ÅìµÞ¥ê¥¾¡¼¥Ä¡õ¥¹¥Æ¥¤¡¢¡ÖHANARE by Tokyu Stay¡×¤ò9·î29Æü³«¶È¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ëÃã¼¼¤äÍø¤¼ò¤òÀßÃÖ
ÅìµÞ¥ê¥¾¡¼¥Ä¡õ¥¹¥Æ¥¤¤Ï¡¢¡ÖHANARE by Tokyu Stay¡×¤ò9·î29Æü¤Ë³«¶È¤·¤¿¡£
µÒ¼¼¤Ï7¥¿¥¤¥×¡¢42¼¼¤òÀß¤±¤ë¡£¼¼Æâ¤Ë¤ÏÀöÂõ´¥Áçµ¡¤ä¥ß¥Ë¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¥¿¥¤¥×¤ÎÀöÌÌ¼¼¤òÈ÷¤¨¤ë¡£
´ÛÆâ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¼ò¤ÎÍø¤¼ò¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥é¥¦¥ó¥¸¡¢ÃãÆ»ÂÎ¸³¤Î¡ÖÌ£³Ð¡¦ÓÌ³Ð¡¦¿¨³Ð¡×¡¢²»¤È±ÇÁü¤ä¥¢¡¼¥È¤Î¡ÖÄ°³Ð¡¦»ë³Ð¡×¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ëÃã¼¼¡ÖÃã¸¸ ¡Ásagen¡Á¡×¡¢Ê£¿ô¼ïÎà¤Î¹áÎÁ¤ò¥²¥¹¥È¼«¿È¤¬Ä´¹ç¤·¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¹á¤ê¤Î¤ª¹á¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÄ´¹áÂÎ¸³¤Ê¤É¡¢ÂÎ¸³·¿ÂÚºß¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¼þÍ·¥Þ¥Ã¥×¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¤âÀßÃÖ¤¹¤ë¡£Ä«¿©¤ÏÅìµÞ¥¹¥Æ¥¤µþÅÔ»°¾ò±¨´Ý1³¬¡ÖµþÅÔ¤³¤È¤³¤È¡×¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏµþÅÔ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´±¨´ÝÀþ¡¦ÅìÀ¾Àþ ±¨´Ý¸æÃÓ±Ø¤«¤éÅÌÊâ2Ê¬¡£