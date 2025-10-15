ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¥¡¥¡¥¡ーー¥Ã¡ª¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í ¡ß JWA¡Û´°ÇäÁ°¤ËÁÀ¤¤¤¿¤¤♡¡Ö¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¡×
10·î17Æü¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¡ß¡ÚJW ANDERSON¡Ê¥¸¥§¥¤¥À¥Ö¥ê¥åー¥¢¥ó¥Àー¥½¥ó¡Ë¡Û¤Î½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡© º£²ó¤ÏÂÔË¾¤Î¿·ºî¤«¤é¡¢Áá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ýー¥Æ¥£ー¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¥Ý¥í¥»ー¥¿ー¤ä±Ñ¹ñ¤Ã¤Ý¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¢¥¦¥¿ー¤Ê¤É¡¢½©Åß¤Î¤ª¤·¤ã¤ìµ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤ÊËÜÌ¿¸õÊä¤ò¥ê¥³¥á¥ó¥É¡ª
¥¹¥Ýー¥Æ¥£ー¤Ê¼çÌò¤Ë¤Ê¤ë¥Üー¥ÀーÊÁ¤Î¥Ý¥í¥»ー¥¿ー
¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¡Ö¥é¥à¥Ý¥í¥»ー¥¿ー¡×\3,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÂÀ¤á¤ÎÇÛ¿§¥Üー¥ÀーÊÁ¤¬°ìÅÀÅêÆþ¤Ç¥³ー¥Ç¤Î¼çÌò¤Ë¤Ê¤ë¥Ý¥í¥»ー¥¿ー¡£¥é¥¬ー¥·¥ã¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ê¶ßÉÕ¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥³ー¥Ç¤ò¥¹¥Ýー¥Æ¥£ー¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë´ó¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ã¼Àµ¤Ê°õ¾Ý¤âÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¿¥Ã¥¯¥¤¥ó¤»¤º¤È¤â¥µ¥Þ¸«¤¨¤òÁÀ¤¨¤ë¥·¥çー¥È¾æ¤Î¥Ü¥¯¥·ー¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¡£¼ó¸µ¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò¤Ï¤º¤·¤Æ¡¢ÆâÂ¦¤Ë¤µ¤é¤Ë¥·¥ã¥Ä¤ò½Å¤Í¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÁÇÅ¨¡ª
¥ïー¥¯¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ê¥Ç¥£¥Æー¥ë¤¬¸÷¤ë½Ü¤Î¥«ー¥Ö¥Ñ¥ó¥Ä
¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¡Ö¥«ー¥Ö¥Ñ¥ó¥Ä¡×\4,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
É¨¤Ë¥Àー¥ÄÀÚ¤êÂØ¤¨¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î©ÂÎÅª¤Ê¥«ー¥Ö¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÉ½¸½¤·¤¿½ÜÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¡£Âç¤¤á¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢±¦ÂÀ¤â¤â¤Ë¥Ú¥¤¥ó¥¿ー¥Ý¥±¥Ã¥È¤â¤Ä¤¤¤¿¥ïー¥¯¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ê¥Ç¥£¥Æー¥ë¤¬¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë°ìËÜ¤Ç¤¹¡£¤æ¤ë¤ä¤«¤Ê¥«ー¥Ö¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢²¼È¾¿È¤Î¥«¥ÐーÌò¤Ë¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÉÛÃÏ¤¬¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥àー¥É¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥Ý¥ó¥Á¥ç
¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¡Ö¥Ý¥ó¥Á¥ç¡×\5,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ËÜ³ÊÅª¤Ê¥³ー¥È¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¤»þ´ü¤ÎÂ¨ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¡Ö¥Ý¥ó¥Á¥ç¡×¡£Æ°¤¯¤¿¤Ó¤Ë°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÇÛ¿§¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥³ー¥Ç¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤·¤¿ÉÛÃÏ¤Ï¥Ð¥µ¤Ã¤È±©¿¥¤ë¤À¤±¤Ç¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥àー¥É¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥Èー¥ë´¶³Ð¤Ç½Å¤Í¤¿¤ê¡¢¥Ü¥¿¥ó¤òÎ±¤á¤Æ¥é¥¤¥È¤Ê¥¢¥¦¥¿ー¤Ë¤·¤¿¤ê¤È¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡£
¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥àー¥É¤ò³Ú¤·¤á¤ëÃæÌÊÆþ¤ê¥¢¥¦¥¿ー
¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¡Ö¥Ñ¥Õ¥Æ¥Ã¥¯¥·¥çー¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×\9,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½©Åß¤Î1·³¸õÊä¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¤¤ÃæÌÊÆþ¤ê¤Î¥¢¥¦¥¿ー¤Ï¡¢¥³ー¥Ç¥å¥í¥¤À¸ÃÏ¤Î¶ß¤ä¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥Õー¥É¤¬±Ñ¹ñ¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£Âµ¸ý¤ÎÎ¢¤â¥³ー¥Ç¥å¥í¥¤À¸ÃÏ¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÞ¤êÊÖ¤·¤Æ¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¥¢¥ê¡£¥Õー¥É¤Ï¼è¤ê³°¤·¤¬²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢¤è¤ê¤¹¤Ã¤¤ê¤È¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥àー¥É¤Ø°õ¾ÝÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤â¤ª¤·¤ã¤ì¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ëÌ¥ÎÏ¤Ë¡£
writer¡§¤«¤ó¤À¤Á¤Û