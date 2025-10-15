¡ØP¥¹¡¼¥Ñ¡¼³¤Êª¸ìIN²Æì6¡ÙÆ³ÆþµÇ°¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡È²³¤6¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
»°ÍÎÈÎÇä¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¥¹¥È¥¢¡ÖSANYO-MART(¥µ¥ó¥è¡¼¥Þ¡¼¥È)¡×¤Ë¤Æ¡¢¡ØP¥¹¡¼¥Ñ¡¼³¤Êª¸ìIN²Æì6¡ÙÆ³ÆþµÇ°¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
ËÜµ¡¼ï¤«¤é¿·¤¿¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¡ÖÈþ¤éÎ¹(¤Á¤å¤é¤¿¤Ó)¥â¡¼¥É¡×¤ÎÍ½¹ð±é½Ð¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¯¥ê¥¢¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ãþÂÎÈ×ÌÌ¤ÎÅÅ¥Á¥å¡¼ÉôÊ¬¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö¤Á¤å¤é¤¦¤ß¥¦¥ê¥ó¡×¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡¢¥Þ¥ê¥ó¡¦¥ï¥ê¥ó¡¦¥¦¥ê¥ó¤ä¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤³¤Ð¤Á¤£¡õ¤Ô¤¿¤ë¤ó¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Ê¤É¡¢¡È²³¤6¡É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÆü¾ï¤Ç¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡ÖSANYO MACHINE COLLECTION¡×¤Ë¤Ï¡¢¡ØP¥¹¡¼¥Ñ¡¼³¤Êª¸ìIN²Æì6¡Ù¥â¥Ç¥ë¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¡£¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ç¾þ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤È¡¢Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥«¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Î2¥µ¥¤¥º¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¾¦ÉÊ°ìÍ÷¡Û
¡ãÍ½ÌóÈÎÇä¾¦ÉÊ¡ä
¡¦²³¤6 ¥¯¥ê¥¢¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡¿Á´1¼ï
¡¦²³¤6 ¥¢¥¯¥ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡¿Á´3¼ï¡Ê³¤3¿ÍÌ¼Ver.¡¢¤³¤Ð¤Á¤£¡õ¤Ô¤¿¤ë¤óVer.¡¢¥·¡¼¥µ¡¼3·»ÄïVer.¡Ë
¡¦²³¤6 ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ ¤Á¤å¤é¤¦¤ß¥¦¥ê¥ó¡¿Á´1¼ï
¡¦²³¤6 ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ ¥¸¥ó¥Ù¥§¡¿Á´1¼ï
¡¦²³¤6 ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¡ÊÁ´11¼ï¡Ë¢¨¥é¥ó¥À¥àÈÎÇä
¡¦SANYO MACHINE COLLECTION ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡ÚP¥¹¡¼¥Ñ¡¼³¤Êª¸ìIN²Æì6¡Û
¡¦SANYO MACHINE COLLECTION ¥Ç¥«¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÚP¥¹¡¼¥Ñ¡¼³¤Êª¸ìIN²Æì6¡Û
Í½Ìó´ü´Ö¤Ï¡¢2025Ç¯10·î31Æü(¶â)23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢È¯Á÷¤Ï2025Ç¯12·î½é½Ü¤òÍ½Äê¡£³Æ¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡£
¢£¡ÚÍ½ÌóÈÎÇä¾¦ÉÊ¡Û²³¤6 ¥¯¥ê¥¢¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°
¡ÖÈþ¤éÎ¹¥â¡¼¥É¡×¤ÎÍ½¹ð±é½Ð¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡£¥Þ¥ê¥ó¡¦¥ï¥ê¥ó¡¦¥¦¥ê¥ó¤¬¿åÂ²´Û¤Ç¿åÁå¤òÄ¯¤á¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²Á³Ê¡§3,300±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¡§Á´1¼ï
¥µ¥¤¥º¡§ÌóW400mm¡ßH290mm¡ßD130mm
¡ÚÍ½ÌóÈÎÇä¾¦ÉÊ¡Û²³¤6 ¥¢¥¯¥ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë2WAY»ÅÍÍ¡£³¤3¿ÍÌ¼¡¢¤³¤Ð¤Á¤£¡õ¤Ô¤¿¤ë¤ó¡¢¥·¡¼¥µ¡¼3·»Äï¤Î3¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¡È²³¤6¡É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
³¤3¿ÍÌ¼Ver.
