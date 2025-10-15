¡ÈÂçÃ«ÆÈÀê¾õÂÖ¡É¤Ë³ä¤ê¹þ¤ó¤À¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Áª¼ê¤Ë¶Ã¤¡Ö¤¨¡©´Ö°ã¤¤Ãµ¤·¡©¡×¡¡Í£°ìÊ¶¤ì¤¿¡Ö1/40¡×
ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¾Ò²ð
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬º£µ¨¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÇµÏ¿¤·¤¿¤¢¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ËÍ£°ì¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬Ê¶¤ì¹þ¤ó¤À»ö¾Ý¤òÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¾Ò²ð¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÊ¶¤ì¹þ¤àº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ë¾Ð¤¦¡×¡Ö´Ö°ã¤¤¤µ¤¬¤·¤ä¤ó¡×¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌÜ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤µ¤»¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ²ñ¼Ò¡Ö¥³¥Ç¥£¥Õ¥¡¥¤¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¤Î¸ø¼°X¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Öº£µ¨¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀèÈ¯¿Ø¤Ç¤ÎºÇÂ®µå¥Ù¥¹¥È40¡×¡£²£8¥Þ¥¹¡ß½Ä5¥Þ¥¹¤ËÂçÃ«¤Î´é¼Ì¿¿¤¬ÆÈÀê¤¹¤ë²èÁü¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬Í£°ì¡¢¾å¤«¤é3ÎóÌÜ¤Îº¸¤«¤é3¥Þ¥¹ÌÜ¤Ë¤¤¤¿¤Î¤¬º´¡¹ÌÚ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ïº£µ¨¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç8»î¹ç¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£±¦¸ª¤Î¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤Ë¤è¤ê5·î¤«¤éÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¤â¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Î9·î24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤¹¤ë¤È¡¢½é¤Î¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤ò0¤ËÍÞ¤¨¤ë¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï5»î¹ç¤òÅê¤²¡¢6²ó1¼ºÅÀ¤Ç2¥»¡¼¥Ö¡£160¥¥íÂæ¤ÎµåÂ®¤ÇÂçÃ«¤ËÂÐ¹³¤·¤¿»ö¼Â¤Ë¡¢X¾å¤ÎÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÊ¶¤ì¹þ¤àº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ë¾Ð¤¦¡×¡Ö¤¨¡©´Ö°ã¤¤Ãµ¤·¡©¡×¡Ö´Ö°ã¤¤¤µ¤¬¤·¤ä¤ó¡×¡Öº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤É¤³¤À¥¯¥¤¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë