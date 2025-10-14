Ç§ÃÎ¾É¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬Êú¤¨¤ë¿©»ö¤Î²ÝÂê¤È¿©¤ÙÊý¤Î¹©É×¡¢¿©À¸³è¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ò²òÀâ
¿©»ö¤Ï±ÉÍÜ¤òÊä¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·Ç§ÃÎ¾É¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤Ï¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¿©»ö¤Î»ÅÊý¤äÆâÍÆ¤Ë²ÝÂê¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¯¡¢ËÜ¿Í¤ä»Ù¤¨¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉéÃ´¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬Êú¤¨¤ë¿©»ö¤Î²ÝÂê¤òÀ°Íý¤·¡¢¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¹©É×¤ä¥ì¥·¥Ô¡¢Ãí°ÕÅÀ¡¢¿©»ö¤ÎÍÑ°Õ¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤ÎÂÐ½èË¡¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇ§ÃÎµ¡Ç½¤Î°Ý»ý¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡ÛÇ¾¤Î·ò¹¯ÅÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
Ç§ÃÎ¾É¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬Êú¤¨¤ë¿©»ö¤Î²ÝÂê
Ç§ÃÎ¾É¤Ç¤Ï¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿©»ö¹Ô°Ù¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥¹¥×ー¥ó¤äÈ¤¤Ê¤É¤Î¿©¶ñ¤òÀµ¤·¤¯»È¤¨¤Ê¤¤¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÎÁÍý¤ò¿©¤ÙÊª¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢Æ±¤¸Æ°ºî¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¿©»ö¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ãí°ÕÎÏ¤ÎÄã²¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿©»ö¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤º¡¢ÅÓÃæ¤ÇÀÊ¤òÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ²¿ÅÙ¤âÍ×µá¤¹¤ë¡¢µÕ¤Ë¡Ö¿©¤Ù¤¿¤«¤é¤â¤¦¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈµñÈÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¡¢µ²±¾ã³²¤Ë´ð¤Å¤¯¥È¥é¥Ö¥ë¤â¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ä²ÃÎð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶õÊ¢¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿©»ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÈÂÎÅª¤ÊÊÑ²½¤â¿©»ö¤òÆñ¤·¤¯¤¹¤ëÍ×°ø¤Ç¤¹¡£Óë²¼¾ã³²¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¿©¤ÙÊª¤ä°û¤ßÊª¤ò°û¤ß¹þ¤àºÝ¤Ë¤à¤»¤¿¤ê¡¢¸íÓë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¸íÓëÀÇÙ±ê¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¾å¾º¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µÁ»õ¤ÎÉÔÅ¬¹ç¤ä¤à¤·»õ¡¢¸ý¹Ð±ÒÀ¸ÉÔÎÉ¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤â¡¢ÒòÓð¤Î¤·¤Ë¤¯¤µ¤ä¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎµñÈÝ´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
´¶³Ð¤ÎÊÑ²½¤â²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ì£³Ð¤ÎÊÑ²½¤äÓÌ³Ð¤ÎÄã²¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎÁÍý¤ÎÉ÷Ì£¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹¥¤ó¤Ç¤¤¤¿¿©¤ÙÊª¤äÆÃÄê¤Î¿©ÉÊ¤ò·ù¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÔ°Â¤äÍÞ¤¦¤Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¿´ÍýÅªÍ×°ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿©»ö¤½¤Î¤â¤Î¤òµñÈÝ¤·¤¿¤ê¡¢¿©Íß¤¬¤ï¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»²¾È¡§
