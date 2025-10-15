¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤³¤½¥ä¥¯¥¶±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¤Ù¤¡©¥×¥í¤¬Áª¤ó¤ÀÆüËÜ¤Î±Ç²è»Ë¤Ë»Ä¤ë¡ÖºÇ¶§¤Î¥ä¥¯¥¶±Ç²è¡×·æºîÁª
µÁÍý¤â¿Í¾ð¤â´õÇö¤Êº£¤À¤«¤é¤³¤½´Ñ¤ë¤Ù¤¡ÖºÇ¶§¤Î¥ä¥¯¥¶±Ç²è30Áª¡×
¡Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤³¤½¥ä¥¯¥¶±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥ä¥¯¥¶±Ç²è¤Ï¡Øµæ¶Ë¤ÎÁÈ¿¥¿Í¤ÎÊª¸ì¡Ù¤À¤«¤é¡£ºîÉÊ¤Ç¤ÏÍýÉÔ¿Ô¤Ê¾å»Ê¤äÇÉÈ¶Áè¤¤¡¢µÁÍý¿Í¾ð¤Ë¤è¤ëÈÄ¶´¤ß¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢²ñ¼ÒÁÈ¿¥¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉáÊ×Åª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ä¥¯¥¶±Ç²è¤Û¤É¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¶¦´¶¤Ç¤¤ëÊª¸ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
Ä¹Ç¯¡¢Ë½ÎÏÃÄ¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÎëÌÚÃÒÉ§»á¤Î»ýÏÀ¤Ç¤¢¤ë¡£µÁÍý¤â¿Í¾ð¤â´õÇö¤Êº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥ä¥¯¥¶±Ç²è¤Ë¿ÍÀ¸¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¤Ç¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¢¤ë¥ä¥¯¥¶±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë´Ñ¤ë¤Ù¤ºîÉÊ¤Ï¤É¤ì¤Ê¤Î¤«¡£FRIDAY¤Ïº£²ó¡¢¸µ¥Þ¥ëË½·º»ö¤ä¥ä¥¯¥¶±Ç²è¤ËÀºÄÌ¤¹¤ëÉ¾ÏÀ²È¤Ê¤É¡í¤½¤Î¶Ú¡í¤Î¥×¥í¤¿¤Á¤Ë¡¢É¬¸«¤ÎÌ¾ºî¥Ù¥¹¥È£µ¤òµó¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¥×¥í¤¿¤Á¤¬Áª¤ó¤À¡ÖºÇ¶§¤Î¥ä¥¯¥¶±Ç²è¡×30ºî¤ò¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«È´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
Á°½Ð¤ÎÎëÌÚ»á¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¤Ï°Õ³°¤ÊºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ç81Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤Èµ¡´Ø½Æ¡Ù¤À¡£
¡Ö£±°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ñÀ×Åª¤Ê¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¥ä¥¯¥¶¤Ï¡¢¤è¤¯¤¢¤ëÇ¤¶¢±Ç²è¤Î¤è¤¦¤ËÈþ²½¤µ¤ì¤º¡¢Å°Äì¤·¤¿¥É¥Á¥ó¥Ô¥é¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÖ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢¼ç±é¤ÎÌô»Õ´Ý¤Ò¤í»Ò¡Ê61¡Ë±é¤¸¤ë¡ØÌÜ¹âÁÈ¡ÙÁÈÄ¹¤È¼ãÆ¬Ìò¤ÎÅÏÀ¥¹±É§¡ÊµýÇ¯72¡Ë¤¬¡¢¥é¥¤¥Ð¥ëÁÈ¿¥¤Ë½±Ì¾¤Î°§»¢¤Ë¹Ô¤¯¾ìÌÌ¡£ÁÈÄ¹¤¬½÷»Ò¹âÀ¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤ì¤ÐÄù¤Þ¤é¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¹Ç¯Ë½ÎÏÃÄ¤Î¼èºà¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿»ä¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢ËÜÅö¤ÎË½ÎÏÃÄ¤Î¤«¤±¹ç¤¤¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
Áê¼ê¤ÏÆó¿Í¤òçÓ¤á¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ãÆ¬¤ÏÁÈÄ¹¤ò¤«¤Ð¤¤¥®¥ê¥®¥ê¤ÇµïÄ¾¤ê¤Þ¤¹¡£¥ä¥¯¥¶¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢¼Î¤Æ¿È¤Ç²ç¤òÇí¤«¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¼å¼Ô¤ÏçÓ¤á¤é¤ìÂ³¤±¤é¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥ä¥¯¥¶¤Î¤«¤±¹ç¤¤¤Îµ¡Èù¤¬¸«»ö¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥ä¥¯¥¶¤Î¿ÆÂ²¤¬À×ÌÜ¤ò·Ñ¤°¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ê¸½¼Â¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÌîÊë¤Ê¤³¤È¤ÏÈ´¤¤Ë¤·¤Æ¡¢ºîÉÊ¤ÎºÙÉô¤Ë½É¤ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬ÆÍ½Ð¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
