¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥¯¤Ï¡Ö¤á¤Þ¤¤¡×¤òµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¥Û¥ó¥È? ¤á¤Þ¤¤¤¬µ¯¤³¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò°å»Õ¤ËÊ¹¤¯
°ÂÀÅ¤Ê¾õÂÖ¤¬Â¿¤¤¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥¯¤Ç¤â¡¢¤á¤Þ¤¤¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Õ¤¯¤í¤¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¼«Í³¤¬µÖ¡×¤Î°Ëß·ÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ÂÀÅ¤À¤«¤é¤³¤½µ¯¤¤ä¤¹¤¤¤á¤Þ¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£º£²ó¤Ï¡¢¤á¤Þ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
°Ëß· ¿¿Íý»Ò¡Ê¤Õ¤¯¤í¤¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¼«Í³¤¬µÖ Éû±¡Ä¹¡Ë
ÅìË®Âç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£ÅìË®Âç³Ø°åÎÅ¥»¥ó¥¿ーÂç¶¶ÉÂ±¡¶ÐÌ³¸å¤Î2021Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Ö¤Õ¤¯¤í¤¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¼«Í³¤¬µÖ¡×¤ÎÉû±¡Ä¹½¢Ç¤¡£Ç¾¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼À´µ¤Ë¥Áー¥à°åÎÅ¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÇ¾¿À·Ð³°²Ê³Ø²ñÀìÌç°å¡¢ÆüËÜÇ§ÃÎ¾É³Ø²ñÀìÌç°å¡¦»ØÆ³°å¡¢ÆüËÜ¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¦¥±¥¢Ï¢¹ç³Ø²ñÇ§Äê°å¡£
ÊÔ½¸Éô
¤á¤Þ¤¤¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤Ã¤Æ¡¢ÉÂµ¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
°Ëß·ÀèÀ¸
°ì¸À¤Ë¤á¤Þ¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¡ÖÎ©¤Á¤¯¤é¤ß¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥é¥Ã¤È¤¹¤ë´¶³Ð¡×¤ä¡Ö¼þ¤ê¤¬¤°¤ë¤°¤ë²óÅ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¡×¤â¤á¤Þ¤¤¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¸¶°ø¤âÍÍ¡¹¤Ç¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ê³°Íè¤Ç¤á¤Þ¤¤¤òÁÊ¤¨¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î6～7³ä¤Ï¡¢¡ÖÎÉÀÈ¯ºîÀÆ¬°Ì¤á¤Þ¤¤¾É¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÉÀÈ¯ºîÀÆ¬°Ì¤á¤Þ¤¤¾É¤Ï¡¢¿²ÊÖ¤ê¤ò¤¦¤Ã¤¿¤È¤¤ä¡¢Êª¤ò½¦¤Ã¤¿¤È¤¤Ê¤É¡¢ÆÃÄê¤ÎÆ¬¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ËÃ»»þ´Ö¤Î¤á¤Þ¤¤È¯ºî¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼ªÀÐ¡×¤È¤¤¤¦Ãº»À¥«¥ë¥·¥¦¥à¤Î¾®¤µ¤ÊÎ³¤¬ËÜÍè¤Î°ÌÃÖ¤«¤éÅ¾¤¬¤ê½Ð¤Æ¡¢¸í¤Ã¤ÆÊ¿¹Õ´ï´±¤ò»Ê¤ë»°È¾µ¬´É¤ËÆþ¤ê¤³¤à¤³¤È¤ÇÀ¸¤¸¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¼ªÀÐ¤¬Å¾¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢±¿Æ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ëµ¯¤¤ä¤¹¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
°Ëß·ÀèÀ¸
¤¤¤¤¤¨¡£¤à¤·¤íµÕ¤Ç¡¢¡ÖÄ¹»þ´Ö¡¢Æ¬¤òÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤¿Í¡×¤Ëµ¯¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÍ½ËÉ¤Ë¤Ï¡¢¼ªÀÐ¤ò»°È¾µ¬´É¤ËÎ¯¤á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÆ±¤¸»ÑÀª¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
ºòº£¡¢¼«Âð¤Î¥Ç¥¹¥¯¤Ç¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
°Ëß·ÀèÀ¸
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÎÉÀÈ¯ºîÀÆ¬°Ì¤á¤Þ¤¤¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ë¿Í¤ÎÌó50¡ó¤Ï¡Ö¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥¯½¾»ö¼Ô¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥¯¤¬Ä¹»þ´ÖÂ³¤¯¤È¤¤Ï¡¢Äê´üÅª¤Ë»ÑÀª¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÊÔ½¸Éô
»°È¾µ¬´É¤ËÆþ¤Ã¤¿¼ªÀÐ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¸µ¤Î°ÌÃÖ¤ËÌá¤¹¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
°Ëß·ÀèÀ¸
ÆÃ¼ì¤Ê¥á¥¬¥Í¤ò»È¤Ã¤ÆÌÜ¤ÎÆ°¤¤ò´Ñ»¡¤·¤Ê¤¬¤éÆ¬¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢º¸±¦3¤Ä¤º¤Ä¤¢¤ë»°È¾µ¬´É¤Î¤É¤³¤Ë¼ªÀÐ¤¬ÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¤«¿ÇÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢ÆÃÄê¤Î¸þ¤¤ËÆ¬¤òÆ°¤«¤·¤Æ»°È¾µ¬´É¤«¤é¼ªÀÐ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤ÏMedical DOC¤Ë¤Æ¡Ú¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÍ×Ãí°Õ¡ª ¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸»ÑÀª¤Ç¤á¤Þ¤¤¤òµ¯¤³¤¹¡ÖÎÉÀÈ¯ºîÀÆ¬°Ì¤á¤Þ¤¤¾É¡×¤È¤Ï¡Û¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÍÆ¤Ï¤½¤Î¼èºà»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£