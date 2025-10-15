¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï»³ËÜÍ³¿¤¬ÀèÈ¯¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï1ÈÖ»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡Ú¥¹¥¿¥á¥ó¡Û
¡þMLB¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¼¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Àè¾¡¤·¡¢1¾¡0ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè2Àï¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀèÈ¯¤Ï»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ç¤¹¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ï1ÈÖ»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£Á°¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï2ÅÙ¤Î¿½¹ð·É±ó¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¤¹¤ë¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤Ï17¾¡¤ò¤¢¤²¤¿¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Ú¥é¥ë¥¿Åê¼ê¤¬ÀèÈ¯¡£ÂÇ¤ÄÊý¤Ç¤Ï1ÈÖ¤Ë¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥Á¥ç¥¦¥ê¥ªÁª¼ê¡¢2ÈÖ¤Ë¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥Á¥å¥é¥ó¥°Áª¼ê¤ÈÅðÎÝ20¸Ä°Ê¾å¤ò¸Ø¤ë2¿Í¤¬ÂÇÀþ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Á¥ç¥¦¥ê¥ªÁª¼ê¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç21ÂÇ¿ô7°ÂÂÇ1ËÜÎÝÂÇ¤ÈÂÇ·â¹¥Ä´¤Ç¤¹¡£
¢¦¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤Î¥¹¥¿¥á¥ó
1 (±¦) ¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥Á¥ç¥¦¥ê¥ª
2 (Æó) ¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥Á¥å¥é¥ó¥°
3 (Êá) ¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥³¥ó¥È¥é¥ì¥¹
4 (»Ø) ¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¤¥¨¥ê¥Á
5 (°ì) ¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¡¦¥Ü¡¼¥ó
6 (Ãæ) ¥µ¥ë¡¦¥Õ¥ê¥ê¥Ã¥¯
7 (»°) ¥±¡¼¥ì¥Ö¡¦¥À¡¼¥Ó¥ó
8 (º¸) ¥¸¥§¡¼¥¯¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼¥º
9 (Í·) ¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥ª¥ë¥Æ¥£¥¹
(Åê) ¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Ú¥é¥ë¥¿
¢¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¹¥¿¥á¥ó
1 (»Ø) ÂçÃ«æÆÊ¿
2 (Í·) ¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä
3 (°ì) ¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó
4 (Êá) ¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹
5 (»°) ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼
6 (±¦) ¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹
7 (Æó) ¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥ó
8 (º¸) ¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹
9 (Ãæ) ¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹
(Åê) »³ËÜÍ³¿