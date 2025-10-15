¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÇÎ¹¤¹¤ëÆüËÜ¡¿´ØÅìÊÔ¡Ã ¤Þ¤º¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¤òµ¤·Ú¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡£¡Ö¼«²ÈßäÀù¤Î¤¢¤Ù¤Á¤ã¤ó¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤¬ÅÁ¤¨¤ë¡È³Ú¤·¤µ¡É¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÆþ¸ý¤Ë
Á´¹ñÅª¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¡¼¥ó¡£°û¿©Å¹¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÈÍÏ¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤â´ØÅì¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊµÊÃãÅ¹¤«¤éºÇÀèÃ¼¤Î¥«¥Õ¥§¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÅ¹¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¡¢¤Þ¤µ¤ËÆüËÜ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼Ê¸²½¤ÎÃæ¿´ÃÏ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅ¹¤Ï²£ÉÍ±Ø¤«¤éÅÅ¼Ö¤ÇÌó7Ê¬¡£ÆîÂÀÅÄ±Ø¤ò½Ð¤Æº¸¼ê¤Î³Ñ¤ò¶Ê¤¬¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¸«¤Ä¤«¤ë
Åìµþ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´ØÅì¶á¹Ù¤Ë¤¢¤ëÃíÌÜÅ¹¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÅöÏ¢ºÜ¡£Å¹¼ç¤äÅ¹Ä¹¤¿¤Á¤¬¶µ¤¨¤ë¡Èº£¡¢ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¡É¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥ê¥ì¡¼¤ÎÎ¹¤Ø¡£
Âè9²ó¤Ï¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¼«²ÈßäÀù¤Î¤¢¤Ù¤Á¤ã¤ó¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¡£Æ¦Çä¤ê¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤¹¤ë¡È³¹¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼²°¡É¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë°ìÅ¹¤À¡£Å¹¼ç¤Î°¤Éô¤µ¤ó¤Ï¥Ð¥¹¤Î±¿Å¾¼ê¤«¤é¥«¥Õ¥§¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ø¤ÈÅ¾¿È¤·¤¿¿ÍÊª¡£±¿Å¾¼ê»þÂå¤«¤é¥«¥Õ¥§¤äµÊÃãÅ¹¤Ë¤è¤¯ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¹¥¤¤ÎÅ¹¼ç¤¬¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤»¨ÃÌ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ïµ¤·Ú¤Ç³Ú¤·¤¤¤â¤Î¡×¤À¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Profile¡Ã°¤ÉôÃÒ¹ä(¤¢¤Ù¡¦¤È¤â¤¿¤±)
1976Ç¯(¾¼ÏÂ51Ç¯)¡¢¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£Ê¡²¬¤äÅìµþ¤Ç20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Ð¥¹¤Î±¿Å¾¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡£²ñ¼Ò°÷»þÂå¡¢³ùÁÒ¤ÎµÊÃãÅ¹¤Ç°û¤ó¤À¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼«¿È¤Ç¤â¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÃê½Ð¤ä¡ÖÉÙ»ÎàÝµ¡¡×³«ºÅ¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤òÂà¿¦¤·¡¢2021Ç¯6·î¤Ë¡Ö¼«²ÈßäÀù¤Î¤¢¤Ù¤Á¤ã¤ó¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÃÎ¼±¤Èµ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¤¿¼«Ëý¤Î°ìÇÕ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¡ÈÆñ¤·¤¤¡É¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤
°¤Éô¤µ¤ó¤¬°ìµ¤¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿ÀÆàÀî¡¦³ùÁÒ¤Ë¤¢¤ëµÊÃãÅ¹¡Öcafé vivement dimanche(¥«¥Õ¥§ ¥ô¥£¥ô¥â¥ó ¥Ç¥£¥â¥ó¥·¥å)¡×¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë½Ð¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£
