¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡ËÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÉ×¿Í²ñ¤Ï14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¤Ë¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡ÊNLCS¡ËÂè2Àï¤ËÎ×¤à¥Á¡¼¥à¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÁ°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè1Àï¤ÇÀèÈ¯º¸ÏÓ¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¤¬8²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï2¤Ä¤Î¿½¹ð·É±ó¤ò´Þ¤à3»Íµå¤È¾¡Éé¤òÈò¤±¤é¤ì¤Æ2ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤Î²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤ò¤ª¤¼¤óÎ©¤Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Ä¤Ê¤®Ìò¤ËÅ°¤·¤Æ2¡½1¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡É×¿Í²ñ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡ÖNLCSÂè2Àï¡¡¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤â¤¦¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Á°Æü¤Ï¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤Î¤ªÂ·¤¤¤ÎÇò¤ÈÀÄ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥àÉ÷¤Î¥¦¥¤¥ó¥É¥Ö¥ì¡¼¥«¡¼¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»äÉþ¤ÇµÇ°»£±Æ¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡NLCS¤Ï7»î¹çÀ©¤ÇÀè¤Ë4¾¡¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡Ë¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£Å¨ÃÏ¤Ç¤ÎÂè2Àï¤ò½ª¤¨¤ë¤È1Æü¤ÎµÙÍÜÆü¤ò¶´¤ß¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎËÜµò¤ËÉñÂæ¤ò°Ü¤·¤Æ16Æü¡ÊÆ±17Æü¡Ë¤«¤éÂè3Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£