¡ØÇ§ÃÎ¾É¿ÇÎÅ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó2017¡Ù¡ÊÆüËÜ¿À·Ð³Ø²ñ¡Ë
¡ØAll Is Not Lost: Positive Behaviors in Alzheimer¡Çs Disease and Behavioral-Variant Frontotemporal Dementia with Disease Severity¡Ù¡ÊJ Alzheimers Dis¡Ë
¡ØDementia and Nutrition¡Ù¡ÊVA Health Care¡Ë
¡ØEating well: supporting older people with dementia Practical guide¡Ù¡ÊCaroline Walker Trust¡Ë
Ç§ÃÎ¾É¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬³Ú¤·¤¯¿©»ö¤òÀÝ¤ë¤¿¤á¤Î5¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
Ç§ÃÎ¾É¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢¿©»ö¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹©É×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¿´¤¬¤±¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Ä´ÍýÊýË¡¤äÀ¹¤êÉÕ¤±¡¢ËÜ¿Í¤Î¹¥¤ß¤ä³°¿©¤Î¼è¤êÆþ¤ìÊý¡¢¤µ¤é¤Ë²ñÏÃ¤äÊ·°Ïµ¤¤Å¤¯¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿´Ä¶ÌÌ¤Þ¤Ç¤ò´Þ¤á¡¢5¤Ä¤Î»ëÅÀ¤«¤é²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Ä´ÍýÊýË¡¤òÁª¤Ö
¿©ºà¤ò¾®¤µ¤¯¹ï¤ó¤À¤ê¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¯¼Ñ¤¿¤ê¡¢¤È¤í¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿©¤Ù¤Ë¤¯¤µ¤ä¡¢¸íÓë¡¢ÃâÂ©¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·Á¤ò¾®¤µ¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥×ー¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¿©»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤âÍøÅÀ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤ä²ÌÊª¤Ê¤É¡¢»Ø¤Ç¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥Õ¥£¥ó¥¬ー¥Õー¥É¤ò±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤«¤éÁªÂò¤¹¤ë¤Î¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿©Íß¤¬Í¯¤¯¤è¤¦¤ÊÀ¹¤êÉÕ¤±¤Ë¤¹¤ë
À¹¤êÉÕ¤±¤ä¿©´ï¤Î¹©É×¤â¡¢¿©Íß¤ò»É·ã¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£ÎÁÍý¤È¿©´ï¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿©Âî¤È¤Î´Ö¤ËÌÀ³Î¤Ê¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¤¢¤ë¤È¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÊý¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÌµÃÏ¤Î¥Æー¥Ö¥ë¥¯¥í¥¹¤ä¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¿§¤Î»®¤Ï¡¢¿©¤ÙÊª¤òÇ§¼±¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çò¤¤»®¤ËÇ»¤¤¿§¤ÎÎÁÍý¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¤ê¡¢¥Æー¥Ö¥ë¥¯¥í¥¹¤Î¿§¤ò¹©É×¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤È¿©Íß¤ò°ú¤½Ð¤»¤Þ¤¹¡£¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¿©ºà¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ÆºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÜ¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¿©Âî¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤ä¤Ä¤ä³°¿©¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë
·è¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ë¤ª¤ä¤Ä¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¿©Íß¤ò»É·ã¤¹¤ëÊýË¡¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£´Ö¿©¤ÏÉ¬Í×¤Ê¥«¥í¥êー¤ä±ÉÍÜÁÇ¤òÊä¤¦Ìò³ä¤â²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£µ¤Ê¬Å¾´¹¤ä¼Ò²ñÅª¤Ê³Ú¤·¤ß¤È¤·¤Æ¡¢³°¿©¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤â°ì°Æ¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¤Ê¤¯¿©À¸³è¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»ýÉÂ¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Å¬ÅÙ¤Ë´ÅÌ£¤ò³Ú¤·¤à¹©É×¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
²ñÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à
¿©»ö¤ÏÃ±¤Ê¤ë±ÉÍÜÊäµë¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤ä²ð¸î¼Ô¤È°ì½ï¤Ë¿©Âî¤ò°Ï¤à¤³¤È¤Ç¡¢ÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ä¿ÆÌ©¤µ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¿©Íß¤Î¸þ¾å¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤¬»¶¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÁû²»¤äµÞ¤«¤¹¤è¤¦¤ÊÀ¼¤«¤±¤ÏÈò¤±¡¢²º¤ä¤«¤Ê²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤È¤·¤Æ¿©»ö¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ËÜ¿Í¤¬¹¥¤¤Ê¿©ºà¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë
Ä¹Ç¯¤Î½¬´·¤äÓÏ¹¥¤òÈ¿±Ç¤·¤¿ÎÁÍý¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÊý¤ËÍî¤ÁÃå¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¿©»ö¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»×¤¤½Ð¤Î¤¢¤ë¿©¤ÙÊª¤ä¹¥Êª¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¿©Íß¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤¨¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢·Ð²á¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¿©¤Î¹¥¤ß¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ÊÁ°¤Ï¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¿©¤Ù¤ë¤Ï¤º¤È·è¤á¤Ä¤±¤º¡¢½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
»²¾È¡§¡ØNutrition and dementia: a review of available research¡Ù¡ÊAlzheimer¡Çs Disease International¡Ë
Ç§ÃÎ¾É¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥ì¥·¥Ô
¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬±ÉÍÜ¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÀÝ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÎÁÍý¤¬¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ç§ÃÎµ¡Ç½¤Î°Ý»ý¤Ë¤Ï¡¢Ãº¿å²½Êª¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¢»é¼Á¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ÌîºÚ¤ä²ÌÊª¡¢Æ¦Îà¡¢µû¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¡¢³¤Áô¤Ê¤É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¤È¤í¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¤ä¤ï¤é¤«¤¯Ä´Íý¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Óë²¼µ¡Ç½¤äÂÎÄ´¤Ë±þ¤¸¤¿Ä´À°¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
1Æü¤ÎÀÝ¼è¥«¥í¥êー¤ÏÄ«ÃëÍ¼¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤ª¤è¤½20¡ó¤º¤Ä¤òÌÜ°Â¤Ë¤·¡¢»Ä¤ê¤Ï´Ö¿©¤äÊä½õ¿©ÉÊ¤ÇÊä¤¦¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢Ä«¿©¡¢Ãë¿©¡¢Í¼¿©¡¢¤ª¤ä¤Ä¤ËÊ¬¤±¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ä«¿©
