»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È15Æü¤Î¸áÁ°0»þ¤´¤í¡¢»³·Á¸©»³·Á»Ô½ÕÆüÄ®¤Î½ÕÆü¸ø±àËÌÂ¦¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢¥¯¥Þ¤È»×¤ï¤ì¤ëÆ°Êª¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÃÏ¿Þ¤¢¤ê¡Û»³·Á»Ô¤Î»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤Þ¤¿¤â¥¯¥Þ¤«¡¡»³·Á±Ø¤ÎÀ¾¤Î½»ÂðÃÏ¤Ë¡Ä»Ô¤¬ÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤âº£½µ¤ËÆþ¤ê³ÆÃÏ¤Ç¥¯¥ÞÌÜ·âÁê¼¡¤°
»Ô¤¬¼þÊÕ¤ò½ä²ó¤·¥Ñ¥È¥íー¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢²»À¼¤Ë¤è¤ëÃí°Õ´µ¯¡¢¼þÊÕ½»Ì±¤Ë¥Á¥é¥·¤ÎÇÛÉÛ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Ï¤ä³¹Ãæ¤Ë¤â½ÐË×¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ë¡¢¸©¤ä¹ñ¤ÏÍ¸ú¤Êºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤»¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
»Ô³¹ÃÏ¤ÇÃ¯¤«¤¬Âç¥±¥¬¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÌ¿¤òÍî¤È¤·¤Æ¤«¤é¤Ç¤ÏÃÙ¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
º£½µ·îÍË¤«¤é¤Î¡¢»³·Á»Ô¤Î»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤Î¥¯¥ÞÌÜ·â¤«½ê¤Ç¤¹¡£¡Ê²èÁü»²¾È¡Ë
¢£¥¯¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÌÜ·â
10·î15Æü¡Ê¿åÍË¡Ë¡¡¸áÁ°0»þ00Ê¬º¢¡¡½ÕÆüÄ®ÃÏÆâ¤ÎÏ©¾å¤Ë¤Æ¥¯¥Þ¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°Êª1Æ¬¤òÌÜ·â
¢£²ñ¼ÒÉßÃÏ¤Î¥Õ¥§¥ó¥¹ÇË²õ
10·î14Æü¡Ê²ÐÍË¡Ë¡¡¸á¸å5»þ00Ê¬º¢¡¡¤ß¤Ï¤é¤·¤ÎµÖ¸ÞÃúÌÜÃÏÆâ¤Î²ñ¼ÒÉßÃÏ¤Ë¤Æ¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¥Õ¥§¥ó¥¹ÇË²õ¤È¥Õ¥ó¤ò³ÎÇ§
¢£ÇÀÃÏ¤Ï¾ï¤Ë½ÐË×¤ËÃí°Õ¤ò
10·î14Æü¡Ê²ÐÍË¡Ë¡¡¸á¸å4»þ30Ê¬º¢¡¡Â¢²¦È¾¶¿ÃÏÆâ¤ÎÇÀÃÏ¤Ë¤Æ¥¯¥Þ1Æ¬¤òÌÜ·â
¢£²ÏÀîÉß¤Ï°ò¼Ñ¤Î¥´¥ß½èÍý¤ò³Î¼Â¤Ë
10·î14Æü¡Ê²ÐÍË¡Ë¡¡¸áÁ°2»þ17Ê¬º¢¡¡°õÌòÄ®°ìÃúÌÜÃÏÆâ¤ÎÄéËÉÉß¤Ë¤Æ¥¯¥Þ1Æ¬¤òÌÜ·â
10·î14Æü¡Ê²ÐÍË¡Ë¡¡¸áÁ°1»þ25Ê¬º¢¡¡ÀôÄ®ÃÏÆâ¤ÎÏ©¾å¤Ë¤Æ¥¯¥Þ1Æ¬¤òÌÜ·â
¢£Æ»Ï©¤ï¤¤ÎÌÐ¤ß¤Ë¤âÃí°Õ¤ò
10·î13Æü¡Ê·îÍË¡Ë¡¡¸á¸å8»þ35Ê¬º¢¡¡Çò»³°ìÃúÌÜÉÕ¶á¤ÎÏ©¾å¤Ë¤Æ¥¯¥Þ¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ëÌÄ¤À¼¤Î¶áÎÙ½»Ì±ÄÌÊó
10·î13Æü¡Ê·îÍË¡Ë¡¡¸áÁ°7»þ50Ê¬º¢¡¡ÉÙ¤ÎÃæ»°ÃúÌÜÃÏÆâ¤ÎÏ©¾å¤Ë¤Æ¥¯¥Þ¤Îµ¿¤¤¤Î¤¢¤ë·Ð²á»þ´ÖÉÔÌÀ¤Î¥Õ¥ó¤ò³ÎÇ§