°ìÊý¡¢¥ä¥¯¥¶±Ç²è¤Î¶â»úÅã¤Ç¤¢¤ê¡¢²¦Æ»¤Î¡Ø¿ÎµÁ¤Ê¤Àï¤¤¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÂ¿¤¯¤Î¼±¼Ô¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¡£Àï¸å¤Î¹Åç¸©¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¹³Áè¤ÎÅö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ëÈþÇ½¹¬»°ÈþÇ½ÁÈÁÈÄ¹¤Î¹öÃæ¼êµ¤ò´ð¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢Á´£µºî¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡£¡í¥ê¡¼¥¼¥ó¥È·º»ö¡í¤³¤È¸µÆÁÅç¸©·ÙÁÜºº°ì²Ý·ÙÉô¤Î½©»³Çî¹¯»á¤Ï¡ÖÅö»þ¤ÎË½ÎÏÃÄ¤ä·º»ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ±Æ¶ÁÎÏ¤ÎÂç¤¤¤ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤¢¤ëË½ÎÏÃÄ¤ÎÁÈ»öÌ³½ê¤Ë¥¬¥µÆþ¤ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¼ã¤¤½°¤¬¡Ø¿ÎµÁ¤Ê¤Àï¤¤¡Ù¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£·º»ö¤â¡Ø¿ÎµÁ¤Ê¤Àï¤¤¡Ù¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÅÛ¤é¤¬¡¢±Ç²è¤Î¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤ä¹³Áè¤Î¤ä¤êÊý¤ò¿¿»÷¤¹¤ë¤«¤éµ¤¤òÉÕ¤±¤í¤è¡Ù¤È¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¢¤Î±Ç²è¤¬Ë½ÎÏÃÄ¤Î¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò³Ø¤Ö¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
ºîÉÊÆâÍÆ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢£±ºîÌÜ¤Î¶â»Ò¿®Íº¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯71¡Ë¤Î¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¿ÆÊ¬Áü¤Ï°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢àÄàÑ¤ËÎ¢ÀÚ¤ê¤ä¶î¤±°ú¤¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤È¤³¤í¤Ë¡¢Î¢¼Ò²ñ¤Î¿Í´Ö¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ËÜÊª¤Î¥ä¥¯¥¶¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËºÎ¤Ã¤¿°Õ³°¤Ê¼êË¡
¥·¥ê¡¼¥º£²ºîÌÜ¤Î¡Ø¿ÎµÁ¤Ê¤Àï¤¤¡¡¹Åç»àÆ®ÊÓ¡Ù¤âÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø»³¸ýÁÈÊ¬Îö¤Î¿¿Áê¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¤ÎÈøÅçÀµÍÎ»á¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÀï¸åÉü¶½´ü¤Î¹Åç¤ÇÆó¤Ä¤ÎÁÈ¿¥¤¬ÇÆ¸¢¤òÁè¤¦¤Ê¤«¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¤Î»àÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£½Ð±é¤¹¤ëÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Î·ìÁö¤Ã¤¿ÌÜ¤Ä¤¤¬¡¢¶Ë¸Â¾õÂÖ¤Ç½¤Íå¾ì¤ËÎ×¤à¥ä¥¯¥¶¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¤³¤ÎÌÜ¤Ä¤¤Ë¤Ï»Å³Ý¤±¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
»£±Æ´ü´ÖÃæ¡¢´ÆÆÄ¤Î¿¼ºî¶ÕÆó¤ÏË½ÎÏ¥·¡¼¥ó¤ò±é¤¸¤ë¼ã¼êÇÐÍ¥¤òÏ¢¤ì¤ÆÄ«¤Þ¤Ç°û¤ßÌÀ¤«¤·¡¢Å°Ìë¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ì¿ç¤â¤»¤º¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬°ÛÍÍ¤ÊÌÜ¤Ä¤¤È¤Ê¤ê¡¢¡ØÁê¼ê¤ò»¦¤¹¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿±éµ»¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤ë¤«¤é¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÌÜ¤Ä¤¤¬¡¢ºîÉÊ¤ò¤è¤ê¸«¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ø¿ÎµÁ¤Ê¤Àï¤¤¡Ù¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ç70Ç¯Âå°Ê¹ß¤Ë¤Ï¼ÂÏÃ¤ò¸µ¤ËÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¡Ö¼ÂÏ¿±Ç²è¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬°ìÂç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£¿ô¡¹¤ÎË½ÎÏÃÄÁÜºº¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¸µ·Ù»ëÄ£Ë½ÎÏÃÄÃ´Åö·º»ö¤ÎÝ¯°æÍµ°ì»á¤Ï¡¢°ðÀî²ñ½éÂå²ñÄ¹¡¦°ðÀîÀ»¾ë¤Î¼ÂÏ¿±Ç²è¤Ç¤¢¤ë¡Ø½¤Íå¤Î·²¤ì¡Ù¤ò£±°Ì¤Ëµó¤²¤¿¡£
