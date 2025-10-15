2026Ç¯WÇÕ¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤¬²¤½£ºÇÂ®¤ÇÍ½ÁªÆÍÇË¡ª¥«¥¿¡¼¥ë¤È¥µ¥¦¥¸¤â½Ð¾ì·èÄê¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«Àª¤Ï9¤«¹ñ³ÎÄê
2026Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥Ê¥À¡¦¥á¥¥·¥³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ï¡¢½Ð¾ì¹ñ¿ô¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î32¥Á¡¼¥à¤«¤é48¥Á¡¼¥à¤ËÁý¤¨¤ë¡£
º£·î¤ÏÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤¿¤ËËÜÂç²ñ¹Ô¤¤ò·è¤á¤ë¹ñ¤¬½Ð¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤É¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«Í½Áª¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ò½ü¤¯ÆüÄø¤¬½ªÎ»¡£
¥°¥ë¡¼¥×B¤Ï¥»¥Í¥¬¥ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×C¤ÏÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥°¥ë¡¼¥×F¤Ï¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ë¤¬¼ó°Ì¤ÇÍ½ÁªÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿¡£
¤³¤Î¸å¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×2°Ì¤Î¤Ê¤«¤Ç¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¬¥Ü¥ó¡¢¥³¥ó¥´Ì±¼ç¶¦ÏÂ¹ñ¡¢¥«¥á¥ë¡¼¥ó¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤¬11·î¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÇÂÐÀï¡£¤½¤³¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢ÍèÇ¯3·î¤ÎÂçÎ¦´Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¸¥¢4¼¡Í½Áª¤â14Æü¤ËºÇ½ªÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×A¼ó°Ì¤Î¥«¥¿¡¼¥ë¤È¡¢¥°¥ë¡¼¥×B¼ó°Ì¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤¬WÇÕ¹Ô¤³ÎÄê¡£
¥°¥ë¡¼¥×2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿UAE¤È¥¤¥é¥¯¤Ï¡¢11·î¤ËÂçÎ¦´Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¹Ô¤¤ò·è¤á¤ëÀï¤¤¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥Þ¡¼¥ó¤È¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÏÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²¤½£Í½Áª¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤¬°ìÈÖ¾è¤ê¤ÇÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿¡£
14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥È¥Ó¥¢Àï¤Ë5-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×K¤ÇÇËÃÝ¤Î6Ï¢¾¡¡£18ÆÀÅÀ¡¢0¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¶¯¤µ¤ò¸«¤»¡¢2»î¹ç¤ò»Ä¤·¤ÆÆÍÇË¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿¡£
2026Ç¯WÇÕ¤Þ¤Ç¤ËÉü³è¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡×5Ì¾
¤³¤ì¤Ç¸½»þÅÀ¤Ç2026Ç¯WÇÕ½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢³«ºÅ¹ñ¤Î3¤«¹ñ¡¢¥¢¥¸¥¢Àª¤Î8¤«¹ñ¡ÊÆüËÜ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥¤¥é¥ó¡¢´Ú¹ñ¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡¢¥è¥ë¥À¥ó¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ë¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«Àª¤Î9¤«¹ñ¡Ê¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢¡¢¥«¡¼¥Ü¥Ù¥ë¥Ç¡¢¥¨¥¸¥×¥È¡¢¥¬¡¼¥Ê¡¢¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ë¡¢¥â¥í¥Ã¥³¡¢¥»¥Í¥¬¥ë¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡Ë¡¢ÆîÊÆÀª¤Î6¤«¹ñ¡Ê¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡¢¥¨¥¯¥¢¥É¥ë¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡¢¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡Ë¡¢¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¤Î¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤È¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ç·×28¤«¹ñ¡£