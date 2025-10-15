½êÍ×7»þ´ÖÄ¶¤¨¤Î¡Ö¥í¥ó¥°¥é¥ó²÷Â®¡×¤¬±¿Å¾¤Ø ¡ÈÆüËÜ°ìÄ¹¤¤»°¥»¥¯Ï©Àþ¡É¤òÁ´ÀþÁöÇË¤·JR¤ËÄ¾ÄÌ¡ª
¡Ö¥ê¥¢¥¹¤¦¤ß¤Í¤³¥é¥¤¥Ê¡¼¡×¤¬±¿Å¾
¡¡JRÅìÆüËÜ¤È»°Î¦Å´Æ»¤Ï¡¢2025Ç¯10·î18Æü¤È19Æü¤Î·×2Æü´Ö¡¢´ä¼ê¸©±è´ß¤ò½ÄÃÇ¤¹¤ëÎó¼Ö¡Ö¥ê¥¢¥¹¤¦¤ß¤Í¤³¥é¥¤¥Ê¡¼¡×¤òÀ¹¡ÁÈ¬¸Í´Ö¤Ç1±ýÉü±¿Å¾¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹¤¹¤®¤ë¡ª¤³¤ì¤¬¥í¥ó¥°¥é¥ó²÷Â®¡Ö¥ê¥¢¥¹¤¦¤ß¤Í¤³¥é¥¤¥Ê¡¼¡×¤Î±¿¹Ô»þ¹ï¡õÄä¼Ö±Ø¤Ç¤¹
¡¡¤³¤ÎÎ×»þÎó¼Ö¤ÏÉáÄÌ±¿ÄÂ¤Î¤ß¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¡Ö²÷Â®¡×¤È¤·¤Æ±¿¹Ô¡£»ÈÍÑ¼ÖÎ¾¤Ï»°Î¦Å´Æ»¤Î36-700·¿2Î¾ÊÔÀ®¤Ç¡¢Æ±¼ÖÎ¾¤¬½é¤á¤ÆJRÈ¬¸ÍÀþ¤Ë¾è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡½êÍ×»þ´Ö¤Ï¡¢À¹È¯¡¦È¬¸Í¹Ô¤¤¬7»þ´Ö3Ê¬¡¢È¬¸ÍÈ¯¡¦À¹¹Ô¤¤Ï6»þ´Ö47Ê¬¤Ë¤ª¤è¤Ó¤Þ¤¹¡£Á´Ä¹¤¬163km¤Ë¤ª¤è¤Ó¡¢ÆüËÜ°ìÄ¹¤¤Âè»°¥»¥¯¥¿¡¼Ï©Àþ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»°Î¦Å´Æ»¥ê¥¢¥¹Àþ¤òÁ´ÀþÁöÇË¤·¡¢¤µ¤é¤ËJRÀþ¤âÁö¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡±¿Å¾Æü¤Î2Æü´Ö¤ÏµÇ°¾è¼Ö¾ÚÌÀ½ñ¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¼Ö¾¸¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ´Ñ¸÷°ÆÆâÊüÁ÷¤â¼Â»ÜÍ½Äê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÓÃæÄä¼Ö±Ø¤ÎµÜ¸Å±Ø¤Ç¤Ï¡¢µÜ¸Å»Ô¤Ë¤è¤ë¶¿ÅÚ·ÝÇ½¤ÎÈäÏª¤ä¡¢Ì¾»ºÉÊ¡Ö¤¤¤«¤»¤ó¤Ù¤¤¡×¤ÎÇÛÉÛ¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£