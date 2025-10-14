¥»¥ó¥È¥Þ½Ð¿È¡Ö¥«¥«¥ó¡×¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¬°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¤Ë¡¡°ìÅÀÊª¤ä¼õÃíÈÎÇä¤â
¡¡¥»¥ó¥È¥é¥ë¡¦¥»¥ó¥È¡¦¥Þ¡¼¥Á¥ó¥º½Ð¿È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¹©Æ£²Ö´Ñ¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥«¥«¥ó¡ÊKAKAN¡Ë¡×¤¬¡¢°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹ ËÜ´Û3³¬ ¥ê¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£³«ºÅ´ü´Ö¤Ï10·î15Æü¤«¤é21Æü¤Þ¤Ç¡£
◾️¥«¥«¥ó ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×
¡¡¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï2025Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ºòÇ¯¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹»þ¤Ë¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¥ß¥È¥ó¡Ê4Ëü1800±ß¡Ë¤ò¥â¥Ø¥¢ÁÇºà¤Ç¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¸ÂÄê30ÁÐÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¼êËÂ¤®¡¦¼êÊÔ¤ß¤Î¡ÖHANDSPUN¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤éÊÌÃí¥«¥é¡¼¡ÖRED¡×¤Î¥Ù¥¹¥È¡Ê9Ëü200±ß¡Ë¤Î¼õÃíÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥é¥ó¥É½é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ë¥Ã¥È¥Á¥ã¡¼¥à¡Ê3Ëü3000±ß¡Ë¤ò°ìÅÀ°ìÅÀ°Û¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÀ½ºî¤·¡¢5ÅÀ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á10·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00¡Á20:00
²ñ¾ì¡§°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹ ËÜ´Û3³¬ ¥ê¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É3-14-1