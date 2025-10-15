¥ß¥é¡¦¥¸¥ç¥ô¥©¥ô¥£¥Ã¥Á¡¢40Âå¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤ÇºÆ¤Ó¥¢¥ê¥¹¤Ë¡ª¡Ø¥í¥¹¥È¥é¥ó¥º °Ç¤ò¼í¤ë¼Ô¡ÙÍèÇ¯1.1¸ø³«·èÄê
¡¡¡Ø¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ù¤ÎÇÐÍ¥¥ß¥é¡¦¥¸¥ç¥ô¥©¥ô¥£¥Ã¥Á¤È¥Ý¡¼¥ë¡¦W¡¦S¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó´ÆÆÄ¤¬ºÆ¤Ó¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À±Ç²è¡ØIn The Lost Lands¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤¬¡¢Ë®Âê¤ò¡Ø¥í¥¹¥È¥é¥ó¥º¡¡°Ç¤ò¼í¤ë¼Ô¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯1·î1Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡¢ÆÃÊó±ÇÁü¤È¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥ß¥é¡õ´ÆÆÄ¥³¥á¥ó¥È¤â¡ª¡Ø¥í¥¹¥È¥é¥ó¥º¡¡°Ç¤ò¼í¤ë¼Ô¡ÙÆÃÊó
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Ê¸ÌÀÊø²õ¸å¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ëâ½÷¥¢¥ê¥¹¤¬¡¢°¦¤È¸¢ÎÏ¤Ëµ²¤¨¤¿²¦ÈÞ¤Î´ê¤¤¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¡¢°ÆÆâ¿Í¥Ü¥¤¥¹¤È¶¦¤Ë¡¢ËâÊª¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ëÀäË¾¤ÎÃÏ¡È¥í¥¹¥È¥é¥ó¥º¡É¤ØÎÏ¤òµá¤á¤ëÎ¹¤Ë½Ð¤ëÊª¸ì¡£
¡¡¸¶ºî¤Ï¡Ø¥²¡¼¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥í¡¼¥ó¥º¡Ù¡Ø¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥É¥é¥´¥ó¡Ù¤Ç¸½Âå¿ï°ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼ºî²È¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤¿µð¾¢¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦R¡¦R¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤ÎÃ»ÊÔ¾®Àâ¡£¤½¤Î½é´ü·æºî¾®Àâ¤Ë¤Û¤ì¹þ¤ó¤ÀÆó¿Í¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤â·ó¤Í¡¢7Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò¤«¤±¤Æ¿·¼¡¸µ¤Î±ÇÁü¤È¤·¤Æ´°À®¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¥ß¥é¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Êó½·¤µ¤¨Ê§¤¨¤Ð¡¢¤É¤ó¤Ê´ê¤¤¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÉÔ»à¿È¤ÎËâ½÷¥°¥ì¥¤¡¦¥¢¥ê¥¹¡£¹¥¤¤Ê¡È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥Ò¥í¥¤¥ó¡É¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¾ïÏ¢¤ÇÈà½÷¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¡Ø¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼ç¿Í¸ø¥¢¥ê¥¹¤ÈÆ±¤¸Ì¾¤ò»ý¤ÄÌòÊÁ¤Ç¡¢¿Ï¤ò¿¶¤ê¡¢½Æ·âÀï¤òÀø¤êÈ´¤±¡¢¤µ¤é¤ËËâÎÏ¤âÁà¤ê¡¢ÀË¤·¤ß¤Ê¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¡£12·î17Æü¤Ë¤Ï50ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¥ß¥é¤À¤¬¡¢40Âå¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤ò¥¥ì¥¥ì¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÆÆâ¿Í¤È¤·¤Æ¥¢¥ê¥¹¤Ë¸Û¤ï¤ì¡¢¶¦¤ËÎ¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¥Ï¥ó¥¿¡¼¡¢¥Ü¥¤¥¹¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢WWE¤Ç6ÅÙ¤Î¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥Ç¥¤¥ô¡¦¥Ð¥¦¥Æ¥£¥¹¥¿¡£¹Ý¤ÎÆùÂÎ¤òÀ¸¤«¤·¡¢¡Ø¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç±é¤¸¤¿¥É¥é¥Ã¥¯¥¹Ìò¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤òÌ¥Î»¤·¤¿Èà¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤ÏÊª¸ì¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò¤É¤³¤í¤ò±é¤¸¤ë¡£¡¡
¡¡ÆÃÊó±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥é¡¦¥¸¥ç¥ô¥©¥ô¥£¥Ã¥Á¡¢¥Ç¥¤¥ô¡¦¥Ð¥¦¥Æ¥£¥¹¥¿¤Î»àÆ®¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡²¦ÈÞ¤¬Ë¾¤àÎÏ¤òµá¤á¡¢ÀäË¾¤ÎÃÏ¡È¥í¥¹¥È¥é¥ó¥º¡É¤òÌÜ»Ø¤¹¥¢¥ê¥¹¤È¡¢°ÆÆâ¿Í¡¢¥Ü¥¤¥¹¤Î½Ð²ñ¤¤¤â¤Ä¤«¤Î´Ö¡¢°ÛÃ¼¼Ô¤È¤·¤ÆÈà¤é¤Î½è·º¤ò¤â¤¯¤í¤àÂ²Ä¹¤ÎÄÉ¼ê¤¬Ç÷¤ê¤¯¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¹Ô¤¯¼ê¤Ë¤ÏËâÊª¤¬¤Ï¤Ó¤³¤ëºÇ°¤Î¾õ¶·¡£¥¢¥ê¥¹¤È¥Ü¥¤¥¹¤¬¸ß¤¤¤Ë¥Ê¥¤¥Õ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤â¼ý¤á¤é¤ì¡¢¿·Ç¯¤ÎËë³«¤±¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥óÇú¾å¤¬¤ê¤Î¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò´üÂÔ¤µ¤»¤ë±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢Êø²õ¤·¤¿À¤³¦¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÀïÆ®ÂÖÀª¤Î2¿Í¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¡ÖÍßË¾¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼í¤ê¿Ô¤¯¤»¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤È¶¦¤Ë¡¢Æ®¤¤Ìµ¤¯¤·¤Æ¤ÏÀ¸¤»Ä¤ì¤Ê¤¤¶ÛÇ÷´¶¤¬Éº¤¦¡£Èà¤é¤ÎÉÔ²º¤ÊÎ¹¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼ç±é¥ß¥é¡¦¥¸¥ç¥ô¥©¥ô¥£¥Ã¥Á¡¢´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤òÌ³¤á¤¿¥Ý¡¼¥ë¡¦W¡¦S¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤«¤éÆüËÜ¤Ë¸þ¤±¤¿¥³¥á¥ó¥È±ÇÁü¤¬ÅþÃå¡£¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Î¸ø³«¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡ªÂ³Êó¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤Í¡×¤È¶½Ê³¤ò±£¤»¤Ê¤¤¥ß¥é¤Î²£¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ÈSF¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥óËþºÜ¤ÎÁÔÂç¤ÊºîÉÊ¡×¤ÈËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥í¥¹¥È¥é¥ó¥º¡¡°Ç¤ò¼í¤ë¼Ô¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯1·î1Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
