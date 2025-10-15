·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥»¡¼¥Ö¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¼õ¾Þ¡¡2Ï¢Â³¤Ç¡ÄÁª¹Í°Ñ°÷¤â¡Ö¤è¤¯»ß¤á¤¿¡×
È¬¸Í¤ÎÌ¬ÅÄ¹Âç¡¢9·î20Æü¤ÎÊ¡ÅçÀï¤Ç¤Î¸åÈ¾17Ê¬¤Î¥´¡¼¥ë¥«¥Ð¡¼¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï10·î14Æü¡¢2025Ç¯9·îÅÙ¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥»¡¼¥Ö¾Þ¤òÈ¯É½¤·¡¢J3¥ê¡¼¥°¤«¤é¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸ÍDFÌ¬ÅÄ¹Âç¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼õ¾ÞÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢9·î20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°Âè28Àá¤ÎÊ¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFCÀï¡¢¸åÈ¾17Ê¬¤Ë¸«¤»¤¿¥´¡¼¥ë¥«¥Ð¡¼¡£GK¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¥·¥å¡¼¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¤·¤¿¸å¡¢Ìµ¿Í¤Î¥´¡¼¥ë¤ØÊü¤¿¤ì¤¿¥·¥å¡¼¥È¤òÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£¤½¤Î¸å¤Î¥¯¥í¥¹¤È2Ï¢Â³¤Ç¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡J¥ê¡¼¥°Áª¹Í°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢ËÜÊÂ·ò¼£°Ñ°÷¤¬¡Ö¾¡ÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥×¥ì¡¼¡£¤¢¤Î¥´¡¼¥ë¥«¥Ð¡¼¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ÈGK¤È¤·¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯½õ¤«¤ë¡×¤È¾Î»¿¡£Ê¿È«·¼»Ë°Ñ°÷¤â¡Ö¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¤Î¼ºÅÀ¤Î¾¯¤Ê¤µ¤ä¾¡Íø¤Ø¤Î¼¹Ãå¤¬¸«¤¨¤ë¾ÝÄ§Åª¤Ê¥·¡¼¥ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢JFAµ»½Ñ°Ñ°÷²ñ¤«¤é¤Ï¡Ö¹¤¤Éý¤Ç¥«¥Ð¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤è¤¯»ß¤á¤¿¡£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿GK¤¬´¶¼Õ¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤´¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤ÎÁíÉ¾¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼õ¾Þ¤·¤¿Ì¬ÅÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢9·îÅÙ¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¡¼¥Ö¾Þ¤ËÁª½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æüº¢¤«¤é¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¤³¤Î°ì½Ö¤Ë½Ð¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿°ì¤Ä°ì¤ÄÀÑ¤ß¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤òµß¤¦¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»Ä¤ê¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¤ÈÌ¬ÅÄ¹Âç¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë