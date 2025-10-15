¡ØÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¾®·ª½Ü¡ß¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¤ò´®Ç½¡ª 11Ê¬Ä¶¤¨ÆÃÊÌ±ÇÁü¡õ¡È¥¥å¥ó¡É¤Ê¿·¥«¥Ã¥È5ÅÀ²ò¶Ø
¡¡¤¢¤¹10·î16ÆüÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤ëNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡ØÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¤è¤ê¡¢¼ç±é¤Î¾®·ª½Ü¤È¥Ò¥í¥¤¥óÌò¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ä¡¢½é½Ð¤·¤È¤Ê¤ëËÜÊÔ±ÇÁü¡¢¥á¥¤¥¥ó¥°¤ò¼ý¤á¤¿11Ê¬Ä¶¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬¡¢¿·µ¬¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¾®·ª½Ü¡ß¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¤¬¥Ô¥å¥¢¤Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò±é¤¸¤ë¡ØÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù½é½Ð¤·ËÜÊÔ¡Ü¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢30¡Á40Âå¤ÎÂç¿Í¤Î½ã°¦¤òÉÁ¤¯¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£¡È¿Í¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡É¡È¿Í¤ÎÌÜ¤ò¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¡¢Îø°¦¤Ë¤ÏÀäË¾Åª¤Ë¸þ¤«¤Ê¤¤ÃË½÷¤ÎÎøÌÏÍÍ¤ò¡¢¼ÂÎÏÇÉ¤Î¥¥ã¥¹¥È¤ÈÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆü´Ú¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½¸·ë¤·¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤À¤±¤É°¦¤ª¤·¤¤Âç¿Í¤ÎÎø¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤¯¡£
¡¡¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¾®·ª½Ü¡£¤¢¤ëÍýÍ³¤«¤é¿Í¤È°®¼ê¤µ¤¨¸ò¤ï¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·éÊÊ¤ÊÀ½²Û¥á¡¼¥«¡¼¸æÁâ»Ê¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ÁÔÎ¼Ìò¤Ç¡¢13Ç¯¤Ö¤ê¤Î²¦Æ»¥í¥Þ¥³¥áºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡È»ëÀþ¶²ÉÝ¾É¡É¤òÊú¤¨¤ëÅ·ºÍ¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥Ï¥Ê¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¡£Âç¹¥¤¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¿´¤ÎÊ¿²º¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ô¥å¥¢¤Ê¥Ï¥Ê¤ò¡¢¾¯½÷¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤Ç²ÄÎù¤ËÂÎ¸½¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÁÔÎ¼¤Î¿ô¾¯¤Ê¤¤Íý²ò¼Ô¤Ç¤¢¤ëÍ§¿Í¡¦´²¤òÀÖÀ¾¿Î¡¢ÁÔÎ¼¤ÎÍ§¿Í¤ÇÀº¿À²Ê°å¤Ç¤â¤¢¤ë¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¤òÃæÂ¼¤æ¤ê¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡º£²ó²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÁÔÎ¼¤ò±é¤¸¤¿¾®·ª½Ü¤È¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥Ï¥Ê¤ò±é¤¸¤¿¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¤Ë¤è¤ë¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×Ä¾Á°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¡£
¡¡Ìó1Ç¯¤Ë¤âµÚ¤Ö½àÈ÷´ü´Ö¤È»£±Æ´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢2¿Í¤Î¾ú¤·½Ð¤¹Ê·°Ïµ¤¤ä²ñÏÃ¤ÎÀá¡¹¤«¤é¤â¡¢¾®·ª¤È¥Ò¥ç¥¸¥å¤Î¸ü¤¤¿®Íê´Ø·¸¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ëµ×¡¹¤Î¥í¥Þ¥³¥á½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤ÎËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤Î¤¤Ã¤«¤±¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬±é¤¸¤ëÁÔÎ¼¤È¥Ï¥Ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¡¢¤µ¤é¤ËºîÃæ¤ÇËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Þ¤Ç¡¢º£²ó½é²ò¶Ø¤È¤Ê¤ëÂ¿¤¯¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü¤ä¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤Ã¤¿ÆÃÊÌ±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¿Í¤¬¿¥¤êÀ®¤¹Îø°¦ÌÏÍÍ¤¬ËÜºî¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤¬¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿´¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢À¤³¦¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿À¸¤¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ"ÌÀÆü¤Î¸µµ¤"¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê¾®·ª¡Ë¡¢¡Ö¥Ô¥å¥¢¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤Ç¡Ê»ëÄ°¼Ô¤Î¡ËÌÀÆü¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¡×¡Ê¥Ò¥ç¥¸¥å¡Ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤âËÜºî¤Ë¤Ï¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¥±¥ß¤Ë»×¤ï¤º¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë5ÅÀ¤Î¿·µ¬¥«¥Ã¥È¤â²ò¶Ø¡£2¿Í¤¬¡ÈÎø¤ÎÎý½¬¡É¤Î¤¿¤á¡¢¤®¤³¤Á¤Ê¤¯¤â¥Ï¥°¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¥Ç¡¼¥È¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤ß¤¿¤ê¤È¡¢2¿Í¤À¤±¤Î»þ´Ö¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Î²¦Æ»¥í¥Þ¥³¥á½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®·ª¤È¥Ò¥ç¥¸¥å¤¬¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤éÌ¥ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡ØÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¤Ï¡¢10·î16Æü¤è¤êÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¡£
