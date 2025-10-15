¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¡¢±ÇÁüºîÉÊ¡ØLIVE TOUR 2025¡ÖTHANK YOU SO MUCH!!¡×¡Ù´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×ÉÕÂ°¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Ç¥£¥¹¥¯¾ÜºÙ²ò¶Ø¡£ÀÐÀî¸ø±é¡Öºù¡¢¤Ò¤é¤ê¡×Àè¹Ô¸ø³«¤â
¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤¬¡¢11·î19Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëLIVE Blu-ray & DVD¡ØLIVE TOUR 2025¡ÖTHANK YOU SO MUCH!!¡×¡Ù¤Î´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤ËÉÕÂ°¤¹¤ëBonus DISC¤Î¾ÜºÙ¤ò²ò¶Ø¤·¤¿¡£
Bonus DISC¤Ë¤Ï¡¢ÌóÈ¾Ç¯´Ö¤ËµÚ¤ó¤À¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ËëÃÏ¤Ç¤¢¤ëÀÐÀî¸ø±é¤è¤ê¡¢2024Ç¯¤Î¸µÆü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤«¤é1Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿ÀÐÀî¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÁ´¹ñ¤ÎÈïºÒÃÏ¤Ë¿´¤ò´ó¤»¤¿³Ú¶Ê¡Öºù¡¢¤Ò¤é¤ê¡×¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ÇË¬¤ì¤¿³ÆÃÏ¤´¤È¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡È¤´ÅöÃÏ¥½¥ó¥°¥³¡¼¥Ê¡¼¡É¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡ÖÇ½ÅÐÈ¾Åç¡×¡¢¥Ä¥¢¡¼½øÈ×¤Î¤ßÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç±éÁÕ¤µ¤ì¤¿¡ÖÍ¼ÍÛ¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤Æ¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü3¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÈLive Music Video¡É¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤Î½¸ÂçÀ®¤Ç¤¢¤ê¡¢¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÈÀ»ÃÏ¡É¤È¤â¸À¤¨¤ë²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤è¤ê¡Ö¥ß¥Ä¥³¤È¥«¥ó¥¸¡×¡ÖÌ´¤Î±§ÃèÎ¹¹Ô¡×¡Ö¤´¤á¤ó¤ÍÊì¤µ¤ó¡×¡ÖRelay¡ÁÅÎ¤Î»í¡×¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHANK YOU SO MUCH¡Ù¼ýÏ¿¶Ê4ºî¡¢Ä¹Ç¯¥Õ¥¡¥ó¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖLOVE AFFAIR¡ÁÈëÌ©¤Î¥Ç¡¼¥È¡Á¡×¡Ö´õË¾¤ÎÅ²¡×¡Ö¾¡¼ê¤Ë¥·¥ó¥É¥Ð¥Ã¥É¡×¤Î3¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ËÜÊÔ¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤Ã¤¿¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÇÊÔ½¸¤µ¤ì¤¿¡ÈLive Music Video¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤·¤ÆËÜÆü¡¢Bonus DISC¤è¤ê¥Ä¥¢¡¼³«ËëÃÏ¤Ç¤¢¤ëÀÐÀî¸ø±é¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡Öºù¡¢¤Ò¤é¤ê¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
https://youtu.be/sc_MsW63qBQ
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHANK YOU SO MUCH¡Ù¤ò·È¤¨¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ãLIVE TOUR 2025 ¡ÖTHANK YOU SO MUCH!!¡×¡ä¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¤ËÀÐÀî¤Ç³«Ëë¤·¡¢5·î28Æü¤«¤é29Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÀé°¬³Ú¸ø±é¤Þ¤Ç¡¢Á´¹ñ13¥«½ê26¸ø±é¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¥¿¥¤¥È¥ëÌ¾¤ÎÄÌ¤êÆüËÜÃæ¤Ë¡ÈÂç¤¤Ê°¦¤È¿¼¤¤´¶¼Õ¡É¤òÆÏ¤±Â³¤±¤¿¡£2023Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤ËµÚ¤ó¤À¡ÈTHANK YOU SO MUCH¡É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ëËÜ¥Ä¥¢¡¼¤ò¡¢¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊLIVE Blu-ray & DVD¡ØLIVE TOUR 2025¡ÖTHANK YOU SO MUCH!!¡×¡Ù¤È¤·¤Æ11·î19Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£Àé°¬³Ú¤Ç¤¢¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ÎÁ´ÊÔ¤ò´°Á´¼ýÏ¿¤·¡¢Ëë³«¤±¤Î¶½Ê³¤È´¶Æ°¤Î½Ö´Ö¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤ÎºÇ¿·¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¶Å½Ì¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê±ÇÁü¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëBonus DISC¤Ï´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß¤ËÉÕÂ°¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