¡ÖºîÃæ¡¢¾¾Êý¹°¼ù¡ÊµýÇ¯74¡Ë±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦°ð¸¶Î¶Æó¤Ï²¿ÅÙ¤â´Áµ¤¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢°ð¸¶¤¬¤¤¤ëÇî¾ì¤Ç²£ÉÍ¶òÏ¢Ââ¤ÎÃË¤¬ÇîÂÇ¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¡£¶òÏ¢Ââ¤ÎÃË¤¬¥«¥Í¤òÅÒ¤±¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë·ý½Æ¤òÃÖ¤¯¡£°ð¸¶¤¬¡Ø¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¡Ù¤È¸Æ¤Ó¤Ä¤±¤ë¤È¡¢ÅÜ¤Ã¤¿ÃË¤ÏÇØ¸å¤«¤é¼ç¿Í¸ø¤ò·â¤È¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤½¤Î»þ¡¢°ð¸¶¤Ï¡Ø¸å¤í¤«¤é·â¤ÄÌîÏº¤Ï¥Ö¥¿ÌîÏº¤À¡Ù¤È¿¶¤ê¸þ¤«¤º¤Ë¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅÙ¶»¤Ë¹û¤ì¡¢¶òÏ¢Ââ¤ÎÃË¤Ï°ð¸¶¤ÎÁÈ¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¡£
»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥ä¥¯¥¶±Ç²è¤òÄÌ¤¸¤ÆÁÈ¤ÎÎò»Ë¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï»Å»ö¤ËÌòÎ©¤Ã¤¿¡£°ðÀî²ñ¤Î¼ã¤¤½°¤ò¼è¤êÄ´¤Ù¤ëºÝ¡¢Áê¼ê¤¬´¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡Ø¤ªÁ°¡¢°ðÀî²ñ¤ÎÎò»Ë¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¹Ôµ·ÎÉ¤¯¤·¤Ê¤¤¤È¡¢ÀÎ¤Î¥ä¥¯¥¶¤Ë¾Ð¤ï¤ì¤ë¤¾¡Ù¤È¸À¤Ã¤ÆÌÛ¤é¤»¤ë¡£Ë½ÎÏÃÄ¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ø¿ÆÊ¬¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤¦¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡Ù¤È»×¤ï¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡×
¸Ê¤Î´Áµ¤¤ÇÁÈ¿¥¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ø½¤Íå¤Î·²¤ì¡Ù¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢µÁÍý¿Í¾ð¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤¿¼Âºß¤Î¥ä¥¯¥¶¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤Æ¡Ö¼ÂÏ¿±Ç²è¤Î¶ËËÌ¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¡Ø¿ÎµÁ¤ÎÊè¾ì¡Ù¤â30ºî¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅÏÅ¯Ìé¡ÊµýÇ¯78¡Ë±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Ï¿ÆÊ¬¤ä·»µ®Ê¬¤Ë¤â¿Ï¤ò¸þ¤±¡¢µó¤²¶ç¤Î²Ì¤Æ¤Ë¤Ï¥Ø¥í¥¤¥óÃæÆÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂáÊá¡¦¼ý´Æ¡£ºÇ¸å¤Ë¤ÏÈô¤Ó¹ß¤ê¼«»¦¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼ÂÌ¾¤ÇÄÖ¤é¤ì¤¿¡ØÏÂÅÄÁÈ¡Ù´´Éô¡¦ÀÐÀîÎÏÉ×¤Ï¡¢¹öÃæ¤Ç¡ØÂç¾Ð¤¤»°½½Ç¯¤ÎÇÏ¼¯Áû¤®¡Ù¤È¤¤¤¦¼À¤¤Î¶ç¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤µ¤ËÇÏ¼¯Áû¤®¤Î¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÇËÌÇÅª¤Ê¹Ô°Ù¤Î¿ô¡¹¤Ï¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÈÁÖ²÷´¶¤¹¤é³Ð¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎËÁÆ¬¤Ï¡¢ÀÐÀî¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼²»À¼¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼É÷¤Î¼êË¡¤â¶½Ì£¿¼¤¤¡£¥ä¥¯¥¶¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬ÇØÉé¤¦¶È¤ò¿¼¤¯¸«¤Ä¤á¤¿°ìºî¤Ç¤¹¡×¡Ê±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¡¦¹ìÍ¼µ¯É×»á¡Ë
¡ØFRIDAY¡Ù2025Ç¯10·î17Æü¹æ¤è¤ê