¤³¤Ð¤Á¤£¡õ¤Ô¤¿¤ë¤óVer.
¥·¡¼¥µ¡¼3·»ÄïVer.
²Á³Ê¡§³Æ1,210±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¡§Á´3¼ï(³¤3¿ÍÌ¼Ver.¡¢¤³¤Ð¤Á¤£¡õ¤Ô¤¿¤ë¤óVer.¡¢¥·¡¼¥µ¡¼3·»ÄïVer.)
¥µ¥¤¥º¡§W90mm¡ßH90mm
¡ÚÍ½ÌóÈÎÇä¾¦ÉÊ¡Û²³¤6 ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Á¤å¤é¤¦¤ß¥¦¥ê¥ó
¡È²³¤6¡É¤ÎÅÅ¥Á¥å¡¼ÉôÊ¬¤Ë¤Á¤ç¤³¤ó¤È¤¤¤ë¡Ö¤Á¤å¤é¤¦¤ß¥¦¥ê¥ó¡×¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡£¥Ð¥Ã¥°¤ËÉÕ¤±¤Æ¡¢¥¦¥ê¥ó¤È°ì½ï¤Ë½Ð¤«¤±¤è¤¦¡£
²Á³Ê¡§770±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¡§Á´1¼ï
¥µ¥¤¥º¡§W70mm¡ßHÌó48.2mm
¡ÚÍ½ÌóÈÎÇä¾¦ÉÊ¡Û²³¤6 ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¥¸¥ó¥Ù¥§
¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤Î¡Ö¥¸¥ó¥Ù¥§¡×¤¬¥¢¥¯¥¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£Æ©ÌÀ´¶¤ÈÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£
²Á³Ê¡§880±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¡§Á´1¼ï
¥µ¥¤¥º¡§W94.4mm¡ßH87.4mm
¡ÚÍ½ÌóÈÎÇä¾¦ÉÊ¡Û²³¤6 ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¡ÊÁ´11¼ï¡Ë¢¨¥é¥ó¥À¥àÈÎÇä
¿·µ¬¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿Æ©ÌÀ´¶¤¬Èþ¤·¤¤¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¡£¤É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬½Ð¤ë¤«¤Ï³«¤±¤Æ¤«¤é¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡£
²Á³Ê¡§330±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¡§Á´11¼ï
¥µ¥¤¥º¡§W88mm¡ßH63mm
¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ(¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ)¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³¨ÊÁ¤ÏÁª¤Ù¤Ê¤¤¡£
¡ÚÍ½ÌóÈÎÇä¾¦ÉÊ¡ÛSANYO MACHINE COLLECTION ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡ÚP¥¹¡¼¥Ñ¡¼³¤Êª¸ìIN²Æì6¡Û
¡ØP¥¹¡¼¥Ñ¡¼³¤Êª¸ìIN²Æì6¡Ù¤¬¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ë¡£¾þ¤Ã¤Æ¤â¡¢»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²Á³Ê¡§1,100±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¡§Á´1¼ï
¥µ¥¤¥º¡§(ËÜÂÎ)W40mm¡ßH70.8mm/(ÂæºÂ)W35mm¡ßH49mm/(¥Ñ¡¼¥Ä)ÌóW27mm¡ßH18.2mm
¡ÚÍ½ÌóÈÎÇä¾¦ÉÊ¡ÛSANYO MACHINE COLLECTION ¥Ç¥«¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÚP¥¹¡¼¥Ñ¡¼³¤Êª¸ìIN²Æì6¡Û
È×ÌÌ¤ÈÏÈ¤ò½Å¤Í¤Æ±ü¹Ô¤¤òÉ½¸½¤·¤¿¡¢Ç÷ÎÏ¤Î¡È¥Ç¥«¡É¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡£¾þ¤ë¤À¤±¤ÇÂ¸ºß´¶È´·²¡ª¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤â±Ç¤¨¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²Á³Ê¡§4,180±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¡§Á´1¼ï
