¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤ÎÆü¾ï¤ò¡È¤æ¤µ¤Ö¤ë¡É¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖDESIGN LIVE¡×Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Ç³«Ëë
º£Ç¯¤Ç18²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤È°Ü¤ê¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤â¿·¤·¤¯¡ÖTOKYO MIDTOWN DESIGN LIVE¡×¤ÈÂê¤·¤Æ³«ºÅ¡£¡Ö¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤ÎÆü¾ï¤¬¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó´ÛÆâ¤ä¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¤ËÁ´27ÁÈ¤ÎºîÉÊ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Ç¡ÖTOKYO MIDTOWN DESIGN LIVE¡×¤¬³«Ëë
¡û¢£Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡É¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÌÌÇò¤¤È¯¸«¤¬!?
½éÆü¤Î10·î10Æü(¶â)¤Ë¤Ïº£²ó¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦º´Æ£Âî¤È¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Î¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦ÅÚÅÄµ®¹¨¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¥Þ¥¹¥³¥ß¸þ¤±¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Æ¡¼¥Þ·è¤á¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤â¤½¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ï²¿¤«?¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤éÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò»Ï¤á¡¢¡ÖÆü¾ï¤Ë¤¢¤ê¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¾ï¤òÌÌÇò¤¯¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤â¤Î¤¬¤¤¤«¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤â¤Î¤«Ê¬¤«¤ë¤Î¤Ç¤Ï?¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¤æ¤µ¤Ö¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
(Ãæ±û)º´Æ£ Âî»á¡¢(±¦)ÅÚÅÄ µ®¹¨»á
¡ÈI¡É¤ÎÊ¸»ú¤¬3¤Ä¤Î¥Ï¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥í¥´¤Ï¡¢º´Æ£¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¡Ö²¿¤â¤«¤âÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á°Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¡ØDESIGN TOUCH¡Ù¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¹Í¤¨¤¿¡£Ä¹Ç¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¡È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ï´Ö¤òÅ¬ÀÚ¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¡¢DESIGN¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë¡ÈI¡É¤ò¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ï¡¼¥È¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤À¤é¤É¤¦¤«¡¢¤È¡£3¤Ä¤Î¥Ï¡¼¥È¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í¥¤·¤¯¤Ä¤Ê¤°¾ì¹ç¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢°Õ¼±Åª¤Ë³Ñ¤òÎ©¤Æ¤Æ¤Ä¤Ê¤°Êý¤¬ÎÉ¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Ê¤È¹Í¤¨¡¢°ìÈÖ¾å¤¬ÀµÊý·Á¤ò3¤ÄÊÂ¤Ù¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥í¥´¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤¤¤¦¤ÈÆñ¤·¤¯¹Í¤¨¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¡ÖÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤ËÇã¤¤Êª¤ËÍè¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¤Õ¤È¶½Ì£¤ò»ý¤Æ¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤âÂç¤¤ÊÁÀ¤¤¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¡¢º´Æ£¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤ÇÄó°ÆÀ¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æü¾ï¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¾¯¤·µ¤»ý¤Á¤ò¸þ¤±¤Æ¤ß¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡û¢£Í¾¾êºà¤ä¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¤ÇºÎ¼è¤·¤¿ÁôÎà¤«¤é²È¶ñ¤òÀ©ºî
¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤¢¤È¤Ï¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤òºî¼ÔËÜ¿Í¤¬²òÀâ¡£
