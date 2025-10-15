TWS¡¢¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤Ë´î¤Ó¡ÖÊÑ²½¤·¤¿»Ñ¤Ç¶¦¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡¡À¤³¦¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡È¹ðÇò¡É
¡¡6¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥°¥ë¡¼¥×¡¦TWS¡Ê¥È¥¥¥¢¥¹¡Ë¤¬13Æü¡¢´Ú¹ñ¤Î¥½¥¦¥ë¡¦¹ÄÅ¶èYES24 LIVE HALL¤Ç¡ØTWS Comeback Showcase¡Æplay hard¡Ç¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¤³¦¤Î42¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤Ë¹ðÇò¤¹¤ëTWS
¡¡º£²ó¤Î¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖWeverse¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢YouTube¤äTikTok¤Ê¤É¤Ç¤âÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤¿¡£ Weverse LIVE´ð½à¤Ç´Ú¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢ÊÆ¹ñ¤Ê¤É155¥ö¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î42¡ÊSAI¡¿¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤¬»ëÄ°¤·¤¿¤È½¸·×¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¡¦²£ÉÍ¤Î±Ç²è´Û¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥·¥Í¥Þ STYLE-S ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡×¤ÇÃæ·Ñ¤µ¤ì¡¢Ìó240¿Í¤Î42¤¬¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢TWS¤Ï4th Mini Album¡Øplay hard¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖOVERDRIVE¡×¤È¼ýÏ¿¶Ê¡ÖHere For You¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½é¤á¤Æ¸ø³«¤·¡¢Àè¹Ô¸ø³«¶Ê¡ÖHead Shoulders Knees Toes¡×¤Þ¤Ç·×3¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÀÄ½Õ¤ÎÇ®¤¤¾ðÇ®¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£TWS¤Ï¡ÖHead Shoulders Knees Toes¡×¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¸Â³¦¤òÇË¤ë¤È¤¤¤¦°Õ»Ö¤òÉ½¸½¤·¡¢¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¶¯Îõ¤Ë¾þ¤Ã¤¿¡£·Ú²÷¤ÊÀ¶ÎÃ¥Ó¡¼¥È¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡ÖOVERDRIVE¡×¤Ç¤Ï¡¢Îø¤ËÍî¤Á¤Æ¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤´¶¾ð¤òÌöÆ°Åª¤ËÉ½¸½¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥½¥ó¥°¡ÖHere For You¡×¤òÁª¶Ê¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¿Ì¤¨¤ëÀ¼¤Ç42¤Ë¸þ¤±¤¿ÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¡¢´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Íý²ò¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤Þ¤º¡¢TWS¤¬¥ê¥ì¡¼¤ÇÉÁ¤¤¤¿³¨¤ò¸«¤Æ¡¢42¤¬¿·¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÅö¤Æ¤ë¥¯¥¤¥º¤ò¼Â»Ü¡£º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Îºî»ì¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿JIHOON¤ÈDOHOON¤Ï¡¢ºî¶È¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢²»³Ú¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤È42¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¾ð¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖOVERDRIVE¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÆâÍÆ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÇÇ®¤¯¹ðÇò¤¹¤ë»þ´Ö¤ò»ý¤Á¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´Çï¿ô¤ò°ú¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡¸ø±é¤ÎºÇ¸å¤ËTWS¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤³¤Î½Ö´Ö¤À¤±¤òÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢Á°¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à°Ê¹ß°ìÀ¸·üÌ¿Áö¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÊÑ²½¤·¤¿»Ñ¤Ç¶¦¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¤¤ç¤¦42¤È¤È¤â¤Ë¤·¤¿»þ´Ö¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÎÏ¤ò¼õ¤±¡¢º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à³èÆ°¤âÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
