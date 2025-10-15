韓国ドラマ「サイコだけど大丈夫」や「セレブリティ」「イカゲーム」シリーズに出演した女優パク・ギュヨン（32）が、女優になってからダイエットをしたことを明かした。



【写真】15kg太っていた姿は想像つかない！「ナレ食」に出演したパク・ギュヨン（右）

パク・ギュヨンは9月24日、YouTubeチャンネル「ナレ食」にゲストとして出演。MCのパク・ナレから「もともと太らない体質なのか」と尋ねられ「学生の頃は、今より15キロくらい太っていた」と明かした。そして「デビューしてから、服をきれいに着たいとか、画面にきれいに映りたいと思うようになり、ダイエットをした」と動機も語った。



また、暗殺者の世界を描いたNetflix映画「キル・ボクスン」のスピンオフ作品「カマキリ」（9月公開）に出演したパク・ギュヨンは「アクション映画なので、アクションを本当にたくさん練習した。上手ではないけど、アクションシーンがとても多かった」と苦労をポロリ。パク・ナレは「見る側にとっては簡単そうに見えるけど、本当にたくさん努力したんだね」と感心し、「『キル・ボクスン』が面白かったから、今回の作品も楽しみ」と盛り上げていた。



（よろず～ニュース特約・moca）