Ä«¤Î1Æü¤Î¥¹¥¿ー¥È¤È¤·¤Æ¡¢·ìÅü¤ò°ÂÄê¤µ¤»¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÊäµë¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç®¤¹¤®¤ºÅ¬²¹¤Î»¨¿æ¤Ëºú¤äÆ¦Éå¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢µû¤ÎDHA¤äEPA¡¢ÂçÆ¦¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò¤ä¤ï¤é¤«¤¤·Á¤ÇÀÝ¼è¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¥êーÎà¤òÅº¤¨¤¿¥èー¥°¥ë¥È¤Ï¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¤È¹³»À²½Êª¼Á¤òÆ±»þ¤ËÊäµë¤Ç¤¡¢ºÌ¤ê¤âË¤«¤Ç¤¹¡£Á´Î³Ê´¤Î¥Èー¥¹¥È¤È¤æ¤ÇÍñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ä¤ï¤é¤«¤¯¼Ñ¤¿ÌîºÚ¤Î¥¹ー¥×¤ä¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¸¥åー¥¹¤òÅº¤¨¤ë¤È¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬À°¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãë¿©
³èÆ°ÎÌ¤ÎÂ¿¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÈÃº¿å²½Êª¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊäµë¤Ç¤¤ë¸¥Î©¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£ÌîºÚ¤äÆ¦Îà¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤¿¥ß¥Í¥¹¥È¥íー¥Í¤ÈÁ´Î³¥Ñ¥ó¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ä¿©ÊªÁ¡°Ý¤ò¸úÎ¨¤è¤¯ÀÝ¼è¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÍÕÊªÌîºÚ¤ä¤¤Î¤³¤ò²Ã¤¨¤¿¼Ñ¹þ¤ß¤¦¤É¤ó¤â¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¯¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£·Ü¤à¤ÍÆù¤Î¥°¥ê¥ë¤äÇò¿Èµû¤Î¥½¥Æー¤Ë²¹ÌîºÚ¤òÅº¤¨¤ì¤Ð¡¢ÎÉ¼Á¤Ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤È¥ß¥Í¥é¥ë¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÀÝ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢ー¥â¥ó¥É¤ä¤¯¤ë¤ß¤Ê¤É¤Î¥Ê¥Ã¥Ä¤òÉûºÚ¤ä¥µ¥é¥À¤Ë²Ã¤¨¤ë¤È¡¢ÉÔË°ÏÂ»éËÃ»À¤ä¥Ó¥¿¥ß¥óE¤âÊäµë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Í¼¿©
Í¼¿©¤Ï¾Ã²½¤Î¤è¤µ¤ÈËþÂ´¶¤ÎÎ¾Î©¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Çò¿Èµû¤Î¾ø¤·¼Ñ¤ä¡¢¤µ¤Ð¤ÎÌ£Á¹¼Ñ¤Ê¤É¤ÎÀÄµûÎÁÍý¡¢Æ¦Éå¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤ÎÌîºÚ¤¢¤ó¤«¤±¤Ê¤É¤Ï¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¯±ÉÍÜ²Á¤â¹â¤¤¼çºÚ¤Ç¤¹¡£ÉûºÚ¤Ë¤Ï³¤Áô¤äÆ¦Îà¤ò»È¤Ã¤¿¾®È¤òÅº¤¨¤ë¤È¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤ä¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ÎÊäµë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÌîºÚ¥¹ー¥×¤ä¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¤ß¤½½Á¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¿åÊ¬Êäµë¤È¿ÈÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤ä¤Ä
´Ö¿©¤ÏÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤Ê±ÉÍÜ¤òÊä¤¤¡¢¿©¤Ù¤ë³Ú¤·¤ß¤ò¹¤²¤ëÂçÀÚ¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£¥Õ¥ëー¥ÄÆþ¤ê¥èー¥°¥ë¥È¥¼¥êー¤Ï¡¢¸ýÅö¤¿¤ê¤¬¤è¤¯¿åÊ¬Êäµë¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Æ¦Æý¥×¥ê¥ó¤Ë¤¤ÊÊ´¤òÅº¤¨¤ë¤È¡¢ÂçÆ¦Í³Íè¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤È¹á¤Ð¤·¤¤É÷Ì£¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤ò»È¤Ã¤¿¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¸¥åー¥¹¤Ï¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ä¹³»À²½À®Ê¬¤ò¼ê·Ú¤ËÀÝ¤ì¤ëÅÀ¤ÇÍÍÑ¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥Ã¥«ー¤Ë¥Ä¥Ê¤ò¤Î¤»¤¿·Ú¿©¤â¡¢¤Ä¤Þ¤ß¤ä¤¹¤¯¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¤ÇÊØÍø¤Ç¤¹¡£´Ö¿©¤Ï1Æü2²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¤â¤è¤¯¡¢½¢¿²Á°¤Ë²¹¤«¤¤¥ß¥ë¥¯¤Ê¤É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾®ÂÞÆþ¤ê¤Î¥Ê¥Ã¥Ä¤ò¾¯ÎÌÅº¤¨¤ë¤È¡¢·ÈÂÓ¤·¤ä¤¹¤¯´Ö¿©¤È¤·¤Æ±ÉÍÜ²Á¤ò¹â¤á¤ë¹©É×¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
»²¾È¡§