¡Ö¤½¤³¤Ç°û¤ó¤À¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢Æ¦¤òÇã¤Ã¤Æ²È¤ÇÃê½Ð¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤â¤³¤Î¤³¤í¡£¼«Ê¬¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤Æ°û¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡Ø¤ªÅ¹¤È¤ÎÌ£¤Î°ã¤¤¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²È¤Ç¤¤¤í¤ó¤ÊÃê½ÐÊýË¡¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ø¤Î¶½Ì£¤¬¿Ô¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤Þ¤¿ßäÀùµ¡¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¤³¤Î¤ªÅ¹¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£¼«Ê¬¤Ç¤âßäÀù¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¸«¤¿ßäÀùµ¡¤¬¡Ø¥Õ¥¸¥í¡¼¥ä¥ë¡Ù¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÈÎÇä¸µ¤Ç¤¢¤ë¡ØÉÙ»ÎàÝµ¡¡Ù¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤äßäÀùµ¡¤ò»î¤»¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¥»¥ß¥Ê¡¼¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ6Ç¯¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿¤³¤í¡¢2021Ç¯¤Ë¥³¥í¥Ê±²¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Ð¥¹±¿Å¾¼ê¤Î»Å»ö¤òÂà¿¦¡£¼«¤º¤È¼¡¤Î°ì¼ê¤È¤·¤ÆÉâ¤«¤ó¤À¤Î¤Ï¥«¥Õ¥§¤À¤Ã¤¿¡£7ÀÊ¤Î¾®¥Ð¥³¤ÊÅ¹Æâ¶õ´Ö¤À¤¬¡¢µÒ¤È¤Î²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤À¡£Î¢Æ»¤ËÌÌ¤·¤¿Å¹¤À¤¬¡¢±Ø¤Þ¤Ç¤ÎÈ´¤±Æ»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¿ÍÄÌ¤ê¤¬°Õ³°¤ËÂ¿¤¯¡¢»Å»ö¤Îµ¢¤ê¤Ê¤É¤Ë´ó¤êÆ»¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ïÏ¢¤âÂ¿¤¤¤Î¤À¤È¤«¡£
¡Ö¤ªÅ¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¡¼¥Ò¡¼¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ë¤Þ¤º¤Ï¡Ø¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ïµ¤·Ú¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤â¤Î¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÏÆ¦¤Î»ºÃÏ¤äßäÀùÅÙ¹ç¤¤¡¢´ï¶ñ¤Î¼ïÎà¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×ÁÇ¤¬ºÙ¤«¤¯¤¢¤ê¡¢ÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤É¿¼¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤ËÂÐ¤·¤ÆÌÌÅÝ¤äÆñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÓÏ¹¥ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¤¬³Ú¤·¤á¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¹¥¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼«¤º¤ÈÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¡£¤½¤Î¡ÈÆþ¸ý¡É¤È¤Ê¤ë³Ú¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
Å¹¤Ç»È¤¦´ï¶ñ¤Ï¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ë¤â¤Î¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥É¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¤Ï¡ÖCAFEC ¥Õ¥é¥ï¡¼¥É¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤Ç¡¢¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ï¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¡£¤Ò¤È¤Ä·ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤ªÅò¤¬°ìÄê¤ÎÂ®ÅÙ¤ÇÍî¤Á¤ë¤¿¤áÌ£¤¬°ÂÄê¤·¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¤ªÅò¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤â²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç´·¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Ð±þÍÑ¤¬¸ú¤¯¤Ê¤É¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤À¤È¤«¡£Å¹¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»È¤¤Êý¤äÌ£¤Î½ÐÊý¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£
ßäÀùµ¡¤Ï¡ÖÉÙ»ÎàÝµ¡¡×¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤ÇÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¤¿¡Ö¥Õ¥¸¥í¡¼¥ä¥ë¡×¡£¤è¤¯ÄÌ¤Ã¤¿¡Öcafé vivement dimanche¡×¤Ç¤Ï¤¸¤á¤Æ¸«¤¿ßäÀùµ¡¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÌÂ¤ï¤ºÁª¤ó¤À¡£Ä¾²Ð¼°¤Ê¤Î¤ÇÆ¦¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¡¢¿¼¤ß¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¡¢»ºÃÏ¤Î°Û¤Ê¤ëÆ¦¤Î¸ÄÀ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤Î¤ËºÇÅ¬¤È¤Î¤³¤È¡£