◾️Blu-ray & DVD¡ØLIVE TOUR 2025 ¡ÖTHANK YOU SO MUCH!!¡×¡Ù
2025Ç¯11·î19Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_livetour
¢¡´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ× [´¶¼ÕËþ³«(THANK YOU SO MUCH)BOX]
ËÜÊÔDISC + Bonus DISC + Special Goods [°©À¥¤Îºù¡ÁTHANK YOU SO MUCH!!¡Á]
Blu-ray¡§2Blu-ray + Special Goods / VIZL-3200 / \10,890¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
DVD¡§3DVD + Special Goods / VIZL-3201 / \10,890¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¡ÄÌ¾ïÈ×
Blu-ray¡§Blu-ray / VIXL-2000 / \8,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
DVD¡§2DVD / VIBL-2400¡Á1 / \8,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¡ËÜÊÔDISC
¢¨´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ
¡ØLIVE TOUR 2025 ¡ÖTHANK YOU SO MUCH!!¡×¡Ù at Åìµþ¥É¡¼¥à
°©¤¤¤¿¤µ¸«¤¿¤µ ÉÂ¤á¤ë My Mind
¥¸¥ã¥ó¥Ì¡¦¥À¥ë¥¯¤Ë¤è¤í¤·¤¯
¤»¤Ä¤Ê¤¤¶»¤ËÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¿
°¦¤¹¤ë½÷À(¤Ò¤È)¤È¤Î¤¹¤ì°ã¤¤
³¤
¥é¥Á¥¨¥óÄÌ¤ê¤Î¥·¥¹¥¿¡¼
¿À¤ÎÅçÍÚ¤«¹ñ
°¦¤Î¸ÀÎî(¤³¤È¤À¤Þ)¡ÁSpiritual Message¡Á
ºù¡¢¤Ò¤é¤ê
¿ÀÍÍ¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª
»Ë¾åºÇ¶²¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼
Êë¤ì¤æ¤¯³¹¤Î¤Õ¤¿¤ê
É÷¤Î¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¤Ë¤Î¤Ã¤Æ
ÊÌ¤ìÏÃ¤ÏºÇ¸å¤Ë
¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¥Ò¡¼¥ë
Èá¤·¤ß¤Ï¥Ö¥®¤ÎÈàÊý¤Ë
¥ß¥Ä¥³¤È¥«¥ó¥¸
Ì´¤Î±§ÃèÎ¹¹Ô
¤´¤á¤ó¤ÍÊì¤µ¤ó
Îø¤Î¥Ö¥®¥¦¥®¥Ê¥¤¥È
LOVE AFFAIR¡ÁÈëÌ©¤Î¥Ç¡¼¥È¡Á
¥Þ¥Á¥ë¥ÀBABY
¥ß¥¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ë¥å¡¼¡¦¥Ç¥¤¡ÊMISS BRAND-NEW DAY¡Ë
¥Þ¥ó¥Ô¡¼¤Î£Ç¡úSPOT
Relay¡ÁÅÎ¤Î»í
ÅìµþVICTORY
´õË¾¤ÎÅ²
¾¡¼ê¤Ë¥·¥ó¥É¥Ð¥Ã¥É
¢¡Bonus DISC
¢¨´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß
Live of THANK YOU SO MUCH!! at ÀÐÀî¸©»º¶ÈÅ¸¼¨´Û4¹æ´Û
¡¡ºù¡¢¤Ò¤é¤ê Live at ÀÐÀî»º¶ÈÅ¸¼¨´Û4¹æ´Û
¡¡Ç½ÅÐÈ¾Åç Live at ÀÐÀî»º¶ÈÅ¸¼¨´Û4¹æ´Û
¡¡Í¼ÍÛ¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤Æ Live at ÀÐÀî»º¶ÈÅ¸¼¨´Û4¹æ´Û
Live Music Video of THANK YOU SO MUCH!! at ²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
¡¡¥ß¥Ä¥³¤È¥«¥ó¥¸ Live at ²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
¡¡Ì´¤Î±§ÃèÎ¹¹Ô Live at ²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
¡¡¤´¤á¤ó¤ÍÊì¤µ¤ó Live at ²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
¡¡LOVE AFFAIR¡ÁÈëÌ©¤Î¥Ç¡¼¥È¡Á Live at ²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
¡¡Relay¡ÁÅÎ¤Î»í Live at ²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
¡¡´õË¾¤ÎÅ² Live at ²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
¡¡¾¡¼ê¤Ë¥·¥ó¥É¥Ð¥Ã¥É Live at ²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
¢¡ÀèÃåÍ½Ìó¡¦¹ØÆþÆÃÅµ
Á´¹ñCD¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ2025Ç¯11·î19Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä¤Î¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥ºBlu-ray & DVD ¡ØLIVE TOUR 2025 ¡ÖTHANK YOU SO MUCH!!¡×¡Ù(VIZL-3200¡¢VIZL-3201¡¢VIXL-2000¡¢VIBL-2400¡Á2401)¤ò¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤ËÀèÃå¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤ÎÆÃÅµ¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÇÁá¤á¤Ë¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¤ª¼è°·¤¤¤ÎÌµ¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¤ª¶á¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok
¢¡¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëFacebook
https://youtu.be/sc_MsW63qBQ