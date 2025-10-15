¹âÅÙ¤Ê´Ö°ã¤¤Ãµ¤·¡£Vivo¤Î¿·OS¡¢iOS 26¤Ë´ó¤»¤¹¤®¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡Ä¡©
ÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬´Ö°ã¤¤Ãµ¤·¤Î»þ´Ö¤Ç¤¹¡£
Ê¸»ú¤Ç¿§¡¹¸À¤¦¤è¤ê¤âÆ°²è¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Êý¤¬¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢°Ê²¼¤ò¤É¤¦¤¾¡£Ãæ¹ñ¤Î¥¹¥Þ¥Û¥á¡¼¥«¡¼¡¢Vivo¤Î¿·OS¡ÖOriginOS 6¡×¤Î¾Ò²ðÆ°²è¤Ç¤¹¡£
Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ä¥ë¥Ã¤È¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤È´Ý·¿¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Ï¡¢¿å¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
²èÌÌ¾åÉô¤«¤é°ú¤½Ð¤»¤ëÀßÄê¥Ü¥¿¥ó¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¥³¥ó¥Æ¥Ê¤ä¡¢È¾Æ©ÌÀ¤ÎÄÌÃÎ¡£¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ç¡¢¥Ñ¥ó¥Á¥Û¡¼¥ë¥«¥á¥é¤ò¾å¼ê¤Ë±£¤¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¤âºã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¼Ëö¤Î¼þ°Ï¤¬¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤Ë¸÷¤ëAIµ¡Ç½¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Ê¤ó¤Æ¡¢Ì¤Íè¤Ã¤Ý¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤¨¡©iOS 26¡© ¥ê¥¥Ã¥É¥°¥é¥¹¡© ÃÎ¤é¤Ê¤¤»Ò¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡£
¥ê¥¥Ã¥É¥°¥é¥¹¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¹¤®¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡©
¤È¸À¤¦¤ï¤±¤ÇVivo¤Î¿·OS¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤É¤³¤«¤é¤É¤¦¸«¤Æ¤âiOS 26¤Î¥ê¥¥Ã¥É¥°¥é¥¹¡£¡Ä¤¤¤ä¡¢¥ê¥¥Ã¥É¥°¥é¥¹¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤ó¤È¡¢¤¿¤Ä¤ä¤È¤«¤º¤ä¤¯¤é¤¤»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñÈÇiPhone¤ÎiOS 26¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡Ö¤½¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¨¤ë¥ì¥Ù¥ë¡£¤â¤Ï¤ä°ã¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÊý¤¬Æñ¤·¤¤¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡©
¤Ê¤ó¤È¸À¤¦¤«¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¼ê²Ã¸º¤Ê¤·¤Ë¡Ö´ó¤»¤Æ¡×Íè¤ë¤Î¤â¤¹¤´¤¤¡£
À¤¤ÎÃæ¤ÎÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤ò´Þ¤á¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤ä¡Ä¤Ç¤â¤³¤ì¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë!? ¤È¡¢Â¾¿Í»ö¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¡Ä¡£
Source: YouTube¡ÊSparrows News¡Ë via MacRumors