¡ØÇ§ÃÎ¾É¿ÇÎÅ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó2017¡Ù¡ÊÆüËÜ¿À·Ð³Ø²ñ¡Ë
¡ØÇ§ÃÎ¾ÉÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Î¿©»ö¤È¤Ï¡Ù¡Ê¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÄ¹¼÷²Ê³Ø¿¶¶½ºâÃÄ·ò¹¯Ä¹¼÷¥Í¥Ã¥È¡Ë
¡ØÃÏÃæ³¤¿©¤ÎÆÃÄ§¡Ù¡Ê¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÄ¹¼÷²Ê³Ø¿¶¶½ºâÃÄ·ò¹¯Ä¹¼÷¥Í¥Ã¥È¡Ë
¡ØDementia and Nutrition¡Ù¡ÊVA Health Care¡Ë
¡ØEating well: supporting older people with dementia Practical guide¡Ù¡ÊCaroline Walker Trust¡Ë
Ç§ÃÎ¾É¤ÎÊý¤È¤Î¿©»ö¤Ç¤ÎÃí°ÕÅÀ
Ç§ÃÎ¾É¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤È¿©»ö¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¿´¤¬¤±¤¿¤¤ÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤·¤Ä¤Ä¡¢±ÉÍÜÌÌ¤Ë¤âÇÛÎ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿©»ö¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤ËÆÃ¤Ë°Õ¼±¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÂ¥¤·Êý¡¢ËÜ¿Í¤ÎÓÏ¹¥¤ä¥Ëー¥º¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡¢¤½¤·¤Æ1Æü¤Î¿©»öÎÌ¤ò¤É¤¦³ÎÊÝ¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î3¤Ä¤Î»ëÅÀ¤«¤é²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤òÌµÍý¶¯¤¤¤·¤Ê¤¤
Ç§ÃÎ¾É¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¶¯¤¯¿©»ö¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆµñÈÝ´¶¤ò¶¯¤á¡¢¿´ÍýÅª¤ÊÉéÃ´¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÌµÍý¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÀÚ¤ê¤¢¤²¤Æ»þ´Ö¤òÃÖ¤¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ì¿©ÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÈ´¤¤¤Æ¤âÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ï¤Ê¤¯¡¢´Ö¿©¤ä¼¡¤Î¿©»ö¤ÇÊä¤¨¤Ð½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Ê£¿ô²óÂ³¤±¤ÆÀÝ¼èÎÌ¤¬¶ËÃ¼¤Ë¸º¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¤ä²ð¸î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÁêÃÌ¤·¡¢¿ÈÂÎÅª¤ÊÉÔÄ´¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤¹¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤¹¤®¤Ê¤¤
Ç§ÃÎ¾É¤Ç¤Ï¿©¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÃÄê¤Î¿©ÉÊ¤Ð¤«¤ê¤òµá¤á¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²á¾ê¤Ê±öÊ¬¤äÅüÊ¬¤ò´Þ¤à¤è¤¦¤ÊÊÐ¤Ã¤¿¿©»ö¤ÏÅüÇ¢ÉÂ¤ä¿´¼À´µ¤Ê¤ÉÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¿Í¤ÎÓÏ¹¥¤ä°Õ»×¤òÂº½Å¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ÌîºÚ¡¦²ÌÊª¡¦¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¸»¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¹©É×¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1Æü¤Î¿©»öÎÌ¤ò¸º¤é¤µ¤Ê¤¤
1²ó¤Î¿©»ö¤ÇÂ¿¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢1ÆüÁ´ÂÎ¤ÇÉ¬Í×¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È±ÉÍÜ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ì¤ÐÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢¾¯ÎÌ¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë¤È¤ë¾¯ÎÌÉÑ²ó¿©¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤ÎÊý¤Ë¤âÅ¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢4～6²óÄøÅÙ¤ËÊ¬¤±¤Æ¿©»ö¤ä´Ö¿©¤òÀÝ¤ëÊýË¡¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥èー¥°¥ë¥È¤ä²ÌÊª¡¢¥¯¥é¥Ã¥«ー¡¢±ÉÍÜÊä½õ¿©ÉÊ¤Ê¤É¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤·Ú¿©¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÊä¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿©»ö¤ÎÍÑ°Õ¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤ÎÂÐ½èË¡
