Èæ¹¾Åç¿µ¤¬¼¨¤¹¡ÖB¥ê¡¼¥°ÂåÉ½¡×¤Î³Ð¸ç¡¡EASL»²ÀïÃæ¡¢ÂæÏÑ¤ÇÅÇÏª¤·¤¿ÁÛ¤¤¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¡×
¹õÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤â¡Ö¡Ü14¡×¤Î°µ´¬¤Î³èÌö
¡¡B¥ê¡¼¥°¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¥ê¡¼¥°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¡½¡½¡£¤³¤ÎÎÏ¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤¬¡¢¤³¤ì¤Û¤É»÷¹ç¤¦Áª¼ê¤ÏÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£Ä¹Ç¯¡¢ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë³¦¤Î´éÌò¤òÄ¥¤êÂ³¤±¤ë±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¨¡¼¥¹¡¢Èæ¹¾Åç¿µ¤À¡£10·î8Æü¤ËÂæÏÑ¤Ç¤¢¤Ã¤¿Åì¥¢¥¸¥¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°¡ÊEASL¡Ë¤Î³«ËëÀï¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÂçÈ¾¤òÀê¤á¤ëµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¸ý¤Ë¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÏB¥ê¡¼¥°ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ëÃæ¡¢¥ê¡¼¥°¤òÇØÉé¤¦Â¸ºß¤È¤·¤Æ¤Î³Ð¸ç¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£
¡¡ÂæËÌÉÙË®¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡ÊP.LEAGUE+¡Ë¤Î¥Û¡¼¥à¥³¡¼¥È¤Ç¤¢¤ëÂæËÌÏÂÊ¿ä×µå´Û¤Ï¶½Ê³¤Î±²¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ê¿ÆüÌë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢´ÑµÒ¿ô¤Ï¤Û¤ÜËþ°÷¤Î6045¿Í¡£ÂæÏÑ¤Î¥Ð¥¹¥±Ç®¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÉÕ¤«¤ºÎ¥¤ì¤º¤ÎÅ¸³«¤Ë¡£±§ÅÔµÜ¤Ï32ÆÀÅÀ10¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿D.J¡¦¥Ë¥å¡¼¥Ó¥ë¤òÃæ¿´¤Ë¹¶¤á¡¢¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©¥È¥¥¡¢Èæ¹¾Åç¤é¤â¹â³ÎÎ¨¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤ë¡£Âè3¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤ËÆþ¤ë¤È¥Ë¥å¡¼¥Ó¥ë¤¬¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¥â¡¼¥É¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢Âè4¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼½øÈ×¤Ë¤ÏºÇÂç10ÅÀ¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Û¡¼¥à¤ÎÂçÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤¿ÉÙË®¤¬ÅÚÃÅ¾ì¤Ç3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥å¡¼¥È¤äÂ®¹¶¤«¤é¤Î¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¥·¥å¡¼¥È¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë·è¤á¡¢»î¹ç»þ´Ö»Ä¤ê2ÉÃ¤Ç95-95¤ÎÆ±ÅÀ¤Ë¡£±äÄ¹Àï¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢107-109¤Ç¶¥¤êÉé¤±¤¿¡£¥ê¡¼¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤Ï¼Â¤Ë31²ó¡£»àÆ®¤ÎËö¤Î·èÃå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢¥¸¡¼¥³¡¦¥³¥í¥Í¥ëHC¤È¶¦¤ËÈæ¹¾Åç¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£Èæ¹¾Åç¤Ï¸½ÃÏ¤Ç¤â¹â¤¤ÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¸Ø¤ê¡¢ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤éÂ¿¤¯¤Î²ñ¸«¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Èæ¹¾Åç¤Ï¼ê¸µ¤Ë¤¢¤ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥¹¥³¥¢¤Î»æ¤ËÌÜ¤òÍî¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÆþ¤ê¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥é¥ó¤¬ºî¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅÓÃæ¤ÇÁê¼ê¤Î¥¨¡¼¥¹¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¼¡¤Ë¸þ¤±¤¿È¿¾Ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢NBA¤Î¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥ó¥º¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤ÄÉÙË®¤Î¥¢¡¼¥Á¡¦¥°¥Ã¥É¥¦¥£¥ó¤Ë43ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢ÇÔ°ø¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤ÈD.J¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤»¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÆóÂç¥¨¡¼¥¹¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÈ¿¾Ê¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÎÈæ¹¾Åç¤Ï16ÆÀÅÀ7¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É6¥¢¥·¥¹¥È3¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë1¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£¤½¤ÎÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë»þ´ÖÂÓ¤ÎÆÀ¼ºÅÀº¹¤ò¼¨¤¹¡Ö¡Ü¡¿¡Ý¡×¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÇÆÍ½Ð¤·¤Æ¹â¤¤¡Ö¡Ü14¡×¤Ç¡¢¹¶¼é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¹×¸¥ÅÙ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¹ñºÝÂç²ñ¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡Ä
¡¡º£Ç¯¤Ç35ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢Â¸ºß´¶¤ÎÂç¤¤µ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¸À¤Ã¤¿Êý¤¬Å¬ÀÚ¤«¡£¡ÖÈæ¹¾Åç¥¹¥Æ¥Ã¥×¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÆÈÆÃ¤Ê¥ê¥º¥à¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤Î°ÒÎÏ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢B¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï2¥·¡¼¥º¥óÂ³¤±¤Æ3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥å¡¼¥ÈÀ®¸ùÎ¨¤¬¥ê¡¼¥°No.1¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¯¤ß¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£10Ç¯°Ê¾å¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¾·½¸¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿ËÉÙ¤Ê¹ñºÝ·Ð¸³¤ÏÂ¾¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¡£
¡¡±§ÅÔµÜ¤Ï5·î¤Ë3ÅÙÌÜ¤ÎB¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢¥ê¡¼¥°¤òÂåÉ½¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿6·î¤Î¡ÖFIBA¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¢¥¸¥¢2025¡ÊBCL¥¢¥¸¥¢¡Ë¡×¤Ç¤âÍ¥¾¡¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Î·è¾¡¤Ç¡¢Èæ¹¾Åç¤Ï¥²¡¼¥à¥Ï¥¤¤Î30ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¡¢9·î¤Ë¤Ï¥¯¥é¥ÖÀ¤³¦°ì¤ò·è¤á¤ë¡ÖFIBA¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥«¥Ã¥×2025¡×¤Ë»²Àï¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐÀï¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¤Î¹ñ¤Ï¡¢BCL¥¢¥¸¥¢¤¬¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢UAE¡¢¥¤¥é¥ó¡¢¥â¥ó¥´¥ë¡¢¥ì¥Ð¥Î¥ó¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥«¥Ã¥×¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥ê¥Ó¥¢¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡£º£²óÂÐÀï¤·¤¿¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç9¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î¥Á¡¼¥à¤È»î¹ç¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Èæ¹¾Åç¤Ë¹ñºÝÂç²ñ¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö½é¤á¤ÆÂÐÀï¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ð¥¹¥±¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£B¥ê¡¼¥°¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤«¤é»î¹ç¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤Ë¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¿ë¹ÔÎÏ¤Î¹â¤µ¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¡¡Âç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤ËÂæÏÑ¤Ë¤Ï²¿²ó¤âÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂæÏÑ¤Î¥Ð¥¹¥±¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÇ®¤ÏÀÎ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¢¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¼±ç¤ÏÁª¼ê¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤Î¥®¥¢¤â¾å¤¬¤Ã¤¿°õ¾Ý¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë²¿¤«¥×¥ì¡¼¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢°ì¤Ä¤Î¥ß¥¹¤ÇÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤ÆÀï¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃ¸¡¹¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥×¥ì¡¼¤ò´Ó¤¯¡£¾ðÊó¤¬¾¯¤Ê¤¤½é¸«¤Î¥Á¡¼¥à¤òÁê¼ê¤Ë¤½¤ì¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£°ÂÄê¤·¤¿³èÌö¤Ï¡¢Ê¬¸ü¤¤·Ð¸³¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡EASL¤Ï2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥Û¡¼¥à¡õ¥¢¥¦¥§¡¼Êý¼°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é3¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¡¢¹á¹Á¡¢¥Þ¥«¥ª¤Ë²Ã¤¨¡¢º£µ¨¤Ï¥â¥ó¥´¥ë¤Î¥Á¡¼¥à¤â»²Àï¤·¡¢12¥Á¡¼¥à¤¬Åì¥¢¥¸¥¢¤ÎÄºÅÀ¤òÁè¤¦¡£3¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢³Æ¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£B¥ê¡¼¥°¤«¤é¤Ï±§ÅÔµÜ¤Î¤Û¤«¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎB¥ê¡¼¥°¤Ç½àÍ¥¾¡¡¢Å·¹ÄÇÕÍ¥¾¡¤ÎÎ°µå¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹¤ÈÅ·¹ÄÇÕ½àÍ¥¾¡¤Î¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤â»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎEASL¤Ï¹Åç¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥é¥¤¥º¡¢¤½¤ÎÁ°¤ÏÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤¬ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£ËÁÆ¬¤Çµ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Èæ¹¾Åç¤Ï¡ÖB¥ê¡¼¥°¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¥ê¡¼¥°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈB¥ê¡¼¥°Àª3Ï¢ÇÆ¤Ø°Õµ¤¹þ¤à¡£ÀË¤·¤¯¤â¹õÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£Èæ¹¾Åç¤Î¿¼¤¤·Ð¸³¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÀï¤¤¤ËÉ¬¤ºÀ¸¤¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡ÊÄ¹Îæ ¿¿µ± / Maki Nagamine¡Ë