Åìµþ»Ô¾ì¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê¿·¶½¹ñÄÌ²ß¡Ë
Åìµþ»Ô¾ì¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê¿·¶½¹ñÄÌ²ß¡Ë
¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ
¥é¥ó¥É±ß
½ªÃÍ8.73¡¡¹âÃÍ8.82¡¡°ÂÃÍ8.68
8.95¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
8.88¡¡Äñ¹³2
8.81¡¡Äñ¹³1
8.74¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
8.67¡¡»Ù»ý1
8.60¡¡»Ù»ý2
8.53¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¥É¥ë±ß
½ªÃÍ116.96¡¡¹âÃÍ117.49¡¡°ÂÃÍ116.68
118.22¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
117.85¡¡Äñ¹³2
117.41¡¡Äñ¹³1
117.04¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
116.60¡¡»Ù»ý1
116.23¡¡»Ù»ý2
115.79¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¹á¹Á¥É¥ë±ß
¹âÃÍ3.65¡¡°ÂÃÍ3.62¡¡½ªÃÍ3.63
19.72¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
19.67¡¡Äñ¹³2
19.60¡¡Äñ¹³1
19.55¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
19.48¡¡»Ù»ý1
19.43¡¡»Ù»ý2
19.36¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥È¥ë¥³¥ê¥é±ß
¹âÃÍ3.65¡¡°ÂÃÍ3.62¡¡½ªÃÍ3.63
3.68¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
3.66¡¡Äñ¹³2
3.65¡¡Äñ¹³1
3.63¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
3.62¡¡»Ù»ý1
3.60¡¡»Ù»ý2
3.59¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ
¥é¥ó¥É±ß
½ªÃÍ8.73¡¡¹âÃÍ8.82¡¡°ÂÃÍ8.68
8.95¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
8.88¡¡Äñ¹³2
8.81¡¡Äñ¹³1
8.74¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
8.67¡¡»Ù»ý1
8.60¡¡»Ù»ý2
8.53¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¥É¥ë±ß
½ªÃÍ116.96¡¡¹âÃÍ117.49¡¡°ÂÃÍ116.68
118.22¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
117.85¡¡Äñ¹³2
117.41¡¡Äñ¹³1
117.04¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
116.60¡¡»Ù»ý1
116.23¡¡»Ù»ý2
115.79¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¹á¹Á¥É¥ë±ß
¹âÃÍ3.65¡¡°ÂÃÍ3.62¡¡½ªÃÍ3.63
19.72¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
19.67¡¡Äñ¹³2
19.60¡¡Äñ¹³1
19.55¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
19.48¡¡»Ù»ý1
19.43¡¡»Ù»ý2
19.36¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥È¥ë¥³¥ê¥é±ß
¹âÃÍ3.65¡¡°ÂÃÍ3.62¡¡½ªÃÍ3.63
3.68¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
3.66¡¡Äñ¹³2
3.65¡¡Äñ¹³1
3.63¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
3.62¡¡»Ù»ý1
3.60¡¡»Ù»ý2
3.59¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