º´Æ£Î´ÂÀ¡¢£µºÐ¤Î»þ¤«¤é40Ç¯Íè¤Î¸×¥Õ¥¡¥ó¡¡£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¡Öº£¤¬°ìÈÖ¶¯¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
ÇÐÍ¥º´Æ£Î´ÂÀ¡Ê45¡Ë¤¬¡¢16Æü¤Þ¤Çºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¼ç±éÉñÂæ¡ÖÌÀÆü¤òÍî¤È¤·¤Æ¤â¡×¡ÊÊ¼¸Ë¸©Î©·Ý½ÑÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¤À¡£22¡Á27Æü¤ÏÅìµþ¡¦EX¥·¥¢¥¿¡¼Ï»ËÜÌÚ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£º£Æü15Æü¤Ï¡¢¥×¥íÌîµå¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£º£Ç¯¡¢¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºå¿À¤Ï¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤ËDeNA¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¡£ÈÖ³°ÊÔ¤È¤·¤Æ¡¢Ç®Îõ¤Êºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Îº´Æ£¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¡Ú¾®Ã«Ìî½ÓºÈ¡Û
¡þ¡þ¡¡¡¡¡þ¡þ
ºå¿À¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¡¢2°Ì¤ÎDeNA¤Ë13¥²¡¼¥àº¹¤È¤¤¤¦°µ¾¡¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¼«Ê¬¤Ç¤âÄÉ¤Ã¤Ä¤«¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¡Ê9·î7ÆüÍ¥¾¡·èÄê¤Ï¡Ë»Ë¾åºÇÂ®¤Ç¤·¤ç¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤¹¤´¤¹¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡£5ºÐ¤Î»þ¤«¤éºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ÈÉã¤âÁÄÉã¤âÅìµþ¤Î¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¥¢¥ó¥Áµð¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤ËÅÁÅý¤Î°ìÀï¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤°¤é¤¤¡¢µð¿Í¤Èºå¿À¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î²È¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢ËèÆü¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ºå¿À¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÊÌ¤Ëºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ïµð¿Í¤ËÅ¨ÂÐ¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Îº¢¤Ï¥Ð¡¼¥¹¡¢³ÝÉÛ¡¢²¬ÅÄ¤Îº¢¤À¤«¤é¡¢»Ò¶¡¤«¤é¸«¤Æ¤Æ¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢½Ä¤¸¤Þ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤â³Ê¹¥ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¸×¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤â¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤·¤Í¡£¤À¤«¤é¼«Á³¤È¤Í¡¢²È¤Î´Ä¶¤Çºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×
º£µ¨¤Îºå¿À¤Ï1ÈÖ¡¦¶áËÜ¸÷»Ê¤«¤é2ÈÖ¡¦ÃæÌîÂóÌ´¡¢3ÈÖ¡¦¿¹²¼æÆÂÀ¡¢4ÈÖ¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¡¢¤½¤·¤Æ5ÈÖ¡¦Âç»³ÍªÊå¤ÈÂÇÀþ¤¬¶¯ÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö90Ç¯Âå¤ÎÄãÌÂ¤È¤«¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡£FA¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¼è¤Ã¤¿¼ã¤¤Áª¼ê¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¼çÎÏ¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£40Ç¯Íè¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤¬°ìÈÖ¶¯¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤·¤Ð¤é¤¯²«¶â»þÂå¤¬Â³¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤«¤Ê¡£ËÜÅö¤Ë¸«¤Æ¤ÆÉé¤±¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£3Ï¢Àï¤Ç°ì¤ÄÍî¤È¤·¤Æ¤â¡£É¬¤º¾¡¤Á±Û¤¹¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤Í¡£·ù¤ÊÎ®¤ì¤ò¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤Æ¡¢¤Û¤Üºî¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤ì¤Ã¤Æ¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÁê¼ê¤ÏDeNA¡£ºòÇ¯¤Ï¥·¡¼¥º¥ó2°Ì¤À¤Ã¤¿ºå¿À¤Ë¾¡¤Ã¤¿3°ÌDeNA¤¬Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Çµð¿Í¤òÇË¤Ã¤ÆÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º½Ð¾ì¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤òÇË¤Ã¤Æ¡¢26Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Àª¤¤¤ÎÉÕ¤¤¤¿DeNA¡£¤ß¤ó¤Ê¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤ÇCS¤ÇÉé¤±¤¿¤ê¤Ç¤â¤·¤¿¤é¡Ä¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£¤³¤ì¤À¤±¶¯¤¯¤Æ¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ö¤Ã¤Á¤®¤Ã¤Æ¤Æ¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤éÊ£»¨¤¹¤®¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ê¤ó¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡£Îò»Ë¤Ë»Ä¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤À¤±Î¥¤·¤¿¤é¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤â¤Ã¤ÈÉÕ¤±¤Ê¤¤¤È¡£³Î¤«¤Ë¤³¤ì¤ÇÉé¤±¤¿¤é¡¢²¿¤Ê¤ó¤À¤è¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¡ÊÂ³¤¯¡Ë
¢¡º´Æ£Î´ÂÀ¡Ê¤µ¤È¤¦¡¦¤ê¤å¤¦¤¿¡Ë1980Ç¯¡Ê¾¼55¡Ë2·î27Æü¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÆüÂç·Ý½Ñ³ØÉô±Ç²è³Ø²Êºß³ØÃæ¤Î99Ç¯¡ÊÊ¿11¡Ë¤ËÉñÂæ¡ÖBOYS TIME¡×¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£00Ç¯TBS·Ï¡ÖÃÓÂÞ¥¦¥¨¥¹¥È¥²¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯¡×¡£02Ç¯TBS·Ï¡ÖÌÚ¹¹ÄÅ¥¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¡×¡£05Ç¯¡ÖÀäÂÐ¶²ÉÝBooth¥Ö¡¼¥¹¡×¤Ç±Ç²è½é¼ç±é¡£07Ç¯¡ÖÆü·Ý¾Þ¡×¡£08Ç¯TBS·Ï¡ÖROOKIES¡×¤ÇÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¡£09Ç¯¡Ö¥Ó¥í¥¯¥·¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×¤ÇÉñÂæ½é¼ç±é¡£10Ç¯¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÃË¡×¡£179¥»¥ó¥Á¡£A·¿¡£