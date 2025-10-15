ÅÄÃæ¼ù¡¢½ÐÁ°¤ÎÇÛÃ£ÎÁ¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤«¤é¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥ê¤ÇÅ¹¤Ë¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ß¤ó¤Ê¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÀáÌó¤·¤ÆÃù¶â¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Ö£Ó£é£ø£Ô£Ï£Î£Å£Ó¡×¤ÎÅÄÃæ¼ù¤¬£±£´ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¡×¡Ê²ÐÍË¡¦¸á¸å£¸»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÆÈÆÃ¤ÎÀáÌó½Ñ¤òÌÀ¤«¤¹°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡ÖÀáÌó¤¬À÷¤ß¤Ä¤¤¤¿ÍÌ¾¿Í£Ó£Ð¡×¡£
¡¡¡ÖËÍ¤Ï¼«¿æ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤±¤É¡¢ÀáÌó¤â¤·¤¿¤¤¤«¤é¡¢ºÇ¶á¡¢½ÐÁ°¤È¤«¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤¢¤ì¤ÎÇÛÃ£ÎÁ¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ËÍ¤Ï¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥ê¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡ÊÅ¹¤Þ¤Ç¡Ë¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿ÅÄÃæ¡£
¡¡¡Ö¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥ê¤Î¥«¥´¤ªºâÉÛ¤À¤±Æþ¤ì¤Æ¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¤È¤³¤í¤Ç£Í£Ã¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Ë¡ÖÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¡©¡¡£Ó£é£ø£Ô£Ï£Î£Å£Ó¤¬¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥ê¤Ç¤½¤ó¤Ê½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö£±²ó¡¢±ØÁ°¤Ç¤ªº×¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼ã¤¤»Ò¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥ê¤Ç¸«¤Æ¤¿¤é¡Ø¤¢¤ì¡¢¼ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤Ç¤â¡¢¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥ê¤Ê¤ó¤Æ¾è¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¹ðÇò¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥¶¡¦¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥ê¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ë¡Ö½ÐÁ°Âå¤¯¤é¤¤Ê§¤¨¤ë¤ä¤ó¡¢¥Û¥ó¥Þ¤Ë¡£¤½¤ì¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈºÆÅÙÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¡£
¡¡¡ÖÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤è¤êÃù¶â¤¬Â¿¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö·ë¹½¡¢¤ß¤ó¤Ê¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÀáÌó¤·¤ÆÃù¶â¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¡¢¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Ãù¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¤Í¤Ã¤Æ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´Ö¼è¤ê¤È¤«Ê¹¤¤¤Æ¤â¡Ø¤³¤ÎÉô²°¡¢¤¤¤é¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡©¡Ù¤È¤«¡¢¸åÇÚ¤È¤ÎÏÃ¤â¡ØÃù¶â¤¤¤¯¤é¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÃù¤á¤ì¤ë¤ó¤À¡¢Ì´¤¢¤ë¤Ã¤ÆÏÃ¤Ë¡Ä¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ë¡Ö¾Íè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡©¡¡¤½¤ó¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¤¢¤«¤ó¤Ç¡ª¡¡²æ¡¹¤Î¾¦Çä¡¢Ì´¤òÇä¤é¤Ê¡¢¤¢¤«¤ó¤Í¤ó¤Ç¡×¤ÈÀâ¶µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£