¡õ#8220;¤Û¤Ü¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¡õ#8221;¤Î¿·À¸¡ÖGSX-R1000¡×¤ä¿··¿¡ÖGSX-S1000¡×¥·¥ê¡¼¥º¤âÅÐ¾ì¡ª ¥¹¥º¥­¼Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¡ÖÀ»ÃÏ¡×¤Ë½¸·ë¤·¤¿¡ÖGSX-S¡¿R Meeting 2025¡×³«ºÅ ¹±Îã¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¼Â»Ü

MotoGP¥Þ¥·¥ó¤ÎÒöÓ¬¤òÍè¾ì¼Ô¤Ë
¡¡¥¹¥º¥¤Ï¡¢2025Ç¯10·î12Æü¤ËÉÍ¾¾¹©¾ìÆâ¤ÎÆÃÀß²ñ¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼»²²Ã·¿¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖGSX-S¡¿R Meeting 2025¡ÊGSX-S¡¿R¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥º¥¤ÎÆóÎØ¼ÖÀ½Â¤¥é¥¤¥ó¤¬È÷¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¥¹¥º¥¼Ö¤ÎÀ»ÃÏ¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉÍ¾¾¹©¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢º£²ó¤Ç2²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤ÎÆ±¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢1694Âæ¡ÊÁ°Ç¯1812Âæ¡Ë¤ÎÆóÎØ¼Ö¤È2073¿Í¡ÊÁ°Ç¯2,019¿Í¡Ë¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Îë¼¯8ÂÑ¤Ç¼Â¼Ö¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¡ÖGSX-R1000¡×¤ä¡¢ÆüËÜ¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖGSX-8T¡×¡ÖGSX-8TT¡×¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ½é¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖGSX-S1000¡×¡ÖGSX-S1000GT¡×¤Î2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¡¢¡ÖGSX¡×¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿¼ÖÎ¾¤òÅ¸¼¨¡£
¡ÖGSX-R¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¸¶ÅÀ¤È¤¤¤¨¤ë¡ÖGSX-R¡Ê400¡Ë¡×¡Ê1984Ç¯¡Ë¤ä¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥â¥Ç¥ë¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤Ê¤ë¡ÖGSX-R750¡×¡Ê1985Ç¯¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÎòÂå¥â¥Ç¥ë¤ä¥ì¡¼¥¹»ÈÍÑ¼ÖÎ¾¤â½ÐÅ¸¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢Á°Ç¯¤Ç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¹©¾ì¸«³Ø¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¹©¾ì¤Î¸«³Ø¤âÊ»ºÅ¤µ¤ì¡¢¤É¤Á¤é¤âÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç³«²ñÀë¸À¤òÃ´Åö¤·¤¿ÎëÌÚ½Ó¹¨¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¡Öº£Ç¯¤ÏGSX-R¤Î40¼þÇ¯µÇ°¤ò·ó¤Í¤Æ³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂæÉ÷23¹æ¤Î±Æ¶Á¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤ó¤ËÍè¾ì¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖGSX-R 40¼þÇ¯µÇ°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Îë¼¯8ÂÑ¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿GSX-R1000¤Î40¼þÇ¯¥â¥Ç¥ë¤ò»Ï¤á¡¢GSXS1000¡¢GSXS1000GT¡¢¤½¤·¤ÆGSX-8T¡¢GSX-8TT¤È¸À¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤ÀÆüËÜ¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥â¥Ç¥ë¡¢¿·¿§¤òÅ¸¼¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍè¾ì¼Ô¤ò´¿·Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿··¿GSX-R1000¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÏËÜÅö¤Ë¤â¤¦¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¼ÖÎ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¶á¡¹¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¾Ò²ð¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÀ§Èó¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¿·¥â¥Ç¥ë¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹â¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¤Ë¤Ï¡¢Îë¼¯8ÂÑ¤Ë»²Àï¤·¤¿¡Ö¥è¥·¥à¥é SERT Motul¡×¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¥¹¥º¥CN ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Î¤Û¤«¡¢GSX-R¥·¥ê¡¼¥º¤È´Ø·¸¤Î¿¼¤¤ËÌÀî·½°ì¤µ¤ó¤È³«È¯¿Ø¤Ë¤è¤ëGSX-R 40¼þÇ¯¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤â¼Â»Ü¡£¤µ¤é¤Ë¡¢MotoGP»²ÀïÃæ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥·¥ó¡ÖGSX-RR¡×¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó»ÏÆ°¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º´ë²è¤È¤·¤ÆÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡È¤Û¤Ü¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¡É¤ËÁêÅö¤¹¤ëÂçÉý¤Ê²þÎÉ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¿··¿GSX-R1000¤ä¡¢¿··¿¥â¥Ç¥ëGSX-8T¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢GSX-R¡¿S¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤Î1¥Ú¡¼¥¸¤ò¹ï¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤Ç¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¥¹¥º¥¤ÎGSX¥·¥ê¡¼¥º¤Îº£¸å¤ÎÅ¸³«¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£