¥µ¥¤¥º¡§(ËÜÂÎ)W128mm¡ßÌóH202.1mm/(ÂæºÂ)W138mm¡ßH60mm/(¥Ñ¡¼¥Ä)W63.4mm¡ßH58mm
(C)SANYO BUSSAN CO.,LTD
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
ËÜµ¡¼ï¤«¤é¿·¤¿¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¡ÖÈþ¤éÎ¹(¤Á¤å¤é¤¿¤Ó)¥â¡¼¥É¡×¤ÎÍ½¹ð±é½Ð¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¯¥ê¥¢¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ãþÂÎÈ×ÌÌ¤ÎÅÅ¥Á¥å¡¼ÉôÊ¬¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö¤Á¤å¤é¤¦¤ß¥¦¥ê¥ó¡×¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡¢¥Þ¥ê¥ó¡¦¥ï¥ê¥ó¡¦¥¦¥ê¥ó¤ä¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤³¤Ð¤Á¤£¡õ¤Ô¤¿¤ë¤ó¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Ê¤É¡¢¡È²³¤6¡É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÆü¾ï¤Ç¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¾¦ÉÊ°ìÍ÷¡Û
¡ãÍ½ÌóÈÎÇä¾¦ÉÊ¡ä
¡¦²³¤6 ¥¯¥ê¥¢¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡¿Á´1¼ï
¡¦²³¤6 ¥¢¥¯¥ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡¿Á´3¼ï¡Ê³¤3¿ÍÌ¼Ver.¡¢¤³¤Ð¤Á¤£¡õ¤Ô¤¿¤ë¤óVer.¡¢¥·¡¼¥µ¡¼3·»ÄïVer.¡Ë
¡¦²³¤6 ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ ¤Á¤å¤é¤¦¤ß¥¦¥ê¥ó¡¿Á´1¼ï
¡¦²³¤6 ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ ¥¸¥ó¥Ù¥§¡¿Á´1¼ï
¡¦²³¤6 ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¡ÊÁ´11¼ï¡Ë¢¨¥é¥ó¥À¥àÈÎÇä
¡¦SANYO MACHINE COLLECTION ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡ÚP¥¹¡¼¥Ñ¡¼³¤Êª¸ìIN²Æì6¡Û
¡¦SANYO MACHINE COLLECTION ¥Ç¥«¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÚP¥¹¡¼¥Ñ¡¼³¤Êª¸ìIN²Æì6¡Û
Í½Ìó´ü´Ö¤Ï¡¢2025Ç¯10·î31Æü(¶â)23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢È¯Á÷¤Ï2025Ç¯12·î½é½Ü¤òÍ½Äê¡£³Æ¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡£
¢£¡ÚÍ½ÌóÈÎÇä¾¦ÉÊ¡Û²³¤6 ¥¯¥ê¥¢¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°
¡ÖÈþ¤éÎ¹¥â¡¼¥É¡×¤ÎÍ½¹ð±é½Ð¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡£¥Þ¥ê¥ó¡¦¥ï¥ê¥ó¡¦¥¦¥ê¥ó¤¬¿åÂ²´Û¤Ç¿åÁå¤òÄ¯¤á¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²Á³Ê¡§3,300±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¡§Á´1¼ï
¥µ¥¤¥º¡§ÌóW400mm¡ßH290mm¡ßD130mm
¡ÚÍ½ÌóÈÎÇä¾¦ÉÊ¡Û²³¤6 ¥¢¥¯¥ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë2WAY»ÅÍÍ¡£³¤3¿ÍÌ¼¡¢¤³¤Ð¤Á¤£¡õ¤Ô¤¿¤ë¤ó¡¢¥·¡¼¥µ¡¼3·»Äï¤Î3¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¡È²³¤6¡É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
³¤3¿ÍÌ¼Ver.
¤³¤Ð¤Á¤£¡õ¤Ô¤¿¤ë¤óVer.
¥·¡¼¥µ¡¼3·»ÄïVer.
²Á³Ê¡§³Æ1,210±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¡§Á´3¼ï(³¤3¿ÍÌ¼Ver.¡¢¤³¤Ð¤Á¤£¡õ¤Ô¤¿¤ë¤óVer.¡¢¥·¡¼¥µ¡¼3·»ÄïVer.)
¥µ¥¤¥º¡§W90mm¡ßH90mm
¡ÚÍ½ÌóÈÎÇä¾¦ÉÊ¡Û²³¤6 ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Á¤å¤é¤¦¤ß¥¦¥ê¥ó
¡È²³¤6¡É¤ÎÅÅ¥Á¥å¡¼ÉôÊ¬¤Ë¤Á¤ç¤³¤ó¤È¤¤¤ë¡Ö¤Á¤å¤é¤¦¤ß¥¦¥ê¥ó¡×¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡£¥Ð¥Ã¥°¤ËÉÕ¤±¤Æ¡¢¥¦¥ê¥ó¤È°ì½ï¤Ë½Ð¤«¤±¤è¤¦¡£
²Á³Ê¡§770±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¡§Á´1¼ï
¥µ¥¤¥º¡§W70mm¡ßHÌó48.2mm
¡ÚÍ½ÌóÈÎÇä¾¦ÉÊ¡Û²³¤6 ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¥¸¥ó¥Ù¥§
¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤Î¡Ö¥¸¥ó¥Ù¥§¡×¤¬¥¢¥¯¥¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£Æ©ÌÀ´¶¤ÈÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£
²Á³Ê¡§880±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¡§Á´1¼ï
¥µ¥¤¥º¡§W94.4mm¡ßH87.4mm
¡ÚÍ½ÌóÈÎÇä¾¦ÉÊ¡Û²³¤6 ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¡ÊÁ´11¼ï¡Ë¢¨¥é¥ó¥À¥àÈÎÇä
¿·µ¬¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿Æ©ÌÀ´¶¤¬Èþ¤·¤¤¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¡£¤É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬½Ð¤ë¤«¤Ï³«¤±¤Æ¤«¤é¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡£
²Á³Ê¡§330±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¡§Á´11¼ï
¥µ¥¤¥º¡§W88mm¡ßH63mm
¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ(¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ)¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³¨ÊÁ¤ÏÁª¤Ù¤Ê¤¤¡£
¡ÚÍ½ÌóÈÎÇä¾¦ÉÊ¡ÛSANYO MACHINE COLLECTION ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡ÚP¥¹¡¼¥Ñ¡¼³¤Êª¸ìIN²Æì6¡Û
¡ØP¥¹¡¼¥Ñ¡¼³¤Êª¸ìIN²Æì6¡Ù¤¬¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ë¡£¾þ¤Ã¤Æ¤â¡¢»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²Á³Ê¡§1,100±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¡§Á´1¼ï
¥µ¥¤¥º¡§(ËÜÂÎ)W40mm¡ßH70.8mm/(ÂæºÂ)W35mm¡ßH49mm/(¥Ñ¡¼¥Ä)ÌóW27mm¡ßH18.2mm
¡ÚÍ½ÌóÈÎÇä¾¦ÉÊ¡ÛSANYO MACHINE COLLECTION ¥Ç¥«¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÚP¥¹¡¼¥Ñ¡¼³¤Êª¸ìIN²Æì6¡Û
È×ÌÌ¤ÈÏÈ¤ò½Å¤Í¤Æ±ü¹Ô¤¤òÉ½¸½¤·¤¿¡¢Ç÷ÎÏ¤Î¡È¥Ç¥«¡É¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡£¾þ¤ë¤À¤±¤ÇÂ¸ºß´¶È´·²¡ª¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤â±Ç¤¨¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²Á³Ê¡§4,180±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¡§Á´1¼ï
¥µ¥¤¥º¡§(ËÜÂÎ)W128mm¡ßÌóH202.1mm/(ÂæºÂ)W138mm¡ßH60mm/(¥Ñ¡¼¥Ä)W63.4mm¡ßH58mm
(C)SANYO BUSSAN CO.,LTD
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£