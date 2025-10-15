ºÇ¶¯½÷»Ò¥½¥ì¥ó¥¹¥¿¥à¡¢ÆüËÜ¤Ç¥¸¥å¥Ë¥¢Âç²ñ³«ºÅ¤ÎÌÜÅª¡¡µÜÎ¤Íõ¤È¶¦ÄÌ¤¹¤ë»×¤¤¡Ö¿Í¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤ò¡×
ÆüËÜ¤Ç½é¤Î¼çºÅ¥¸¥å¥Ë¥¢Âç²ñ¤ò³«ºÅ
¡¡ÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»72¾¡¡¢³¤³°¥á¥¸¥ã¡¼10¾¡¤Î¥¢¥Ë¥«¡¦¥½¥ì¥ó¥¹¥¿¥à¤¬14Æü¡¢½÷»Ò¥¸¥å¥Ë¥¢¥´¥ë¥Õ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Ö¥¢¥Ë¥«¡¦¥¤¥ó¥Ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¢¥¸¥¢ PRESENTED BY ¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡×¡Ê15Æü³«Ëë¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤ò²ñ¾ì¤ÎÀÅ²¬¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥ÉC¡Ê¥Ñ¡¼72¡¢6492¥ä¡¼¥É¡Ë¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£Æ±Âç²ñ¤ÎÆüËÜ³«ºÅ¤Ï½é¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤«¤éÁªÈ´¤µ¤ì¤¿71¿Í¤¬½Ð¾ìÍ½Äê¡£¶¥µ»¤Ï3Æü´Ö¡¢·×54¥Û¡¼¥ë¤Î¥¹¥È¥í¡¼¥¯¥×¥ì¡¼¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¡Ö»Ë¾åºÇ¹âÁª¼ê¤Î1¿Í¡×¤È¤µ¤ì¤ë55ºÐ¤Ï¡¢¡Ö¥´¥ë¥Õ¤Ï¿ÍÀ¸¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤ÆÂç²ñ³«ºÅ¤Î¿¿¤ÎÌÜÅª¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ³«ºÅ¤Ï¡¢¥½¥ì¥ó¥¹¥¿¥à¼«¿È¤¬Ç®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤ËÍè¤¿¤Î¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤·¡¢¤º¤Ã¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ½é³«ºÅ¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Ï¿Íµ¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¤¿¤Á¥¢¥Ë¥«¡¦¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Î³èÆ°ÌÜÅª¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥½¥ì¥ó¥¹¥¿¥à¤Ï°úÂà1Ç¯Á°¤Î2007Ç¯¤Ë¡¢½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¢¥Ë¥«¡¦¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀßÎ©¤·¡¢09Ç¯¤«¤éÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¥¸¥å¥Ë¥¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£¸½ºß¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢Âç³Ø¡¢¥×¥í¤Î³Æ¥ì¥Ù¥ë¤Ç°éÀ®¤È»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÏÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¡¢¥×¥íÅ¾¸þ¤·¤¿4¿Í¤òÁªÈ´¤·¡¢3Ç¯´Ö¡¢Ç¯1Ëü¥É¥ë¡ÊÌó152Ëü±ß¡Ë¤Î»ñ¶â¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£º£Âç²ñ¤Î½Ð¾ì¼Ô¤Ï¡¢13¡Á18ºÐ¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¡¢À¤³¦¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤ä¹ñÆâ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò´ð¤ËÁªÈ´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤Ï50ºÐ¤«¤éºÆ¤Ó»î¹ç¤Ë½Ð¤ÆÁ´ÊÆ¥·¥Ë¥¢¥ª¡¼¥×¥ó¤òÀ©¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°éÀ®¤È»Ù±ç¤ËÃíÎÏ¡£¡Ö¤³¤ÎÂç²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¸¥å¥Ë¥¢¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤¤·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃ»´üÅª¤ÊÌÜÉ¸¤Ï¤¤¤¤·Ð¸³¡¢¤¤¤¤»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥´¥ë¥Õ¤ÎÀè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¶¥µ»¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ê¥ì¥Ã¥¹¥ó²ñ¡Ë¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¹´üÅª¤Ë¤ÏËèÇ¯³«ºÅ¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¤¿¤Á¤¬¡Ø½Ð¤¿¤¤»î¹ç¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎÂç³Ø´Ø·¸¼Ô¤¬¸«¤ËÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿ÊÏ©¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤¤¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡×¤Ë¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤Ë³Ø¤Ö¤Ù¤¤³¤È¤ò¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ²óÅú¤·¤¿¡£
¡Ö¥´¥ë¥Õ¤È¿ÍÀ¸¤Ï¤«¤Ê¤ê»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¡¢Îý½¬¤ò¤·¤¿¤ê¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤âÇ¦ÂÑÎÏ¡¢¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤Àº¿À¤¬Âç»ö¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï°úÂà¸å¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿»þ¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¤ë¥¸¥å¥Ë¥¢¤¿¤Á¤â¥´¥ë¥Õ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼«¿È¤â¥¸¥å¥Ë¥¢Âç²ñ¤ò¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤ëµÜÎ¤Íõ¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÉã¿Æ¤Ç¥³¡¼¥Á¤ÎÍ¥»á¤«¤é¡Ö¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÁ°¤Ë¿Í³Ê¼Ô¤Ç¤¢¤ì¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢µÜÎ¤¤¬Æ´¤ì¤¿¥½¥ì¥ó¥¹¥¿¥à¤Ï¡Ö¿Í¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤ò¥´¥ë¥Õ¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥´¥ë¥Õ¤¬¾å¼ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¿Í¤È¤·¤Æ¤â¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿2¿Í¤Ïº£¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·Á¤Ç¶µ°é¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÌøÅÄ ÄÌÀÆ / Michinari Yanagida¡Ë