AtMa(¥¢¥È¥Þ)¤Ë¤è¤ë¡Ö0% SURPLUS(¥¼¥í¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¥µ¡¼¥×¥é¥¹)¡×¤Ï¡¢ÂçÍýÀÐ¤ä¥¿¥¤¥ë¤ÎÃ¼ºà¤Ç¤Ç¤¤¿°Ø»Ò¤ä¥Ù¥ó¥Á¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÆâÁõ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î»Å»ö¤È¡¢¼«¼çÀ©ºî¤Ç¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÀ©ºî¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆâÁõ¤Î»Å»ö¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ëÍ¾¾êºà¤ò¤¿¤ÀÇÑ´þ¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤äµ¿Ìä¤òÃê½Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤ò²ò·è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾è¤»¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°Ø»Ò¤Ï¡¢Í¾¾êºà¤ò¶âÂ°¥Ñ¡¼¥Ä¤ÇÏ¢·ë¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö0% SURPLUS(¥¼¥í¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¥µ¡¼¥×¥é¥¹)¡×¡¿AtMa(¥¢¥È¥Þ)
we+(¥¦¥£¡¼¥×¥é¥¹)¤Î¡ÖSO-Colored¡×¤Ï¡¢ÈùºÙÁôÎà¤òÇÝÍÜ¤·¡¢Å·Á³Í³Íè¤Î¼ù»é¤È¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤Æ´éÎÁ¤òºî¤ê¡¢¥¿¥¤¥ë²½¤·¤Æ²È¶ñ¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿ºîÉÊ¤À¡£¡Ö¡ÉÁôÎà¡È¤ÈÊ¹¤¯¤È¥¯¥í¥ì¥é¤ä¥¤¥«¥À¥â¤Ê¤É³¤¤äÀîÊÕ¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¤â¤Î¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ë¤âÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¤ÇºÎ¼è¤·¤¿ÁôÎà¤òÇÝÍÜ¤·¡¢Å·Á³Í³Íè¤Î¼ù»é¤È¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤Æ¥¿¥¤¥ë¤òºî¤Ã¤Æ²È¶ñ¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£Áô¤Î¿§¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤¬¡¢ÇÝÍÜÅÓÃæ¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤òÍ¿¤¨¤ë¤ÈÀÖ¤äÀÄ¡¢²«¿§¤Ë¤âÊÑ²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÁô¤ò´éÎÁ¤Ë»È¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÁôÎà¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖSO-Colored¡×¡¿we+(¥¦¥£¡¼¥×¥é¥¹)
»³ÅÄ¼Ó»Ò¤Î¡Ödrawing chair¡×¤Ï¿Í¤È¼þ°Ï¤Î¶³¦Àþ¤È¤·¤ÆÈ¯ÁÛ¤µ¤ì¤¿²È¶ñ¡£·úÃÛ²È¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¤¤¤Ä¤â¶õ´Ö¤òÀß·×¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²È¶ñ¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¤½¤Î²È¶ñ¤¬»ý¤Ä¡ÈÎÎ°è´¶¡É¤òÀþ¤ÇÉ½¤¹¤È¡¢¶õ´Ö¤È¼«Ê¬¤ò¤Ä¤Ê¤°µ÷Î¥´¶¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤Ò¤È¤Ä¤Î¶õ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÎ°è¤ò¼«Í³¤ËÉÁ¤±¤¿¤éË¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤ÎÉáÃÊ¤Î»ëÅÀ¤«¤é¹¤¬¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡Ödrawing chair¡×¡¿»³ÅÄ¼Ó»Ò
¡û¢£²»³Ú¤â¥È¡¼¥¯¤â¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤â¡£¸Þ´¶¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ß¤è¤¦
´ÛÆâÅ¸¼¨¾ì¤Ë¤â¡¢¼ÂÊªÂç¤ÎÈ·¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤¬¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖDove Table¡×(»³ÅÄ Íµ¿Í)¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¾å¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¼ÁÎÌ¤Î¤Ê¤¤¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ò¡¢¸ü¤µ1mm¤ÎÅ´ÈÄ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ÂÂÎ²½¤·¤¿¡ÖSOHMA FURUTATE¡×(MASS)¡¢¥¬¥é¥¹¤Î½ÅÎÌ´¶¤È·Ú¤ä¤«¤µ¤ò¶¦Â¸¤µ¤»¤¿»þ·×¡Öglass wall lamp¡×(sasamoto natsuki)¤Ê¤É¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¡¢Â¤ò»ß¤á¤ëÇã¤¤ÊªµÒ¤âÂ¿¤¤¡£
¡ÖDove Table¡×¡¿»³ÅÄ Íµ¿Í
¤µ¤é¤Ë´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ïtofubeats¤äKEN THE 390¡¢Ì±ÍØ¥¯¥ë¥»¥¤¥À¡¼¥º¤é¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖDESIGN LIVE ¥«¥¿¥«¥Ê¥Ê¥¤¥È¡×¤ä¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¡Ö¥È¡¼¥¯¥Ð¥È¥ó¡×¡¢ÅÚÆü½Ë¤Ë¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖDESIGN LIVE ²»³ÚÂÎÁà¡õ¥é¥¸¥ªÂÎÁà¡×¤Ê¤É¡¢¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤á¤ë´ë²è¤¬ÊÂ¤Ö¡£
µ¤·Ú¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¿¨¤ì¤ÆÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡ÖTOKYO MIDTOWN DESIGN LIVE 2025(Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö)¡×¤Ï¡¢11·î5Æü(¿å)¤Þ¤Ç³«ºÅ¡£
²Ã¼£²° ¿¿Èþ ¥¨¥ó¥¿¥á·Ï¥é¥¤¥¿¡¼¡£¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è½Ð±é¼Ô¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Æü´Ú¥¢¥¤¥É¥ë¹¥¤¤¬¹â¤¸¤Æ¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¤âÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤ë¡£¸½ºß¤ÏÉã¿Æ¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃÏ°è¶¦À¸¼Ò²ñ¤Ø¶½Ì£¤ò»ý¤Á¼¹É®¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³ÈÂçÃæ¡£¢§¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª▶ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
