¸ç¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ç²è»Ë¾åÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ë»³ÅÄÂÀÏº¤È¤ÎÀï¤¤¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤ÏÉ¬¤º¤äÌÌÇò¤¤±Ç²è¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤³¤³¤Ë¤ªÌóÂ«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë