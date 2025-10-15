SEVENTEEN¡¢¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³ëÆ£¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤Î·è°Õ¸ì¤ë¡¡¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÇÛ¿®·èÄê
¡¡13¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SEVENTEEN¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡ØSEVENTEEN¡§OUR CHAPTER¡Ù¤¬¡¢11·î7Æü¤«¤é¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¸ø¼°Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖDisney¡Ü¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¡×¡ÊÁ´4ÏÃ¡¿Ëè½µ¶âÍË1ÏÃ¤º¤ÄÇÛ¿®¡Ë¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ð¥¥Ð¥¡ªÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿ÈþÊ¢¶Ú¤òÈäÏª¤¹¤ëMINGYU
¡¡SEVENTEEN¤Ï¡¢2015Ç¯5·î26Æü¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é10Ç¯¤È¤¤¤¦¿·¾Ï¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï11·î27Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Ä¥¢¡¼¡ØSEVENTEEN WORLD TOUR¡ÎNEW_¡ÏIN JAPAN¡Ù¤ò¹µ¤¨¡¢¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¾ï¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿SEVENTEEN¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡³ëÆ£¤ÈÀ®Ä¹¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î·è°Õ¡¢SEVENTEEN¤Î¥Õ¥¡¥ó¡ÖCARAT¡×¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡¢¤½¤·¤Æ³Æ¡¹¤Ç¸Ä¿Í³èÆ°¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¸ß¤¤¤òÁÛ¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿¼¤¤å«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Êñ¤ß±£¤µ¤º¡¢ËÜ²»¤òÌÀ¤«¤¹»£¤ê²¼¤í¤·¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤Ë²Ã¤¨¡¢5th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHAPPY BURSTDAY¡Ù¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¤ä¡ØSEVENTEEN in CARAT LAND¡Ù¤ÎÉñÂæÎ¢¡¢¡ØRIGHT HERE¡Ù¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Þ¤ÇËÜºî¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò´Þ¤àµ®½Å¤Ê±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤àSEVENTEEN¤È¡¢Èà¤é¤òßê¡¹¡Ê¤³¤¦¤³¤¦¡Ë¤È¾È¤é¤¹CARAT¤¿¤Á¤¬·Ç¤²¤ëLIGHT STICK¤Î¸÷¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡£10Ç¯´Ö¤ï¤¿¤Ã¤ÆÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿SEVENTEEN¤ÈCARAT¤Î¶¯¤¤å«¤òÉ½¤¹¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±»þ¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼Í½¹ð¤Ç¤Ï¡¢10Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê»Ñ¤È¤Ï°ìÊÑ¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬±ÇÁü¤ÎÃæ¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¡¢¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ë¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¡×¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤Ù¤¤«¡©¡×¤ÈËÜ²»¤òÌÀ¤«¤¹SEVENTEEN¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¡¢Îý½¬É÷·Ê¤Ê¤É²û¤«¤·¤¤±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖËÍ¤é¤Î10Ç¯¤ÏCARAT¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢13¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿10Ç¯¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¡£¡Ö¶¦¤ËÊâ¤ó¤ÀËÍ¤é¡×¡Ö¶¦¤ËÊâ¤àËÍ¤é¡×¤È¤¤¤¦13¿Í¤Î¶¯¤¤å«¤òÉ½¤¹¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¿·¤¿¤ÊSEVENTEEN¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¡×¤È¸ì¤ë»Ñ¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î10Ç¯¤Ë¸þ¤±¤ÆÈà¤é¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¡Èº£¡É¤Îµ¤»ý¤Á¤È¡¢13¿Í¤¬¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤ÆÉÁ¤¯Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿·è°Õ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ËÇ÷¤ë¡¢¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤ëÊª¸ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
