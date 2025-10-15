³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡Ú´ó¤êÁ°¡Û¡¡Ã»´üÅª¤Ë¤Ï¥·¥çー¥È¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¤¼ûµë¾õ¶·
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡46980¡¡+190 ¡Ê+0.40¡ó¡Ë
TOPIXÀèÊª¡¡3161.0¡¡+28.0 ¡Ê+0.89¡ó¡Ë
¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡46990¡¡+200
¡ÊÃí¡§¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢CME¤ÏÂçºå¤ÎÆüÃæ½ªÃÍÈæ¡Ë
¡¡14Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ï¡¢NY¥À¥¦¤¬¾å¾º¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢ S¡õP500¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï²¼Íî¡£ËÇ°×ÌäÂê¤ò½ä¤ëÊÆÃæÂÐÎ©·ã²½¤Ø¤Î·üÇ°¤«¤éÇä¤ê¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ê¡¢NY¥À¥¦¤Î²¼ÍîÉý¤Ï°ì»þ600¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷Íý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤¬¤³¤ÎÆü¤Î¹Ö±é¤Ç¡Öº£¸å¿ô¥«·î¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¥·ー¥È¤ò°µ½Ì¤¹¤ëÎÌÅª°ú¤Äù¤á¡ÊQT¡Ë¤òÄä»ß¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤¹¤È¡¢Çã¤¤Ìá¤·¤¬Í¥Àª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤ÏÊÆÏ¢Ë®À¯ÉÜ¤Î°ìÉôÊÄº¿¤Î±Æ¶Á¤Ç·ÐºÑ»ØÉ¸¤ÎÈ¯É½¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢10·î¤ÎÊÆÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡ÊFOMC¡Ë¤Ç¤ÎÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤òË¸¤²¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤âºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡S¡õP500¶È¼ïÊÌ»Ø¿ô¤Ï¿©ÉÊ¡¦À¸³èÉ¬¼ûÉÊ¾®Çä¡¢ÅÅµ¤ÄÌ¿®¥µー¥Ó¥¹¡¢¾ÃÈñ¼Ô¥µー¥Ó¥¹¤¬¾å¾º¤·¤¿È¾ÌÌ¡¢È¾Æ³ÂÎ¡¦Æ±À½Â¤ÁõÃÖ¡¢¼«Æ°¼Ö¡¦Æ±ÉôÉÊ¡¢¾®Çä¤Î¼å¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£NY¥À¥¦¹½À®ÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥©¥ë¥Þー¥È ¡¢¥¥ã¥¿¥Ô¥éー ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¨¥¥¹¥×¥ì¥¹ ¡¢¥Ï¥Í¥¦¥§¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë ¤¬Çã¤ï¤ì¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢ ¡¢¥»ー¥ë¥¹¥Õ¥©ー¥¹ ¡¢¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥°¥ëー¥× ¤¬ÆðÄ´¡£
¡¡¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡Ê12·î¸Â¡Ë¤ÎÀ¶»»ÃÍ¤ÏÂçºåÈæ200±ß¹â¤Î4Ëü6990±ß¤À¤Ã¤¿¡£Æü·Ð225ÀèÊª¡Ê12·î¸Â¡Ë¤Î¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÆüÃæÈæ120±ß°Â¤Î4Ëü6670±ß¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£4Ëü6490±ß¤Þ¤ÇÇä¤é¤ì¤¿¸å¤Ï4Ëü6550±ß～4Ëü6800±ßÊÕ¤ê¤ÇÊÝ¤Á¹ç¤¤¤ò·ÑÂ³¡£ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Î¼è°ú³«»Ï¸å¤Ë¥ì¥ó¥¸¤ò¾åÈ´¤±¤Æ¥×¥é¥¹·÷¤ò²óÉü¤¹¤ë¤È¡¢ÃæÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ4Ëü7300±ß¤Þ¤Ç¾å¤²Éý¤ò¹¤²¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Çã¤¤°ì½ä¸å¤Ï4Ëü7200±ß～4Ëü7250±ßÊÕ¤ê¤Î¶¹¤¤¥ì¥ó¥¸¤Ç¿ä°Ü¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤Ë¾å¤²Éý¤ò½Ì¤á4Ëü6980±ß¤Ç¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¤Ï¥·¥«¥´ÀèÊª¤Ë¥µ¥ä´ó¤»¤¹¤ë·Á¤«¤é¡¢¤ä¤äÇã¤¤Àè¹Ô¤Ç»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤¬¤¤ç¤¦¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Íè½µ¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤ë¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ò½ä¤ê¡¢¶¨ÎÏ¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÌîÅÞ¸õÊä°ìËÜ²½¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¹â»Ô¼óÁêÃÂÀ¸¤«À¯¸¢¸òÂå¤«¤ò½ä¤ê¡¢»×ÏÇ¤¬¸òºø¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥¥ã¥ë¥Ô¥ó¥°Ãæ¿´¤Î¥È¥ìー¥É¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¤Ï¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¤Î+1¦Ò¡Ê4Ëü7070±ß¡Ë¤ò¶´¤ó¤Ç¤Î¿ä°Ü¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¥Ð¥ó¥É¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¿ä°Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Ä¾¶á¤ÎµÞÍî¤ËÂÐ¤¹¤ë¥·¥çー¥È¥«¥Ðー¤òÍ¶¤¦Æ°¤¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£¤¿¤À¤·¡¢ºòÆü¤Ï¸å¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¼å´Þ¤à·Á¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢+1¦Ò¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¥í¥ó¥°²ò¾Ã¤Ë¤è¤ê²¼¤Ø¤Î¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¶¯¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤Î4Ëü7000±ß¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¾å²¼¤Î¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤Ç¤¢¤ë¡¢4Ëü6500±ß¤«¤é4Ëü7500±ß¤Î¥ì¥ó¥¸¤òÁÛÄê¤¹¤ë¡£¹ñÆâ¤ÎÀ¯¶ÉÉÔÆ©ÌÀ´¶¤«¤é´ØÏ¢¤¹¤ëÊóÆ»¤Ë¤ÏÉÒ´¶¤ËÈ¿±þ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Ã»´üÅª¤Ê¥·¥çー¥È¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡14Æü¤ÎÊÆVIX»Ø¿ô¤Ï20.81¡Ê13Æü¤Ï19.03¡Ë¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£°ì»þ22.94¤Þ¤ÇÀÚ¤ê¾å¤¬¤ê¡¢10Æü¤Ë¤Ä¤±¤¿¹âÃÍ¡Ê22.44¡Ë¤ò¾å²ó¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÊÆÃæËÇ°×Ëà»¤¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¥ê¥¹¥¯²óÈò¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤ë·Á¤Ç¤¢¤ê¡¢200Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¡Ê19.28¡Ë¤¬»Ù»ýÀþ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë·Á¤Ç¤Î¾å¾º¤À¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ³ô¤Î¼å¤¤ÃÍÆ°¤¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ºòÆü¤ÎNTÇÜÎ¨¤ÏÀèÊªÃæ¿´¸Â·î¤Ç14.93ÇÜ¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È<6857>¡ÎÅì¾Ú£Ð¡Ï¤äÅìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó<8035>¡ÎÅì¾Ú£Ð¡Ï¡¢¥ìー¥¶ー¥Æ¥Ã¥¯<6920>¡ÎÅì¾Ú£Ð¡Ï¤¬·øÄ´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Á°¾ì¤Ë¤Ï15.09ÇÜ¤Þ¤Ç¾å¾º¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸å¾ì¤ËÆþ¤ê¡¢ÃÍ¤¬¤µ¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤¬Æð²½¤·¡¢NT¥í¥ó¥°¤Î´¬¤Ìá¤·¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜÆü¤Ï¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤¬²¼Íî¤·¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤Ø¤ÎÌá¤êÂÔ¤Á¤ÎÇä¤ê¤¬·Ù²ü¤µ¤ì¡¢NT¥·¥çー¥È¤Ë¿¶¤ì¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¡£
