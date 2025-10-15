ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬Âè£´ÀïÀèÈ¯¤ÎÍýÍ³¡ÖºÇ¤âÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡ÅÐÈÄ´Ö³Ö¤¬ºÇÂç¤Î¸°¤Ë
¢¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè£²Àï¡¡¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê£±£´Æü¡¢ÊÆ¥¦¥£¥¹¥³¥ó¥·¥ó½£¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡á¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£±£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£µÆü¸áÁ°£¹»þ£¸Ê¬³«»ÏÍ½Äê¡Ë¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè£²Àï¤ÎÅ¨ÃÏ¡¦¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë¡Ö£±ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬¾å¤¬¤ë¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Ë¤Ï£±£¶Æü¡ÊÆ±£±£·Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤ÎÂè£³Àï¤Ë¥°¥é¥¹¥Î¡¼¡¢£±£·Æü¡ÊÆ±£±£¸Æü¡Ë¤ÎÂè£´Àï¤ËÂçÃ«¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÂè£±Àï¤ÎÀèÈ¯¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥¹¥Í¥ë¡¢»³ËÜ¡¢¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤Ë¼¡¤°£´ÈÖ¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¡ÖÁ´¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÊÂ¤Ó¤¬ºÇ¤âÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤¬Âè£µÀï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÏÀèÈ¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢£³¾¡£±ÇÔ¤ÇÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤Ç¾ÃÌÇ¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±Àï¤Ï¡¢Ãæ£¶Æü¤Î¥¹¥Í¥ë¤«¡¢Ãæ£¸Æü¤ÎÂçÃ«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥Í¥ë¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÂè£µÀï°Ê¹ß¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤Î¤â¤Î¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÀèÈ¯¤ò£´¿Í¤Ç²ó¤¹Êý¿Ë¤Î¤¿¤á¡¢Âè£±Àï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿Åê¼ê¤¬¡¢Ãæ£´Æü¤ÇÂè£µÀï¤Ë²ó¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢Ãæ£´Æü¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¥¹¥Í¥ë¤¬È´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âè£²Àï¤ÇÀèÈ¯¤ÎÅê¼ê¤ÏÃæ£µÆü¤ÇÂè£¶Àï¤Ë¤âÀèÈ¯¡£ÂçÃ«¤Ïº£µ¨¡¢Ãæ£¶Æü¤ÎÅÐÈÄ¤¬¥á¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢»³ËÜ¤¬Âè£²Àï¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¡£Âè£³Àï¤ÎÅê¼ê¤Ï¡¢Âè£·Àï¤Ë¤â¤Ä¤ì¤¿¾ì¹ç¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢Ãæ£´Æü¤ÏÂçÃ«¤Ë¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤ÇÂè£´Àï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ëÂçÃ«¤Ï¡¢Âè£·Àï¤Çµß±çÅÐÈÄ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÀèÈ¯£´¿Í½°°Ê³°¤Ë¤â¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡¢¥·¡¼¥Ï¥ó¤ÈËÜÍè¤ÏÀèÈ¯¤ÎÅê¼ê¤â¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢µß±ç¤Ë¤ä¤äÉÔ°Â¤¬»Ä¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï±äÄ¹¤Ç¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ä¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°Â³¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ä¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤é¤ì¤ëÅê¼ê¤ò¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºòµ¨¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¥Ç¡¼¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤ËÉÔ°Â¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¸½¾õ¤â¤¢¤ë¡£