¡ÖßäÀùÅÙ¤ÏÃæ¿¼Àù¤ê¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç8¼ïÎà¡¢ÀõÀù¤ê¤È¿¼Àù¤ê¤ò1¼ïÎà¤º¤ÄÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¦¤Î»ºÃÏ¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¡¢¥°¥¡¥Æ¥Þ¥é¤Ê¤É°ìÈÌÅª¤ËÃÎ¤é¤ì¤¿¹ñ¤Î¤â¤Î¤ò¤½¤í¤¨¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¤¢¤Þ¤ê¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Ì¾Á°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁª¤Ó¤ä¤¹¤¤¤«¤Ê¤È¡£ÀõÀù¤ê¤«¤é¿¼Àù¤ê¤Þ¤Ç¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤¦°ìÇÕ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
6¼ïÎà¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥ª¥ê¥¸¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖHOP¡×¡ÖSTEP¡×¡ÖJUMP¡×¤È3¼ïÎà¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤â¡£¤³¤ÎÌ¾¾Î¤Ë¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼²°¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖHOP¡×¤ÏÃæ¿¼Àù¤ê¤Î¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ö¥ì¥ó¥É¡¢¡ÖSTEP¡×¤ÏÃæ¿¼+¿¼Àù¤ê¤Î¥Ó¥¿¡¼¥Ö¥ì¥ó¥É¡¢¡ÖJUMP¡×¤Ï¿¼Àù¤ê¤Î¥À¡¼¥¯¥Ö¥ì¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ¦¤ÎÉ÷Ì£¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Àå¤ËÆëÀ÷¤à°û¤ß¸ý¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡£
¢£¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢¤è¤ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¿È¶á¤Ë
¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ÎÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¡¢¥±¡¼¥¤ä¾Æ¤²Û»Ò¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤âÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð»ÀÌ£¤Î¤¢¤ëÀõÀù¤ê¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¤Ï¥ì¥â¥ó¡¢¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿¤µ¤ï¤ä¤«·Ï¤Î¥±¡¼¥¤ò¡£¿¼Àù¤ê¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¤É¤·¤Ã¤ÈÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ëÌ£¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ó¤³¤ò»È¤Ã¤¿ÏÂ²Û»ÒÎà¤ä¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È·Ï¤È¤¤¤Ã¤¿´Å¤µ¤Î¼çÄ¥¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¤ª²Û»Ò¤¬¹ç¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤ªÅ¹¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¹õÅü¤Î¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡Ù(Å¹Æâ550±ß)¤ä¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù(¥É¥ê¥ó¥¯+200±ß¢¨Ëè½µ¶âÍË¸ÂÄê)¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¿¼Àù¤ê¤Î¥Ó¥¿¡¼¥Ö¥ì¥ó¥É¡ØSTEP¡Ù¤Ê¤ó¤«¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡×
¢£°¤Éô¤µ¤ó¥ì¥³¥á¥ó¥É¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¡Ömaruca coffee¡×
¡ÖÅìµþÅÔÂÎ©¶è¤Ë¤¢¤ë¡Ømaruca coffee¡Ù¡£Å¹¼ç¤Î²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¤â¤È¤â¤È¡ØÉÙ»ÎàÝµ¡¡Ù¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ç¤¹¡£ßäÀù¡¢Ãê½Ð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ßäÀùµ¡¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¤³¤È¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿Âç¤¤ÊÂ¸ºß¡£Æ¦Çä¤ê¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¹Æâ¤Ç·Ú¤¯¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥³¡¼¥Ò¡¼°¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿²ÃÆ£¤µ¤ó¤È¡¢¸ì¤ê¹ç¤¦»þ´Ö¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×(°¤Éô¤µ¤ó)
¡Ú¡Ö¼«²ÈßäÀù¤Î¤¢¤Ù¤Á¤ã¤ó¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ç¡¼¥¿¡Û
¡üßäÀùµ¡¡¿¥Õ¥¸¥í¡¼¥ä¥ë3¥¥í¥°¥é¥à(Ä¾²Ð¼°)
¡üÃê½Ð¡¿¥Ï¥ó¥É¥É¥ê¥Ã¥×(CAFEC ¥Õ¥é¥ï¡¼¥É¥ê¥Ã¥Ñ¡¼)
¡üßäÀùÅÙ¹ç¤¤¡¿ÀõÀù¤ê¡Á¿¼Àù¤ê
¡ü¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡¿¤¢¤ê(¥Û¥Ã¥È¥³¡¼¥Ò¡¼570±ß¤Û¤«)
¡üÆ¦¤ÎÈÎÇä¡¿100¥°¥é¥à780±ß¡Á
¼èºà¡¦Ê¸¡¿GAKU(¤Î¤é¤é¤¤¤È)
»£±Æ¡¿ÂçÌîÇîÇ·(FAKE.)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