ËèÆü¤ÎÄ´Íý¤ä¸¥Î©¤Å¤¯¤ê¤Ï¡¢²ð¸î¤¹¤ë²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç§ÃÎ¾É¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¿©»ö¤Ï¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤ä¸«¤¿ÌÜ¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤Ë¤âµ¤¤òÇÛ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò²ÈÄí¤ÇÏÅ¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈÌµÍý¤¬À¸¤¸¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤¤Ë¤Ï¡¢³°Éô¤Î»ñ¸»¤ä»ÔÈÎ¤Î¿©ÉÊ¤ò¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ÉÍÜ¾õÂÖ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤éÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤Ï¡¢»ÔÈÎ¤Î²ð¸î¿©¤¬ÉáµÚ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢ÁªÂò»è¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¥¹¥Þ¥¤¥ë¥±¥¢¿©¤Ï¡¢¤«¤à¤³¤È¤ä°û¤ß¹þ¤à¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤äÄã±ÉÍÜ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤Êý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¿·¤·¤¤¶¦ÄÌ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢ÍÆ°×¤Ë¤«¤á¤ë¿©ÉÊ¤«¤é¡¢Àå¤ä»õ·Ô¤Ç¤Ä¤Ö¤»¤ë¿©ÉÊ¡¢¤«¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¿©ÉÊ¤Þ¤Ç¡¢ÃÊ³¬¤Ë±þ¤¸¤ÆÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹ー¥Ñー¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ç¤âÆþ¼ê¤Ç¤¡¢ºßÂð²ð¸î¤Î¸½¾ì¤Ç¹¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¤¤·¤µ¤ä¿©¤Ù¤ä¤¹¤µ¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â¹©É×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤¬Â¿¤¯¡¢²ÈÄí¤Ç¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥ì¥È¥ë¥È¤äÎäÅà¥¿¥¤¥×¤Î²ð¸î¿©¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä´Íý¤Î¼ê´Ö¤ò¸º¤é¤·¤Ä¤Ä¡¢É¬Í×¤Ê±ÉÍÜ¤òÀÝ¼è¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ì±´Ö¤ÎÂðÇÛÊÛÅö¥µー¥Ó¥¹¤ä¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇÛ¿©»Ù±ç¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£±ÉÍÜ»Î¤¬´Æ½¤¤·¤¿¹âÎð¤ÎÊý¸þ¤±¤ÎÊÛÅö¤Ï¡¢¥«¥í¥êー¤ä±öÊ¬ÎÌ¤¬Ä´À°¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Äê´üÅª¤Ë±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤È¤ì¤¿¿©»ö¤¬ÆÏ¤¯»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢²ÈÄí¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Ä¤Ä¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê±ÉÍÜ´ÉÍý¤ò»Ù¤¨¤ë¼êÃÊ¤Ç¤¹¡£
¼«¼£ÂÎ¤ÎÇÛ¿©¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢ºßÂð¤ÇÊë¤é¤¹Ã±¿È¤ÇÊë¤é¤¹¹âÎð¤ÎÊý¤ä¹âÎð¤ÎÊý¤Î¤ß¤ÎÀ¤ÂÓ¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ÍøÍÑ²ó¿ô¤äÈñÍÑ¡Ê°ì¿©¤¢¤¿¤ê¿ôÉ´±ßÄøÅÙ¡Ë¤ÏÃÏ°è¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¤äÌò½ê¤ÎÁë¸ý¡¢¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ê¤É¤Ç¾ò·ï¤äÎÁ¶â¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿©Íß¤¬Íî¤Á¤Æ¼ç¿©¤äÉûºÚ¤¬½½Ê¬¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¡¢±ÉÍÜÊä½õ¿©ÉÊ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ûÎÁ¥¿¥¤¥×¤Î±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥¼¥êー¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¥Ðー¤Ê¤É¤Ï¡¢¾¯ÎÌ¤Ç¤â¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ä¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò¸úÎ¨¤è¤¯Êäµë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥èー¥°¥ë¥È¡¢¥Áー¥º¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¤Ê¤É¤Î·Ú¿©¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡¢1Æü¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¹©É×¤Ç¤¹¡£
»²¾È¡§
¡Ø¥¹¥Þ¥¤¥ë¥±¥¢¿©¤Î¼èÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¡ÊÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¡Ë
¡Ø¥¹¥Þ¥¤¥ë¥±¥¢¿©¤ÎÁª¤ÓÊý¡Ù¡ÊÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¡Ë
¡Ø¿©¤Î¼«Î©»Ù±ç»ö¶È¡ÊÇÛ¿©¥µー¥Ó¥¹¡Ë¡Ù¡Ê±§ÅÔµÜ»Ô¡Ë
¤Þ¤È¤á
¿©»ö¤Ï±ÉÍÜ¤òÊä¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¸³è¤Î¥ê¥º¥à¤ä³Ú¤·¤ß¤ò»Ù¤¨¤ë±Ä¤ß¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÊý¤Ï¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤äÓë²¼¾ã³²¡¢¿´ÍýÅªÍ×°ø¡¢Ì£³Ð¤äÓÌ³Ð¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿©»ö¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¡¢³Ú¤·¤¯¿©»ö¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿©»ö¤Ï¤è¤êË¤«¤Ê»þ´Ö¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ä´Íý¤äÀ¹¤êÉÕ¤±¡¢´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ä¤Ä¡¢ËÜ¿Í¤Î¹¥¤ß¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤è¤¤¿©À¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»ÔÈÎ¤Î²ð¸î¿©¤äÂðÇÛ¥µー¥Ó¥¹¤Î³èÍÑ¤â¡¢ÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Ê¤¬¤é¿©»ö¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£Å¬ÀÚ¤ÊÃÎ¼±¤È¾®¤µ¤Ê¹©É×¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢¿©»ö¤Î¼Á¤ò¹â¤á¡¢ËÜ¿Í¤È²ð¸î¤¹¤ëÊý¤ÎÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê¤è¤¤¿©¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
»²¹ÍÊ¸¸¥¡ØÇ§ÃÎ¾É¿ÇÎÅ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó2017¡Ù¡ÊÆüËÜ¿À·Ð³Ø²ñ¡Ë¡ØAll Is Not Lost: Positive Behaviors in Alzheimer¡Çs Disease and Behavioral-Variant Frontotemporal Dementia with Disease Severity¡Ù¡ÊJ Alzheimers Dis¡Ë¡ØNutrition and dementia: a review of available research¡Ù¡ÊAlzheimer¡Çs Disease International¡Ë¡ØÇ§ÃÎ¾ÉÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Î¿©»ö¤È¤Ï¡Ù¡Ê¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÄ¹¼÷²Ê³Ø¿¶¶½ºâÃÄ·ò¹¯Ä¹¼÷¥Í¥Ã¥È¡Ë¡ØÃÏÃæ³¤¿©¤ÎÆÃÄ§¡Ù¡Ê¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÄ¹¼÷²Ê³Ø¿¶¶½ºâÃÄ·ò¹¯Ä¹¼÷¥Í¥Ã¥È¡Ë¡ØDementia and Nutrition¡Ù¡ÊVA Health Care¡Ë¡ØEating well: supporting older people with dementia Practical guide¡Ù¡ÊCaroline Walker Trust¡Ë¤³¤Îµ»ö¤ò½ñ¤¤¤¿¿Í ÎÓ ÎÉÅµ
½Ð¿ÈÂç³Ø Ì¾¸Å²°»ÔÎ©Âç³Ø / ·ÐÎòÅìµþ°åÎÅ¥»¥ó¥¿ーÁí¹çÆâ²Ê¡¢À¾°ËÆ¦·ò°é²ñÉÂ±¡Æâ²Ê¡¢Åìµþ¹âÎØÉÂ±¡´¶À÷¾ÉÆâ²Ê¡¢½çÅ·Æ²Âç³ØÁí¹ç¿ÇÎÅ²Ê¡¢NTTÅìÆüËÜ´ØÅìÉÂ±¡Í½ËÉ°å³Ø¥»¥ó¥¿ー¡¦Áí¹ç¿ÇÎÅ²Ê¤ò·Ð¤Æ¸½¿¦ / »ñ³Ê°å³ØÇî»Î¡¢¸øÇ§¿´Íý»Õ¡¢Áí¹ç¿ÇÎÅÆÃÇ¤»ØÆ³°å¡¢Áí¹çÆâ²ÊÀìÌç°å¡¢Ï·Ç¯²ÊÀìÌç°å¡¢Ç§ÃÎ¾ÉÀìÌç°å¡¦»ØÆ³°å¡¢¶Ø±ì¥µ¥Ýー¥¿ー / ¿ÇÎÅ²ÊÌÜÁí¹ç¿ÇÎÅ²Ê¡¢Ï·Ç¯²Ê¡¢´¶À÷¾É¡¢´ËÏÂ°åÎÅ¡¢¾Ã²½´ïÆâ²Ê¡¢¸ÆµÛ´ïÆâ²Ê¡¢ÈéÉæ²Ê¡¢À°·Á³°²Ê¡¢´ã²Ê¡¢½Û´Ä´ïÆâ²Ê¡¢Ç¾¿À·ÐÆâ²Ê¡¢Àº¿À²Ê¡¢ç±¸¶ÉÂÆâ²Ê