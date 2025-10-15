µçÃÏ¤Ë³èÌö¤¹¤ë¤«¤é¥¨¡¼¥¹ ÀÐ°æ°ìÇÏ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë13Àï¤Ö¤ê¥È¥Ã¥×¤â¤¿¤é¤¹¡Ö¾Ç¤é¤º´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¥À¥Þ¥Æ¥óÄ·Ëþ¥Ä¥â¤ÎÌ¯¼ê¤ÇÌ¥Î»¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¤³¤ì¤¾¥¨¡¼¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤À¡£10·î14Æü¡¢¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¤ÎÂè2»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°ÌÆþÃÄ¤ÎEARTH JETS¡¦ÀÐ°æ°ìÇÏ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬ÅÐÈÄ¡£Ä·Ëþ¡¦1Ëü2000ÅÀ¤ò´Þ¤á¤¿2²ó¤Î¥¢¥¬¥ê¤Ç¸Ä¿Í2¾¡ÌÜ¤ò·è¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë13Àï¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥À¥Þ¥Æ¥óÂçÀ®¸ù¡ªÀÐ°æ¤¬¥Ï¥¤¥Æ¥¤¤Ç¥Ä¥â¤Ã¤¿Ä·Ëþ
¡¡Åö»î¹ç¤Ïµ¯²È¤«¤éÀÐ°æ¡¢KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦²¬ÅÄ¼Ó²Â¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦³ý¿¹Áá¹á¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¡¢ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦ÎëÌÚ¤¿¤í¤¦¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç³«¶É¡£Åì1¶É¤Ç¤Ï³ý¿¹¤¬²¬ÅÄ¤«¤éâ¤¡¦Ãæ¡¦¥É¥é2¤ÎËþ´Ó¡¦8000ÅÀ¤ò¥¢¥¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÆÈÖ¤òÎ®¤µ¤ì¤¿ÀÐ°æ¤ÏÅì2¶É¡¢¤¿¤í¤¦¤¬ÌÄ¤¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¡¢¡Ö¥ê¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ½Ð¤Ê¤½¤¦¡£¥À¥Þ¤À¤Ã¤¿¤é¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó½Ð¤ë¤«¤Ê¡×¤È2¡¦5º÷ÂÔ¤Á¤Î¥ä¥ß¥Æ¥ó¤òÁªÂò¡£¸«»ö¤Ë¥¢¥¬¥êÇ×¤ò¥Ï¥¤¥Æ¥¤¤Ç¥Ä¥â¤ê¡¢¥Ä¥â¡¦¥Ï¥¤¥Æ¥¤¡¦¥¿¥ó¥ä¥ª¡¦Ê¿ÏÂ¡¦»°¿§Æ±½ç¡¦¥É¥é¤ÎÄ·Ëþ¡¦1Ëü2000ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Åì3¶É¡¢Åì4¶É¤Ç¤Ï²¬ÅÄ¤¬Ä·Ëþ¡¦1Ëü2000ÅÀ¡¢Ëþ´Ó¡¦8000ÅÀ¤ÈÏ¢Â³¤Ç²ÃÅÀ¡£¥È¥Ã¥×ÌÜ¤ÎÀÐ°æ¤Ï2000ÅÀº¹¤Þ¤ÇÇ÷¤é¤ì¤ë¤â¡¢Æî3¶É¡¢³ý¿¹¤«¤é¥ê¡¼¥Á¡¦°ìÈ¯¡¦¥É¥é¤Î5200ÅÀ¤òÃ¥¼è¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥é¥¹¤ò·Þ¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢2ÃåÌÜ¤Î²¬ÅÄ¤È¤Ï6500ÅÀº¹¡£5200ÅÀ¤Î¥¢¥¬¥ê¤ÇµÕÅ¾¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤À¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥é¥¹¤ò²óÈò¤·¤¿¤¤³ý¿¹¤¬3½äÌÜ¤Ë¥ê¡¼¥Á¡£²¬ÅÄ¤â4½äÌÜ¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³ý¿¹¤¬4000ÅÀ¤ò¥Ä¥â¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÀÐ°æ¤ÎÆ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡Íø¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¸Ä¿Í2¾¡ÌÜ¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¼Â¤Ë13Àï¤Ö¤ê¤Î¥È¥Ã¥×¤À¡£ÀÐ°æ¤Ï¡Ö¥È¥Ã¥×¤¬±ó¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢ÁÇÄ¾¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È°ÂÅÈ¡£¡Ö¤¿¤À¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¤Þ¤À¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤¬·ë¹½Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¥È¥Ã¥×¤¬¤º¤Ã¤È±ó¤¯¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤â¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤«¤éËÍ¤¬¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¡Ê¤«¤é¤Î¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¿Ê½Ð¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¾Ç¤é¤º´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤È¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡£¤³¤³¤«¤é¿·µ¬²ÃÆþ¥Á¡¼¥à¤ÎµÕ½±¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡ÚÂè2»î¹ç·ë²Ì¡Û
1Ãå¡¡EARTH JETS¡¦ÀÐ°æ°ìÇÏ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë3Ëü7200ÅÀ¡¿¡Ü57.2
2Ãå¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦²¬ÅÄ¼Ó²Â¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë2Ëü9700ÅÀ¡¿¡Ü9.7
3Ãå¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦³ý¿¹Áá¹á¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë1Ëü9600ÅÀ¡¿¢¥20.4
4Ãå¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦ÎëÌÚ¤¿¤í¤¦¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë1Ëü3500ÅÀ¡¿¢¥48.5
¡Ú10·î14Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¡Û
1°Ì¡¡U-NEXT Pirates¡¡¡Ü149.1¡Ê22/120¡Ë
2°Ì¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¡¡Ü147.5¡Ê18/120¡Ë
3°Ì¡¡TEAMÍëÅÅ¡¡¡Ü134.4¡Ê18/120¡Ë
4°Ì¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¡¡Ü71.4¡Ê18/120¡Ë
5°Ì¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¡¡Ü11.9¡Ê18/120¡Ë
6°Ì¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¡¢¥37.5¡Ê18/120¡Ë
7°Ì¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¡¢¥47.8¡Ê20/120¡Ë
8°Ì¡¡BEAST X¡¡¢¥52.9¡Ê20/120¡Ë
9°Ì¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡¢¥169.2¡Ê20/120¡Ë
10°Ì¡¡EARTH JETS¡¡¢¥206.9¡Ê20/120¡Ë
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë