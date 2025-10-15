HG¥¬¥ó¥×¥é¡Ö¥¬¥ó¥À¥à7¹æµ¡¡×¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ë¤Æ10·î15Æü12»þ¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï¡ÖHG 1/144 ¥¬¥ó¥À¥à6¹æµ¡¡Ê¥Þ¥É¥í¥Ã¥¯¡Ë¡×¤ÎºÆÈÎ¤â·èÄê
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖHG 1/144 ¥¬¥ó¥À¥à7¹æµ¡¡×¤òÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ10·î15Æü12»þ¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£È¯Á÷¤Ï12·î¤òÍ½Äê¤·¡¢²Á³Ê¤Ï2,200±ß¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖHG 1/144 ¥¬¥ó¥À¥à6¹æµ¡¡Ê¥Þ¥É¥í¥Ã¥¯¡Ë¡×¤ÎºÆÈÎÊ¬¤âÆ±Æü11»þ¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖHG 1/144 ¥¬¥ó¥À¥à7¹æµ¡¡×¤Ï¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àÀïµ¡×¤è¤ê¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥¹¥¤ー¥×Ââ¡×¤ÎÂâÄ¹¡Ö¥æー¥°¡¦¥¯ー¥í¡×Âç°Ó¤¬¶î¤ë¥»¥«¥ó¥É¥í¥Ã¥ÈºÇ¸å¤Îµ¡ÂÎ¡Ö¥¬¥ó¥À¥à7¹æµ¡¡×¤òHG¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ç¥×¥é¥â¥Ç¥ë²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡´°Á´¼°Â¤·Á¤Ë¤è¤ëÎ©ÂÎ²½¤Ç¡¢ÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ëÇØÉô¤Î¥Ðー¥Ë¥¢¤Ê¤É¤ÎÂ¤·Á¤òºÆ¸½¡£ÏÓ¥Ñー¥Ä¤ÎÁ°ÏÓÉô¤Ë²óÅ¾²ÄÆ°¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ýー¥¸¥ó¥°¤¬¤Ç¤¡¢µÓÉô¤Ï¶þÀÞ¤ÈÏ¢Æ°¤·¤ÆÆÈÎ©¤Ç²ÄÆ°¤¹¤ë¡£
¡¡ÉðÁõ¤â¿·µ¬¥Ñー¥Ä¤ÇÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¡¢¥°¥ê¥Ã¥×¤¬²¼Éô¤ÈÂ¦Éô¤Ë¤¢¤ë¥Óー¥à¡¦¥é¥¤¥Õ¥ë¡¢¥Óー¥à¡¦¥µー¥Ù¥ë¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
HG 1/144 ¥¬¥ó¥À¥à7¹æµ¡
10·î15Æü12»þ¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï
12·î È¯Á÷Í½Äê
²Á³Ê¡§2,200±ß
HG 1/144 ¥¬¥ó¥À¥à6¹æµ¡¡Ê¥Þ¥É¥í¥Ã¥¯¡Ë¡ÊºÆÈÎ¡Ë
10·î15Æü11»þ¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï
12·î È¯Á÷Í½Äê
²Á³Ê¡§2,420±ß
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º