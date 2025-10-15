¥¯¥¤¥º¤Ç³Ø¤Ö! Å´¤ÎÌ¥ÎÏ Âè13²ó ¡ÚÃæµéÊÔ¡Û¹Ýºà¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¤Î?
¼Ö¡¢¥Ó¥ë¡¢ÀþÏ©¡¢ÎäÂ¢¸Ë¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ÖÅ´¡×¡£¤½¤³¤Ç¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢Å´¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÅ´¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë´Ä¶ÌäÂê¤Þ¤Ç¡¢Å´¤Ë´Ø¤¹¤ëÌÌÇò¤µ¤ò½éµéÊÔ¡¢ÃæµéÊÔ¡¢¾åµéÊÔ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¹Ýºà¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¤Î?
Àµ²ò¤Ï¡¢²¼¤Ë¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯!
¢£Àµ²ò¤Ï¤³¤Á¤é!
¹Ýºà¤Ë¤ÏÀþºà(¤»¤ó¤¶¤¤)¡¢ËÀ¹Ý(¤Ü¤¦¤³¤¦)¡¢¸üÈÄ(¤¢¤Ä¤¤¤¿)¡¢ÇöÈÄ(¤¦¤¹¤¤¤¿)¡¢¹Ý´É(¤³¤¦¤«¤ó)¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»È¤¤¤ß¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Àþºà¤ÏÅ£¤ä¿Ë¶â¡¢¥ï¥¤¥ä¡¼¡¢ËÀ¹Ý¤Ï·úÃÛ¸½¾ì¤ÎÅ´¶Ú¤ä¥Ü¥ë¥È¡¦¥Ê¥Ã¥È¡¢¸üÈÄ¤ÏÁ¥¤ä·úÀßµ¡³£¡¢¥¿¥ó¥¯¡¢ÇöÈÄ¤Ï¼«Æ°¼Ö¤äÎäÂ¢¸Ë¡¢·úÃÛºàÎÁ¡¢¹Ý´É¤Ï¿åÆ»´É¤ä¥¬¥¹´É¡¢¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤Ê¤É¤ËÂ¿¤¯»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£É½ÌÌ¤ò½èÍý¤·¤¿¤â¤Î¤ä¥Ë¥Ã¥±¥ë¤ä¥¯¥í¥à¤Ê¤ÉÊÌ¤Î¸µÁÇ¤ò²Ã¤¨¤¿ÆÃ¼ì¹Ý(¤È¤¯¤·¤å¤³¤¦)¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¹Ýºà¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¤Î?
Àµ²ò¤Ï¡¢²¼¤Ë¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯!
¢£Àµ²ò¤Ï¤³¤Á¤é!
¹Ýºà¤Ë¤ÏÀþºà(¤»¤ó¤¶¤¤)¡¢ËÀ¹Ý(¤Ü¤¦¤³¤¦)¡¢¸üÈÄ(¤¢¤Ä¤¤¤¿)¡¢ÇöÈÄ(¤¦¤¹¤¤¤¿)¡¢¹Ý´É(¤³¤¦¤«¤ó)¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»È¤¤¤ß¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Àþºà¤ÏÅ£¤ä¿Ë¶â¡¢¥ï¥¤¥ä¡¼¡¢ËÀ¹Ý¤Ï·úÃÛ¸½¾ì¤ÎÅ´¶Ú¤ä¥Ü¥ë¥È¡¦¥Ê¥Ã¥È¡¢¸üÈÄ¤ÏÁ¥¤ä·úÀßµ¡³£¡¢¥¿¥ó¥¯¡¢ÇöÈÄ¤Ï¼«Æ°¼Ö¤äÎäÂ¢¸Ë¡¢·úÃÛºàÎÁ¡¢¹Ý´É¤Ï¿åÆ»´É¤ä¥¬¥¹´É¡¢¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤Ê¤É¤ËÂ¿¤¯»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£É½ÌÌ¤ò½èÍý¤·¤¿¤â¤Î¤ä¥Ë¥Ã¥±¥ë¤ä¥¯¥í¥à¤Ê¤ÉÊÌ¤Î¸µÁÇ¤ò²Ã¤¨¤¿ÆÃ¼ì¹Ý(¤È¤¯¤·¤å¤³¤¦)¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£