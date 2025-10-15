¡Ö¹Ò¶õÊØ¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤·¤Æµ¡Æâ¤ÇÀÜ¶á¡×¡ÄÇÐÍ¥¥¤¡¦¥É¥ó¥¦¥¯¡¢²á·ã¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·Ë¡ÅªÂÐ±þ¤Ø
ÇÐÍ¥¥¤¡¦¥É¥ó¥¦¥¯Â¦¤¬¡¢»äÀ¸³è¤ò¿¯³²¤¹¤ë¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯ÎÏ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤Î·Ù¹ð¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¥¤¡¦¥É¥ó¥¦¥¯¤Î½êÂ°»öÌ³½êKINGKONG by STARSHIP¤Ï14Æü¡¢¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖºÇ¶á¡¢¥¤¡¦¥É¥ó¥¦¥¯¤ÎÈó¸ø¼°¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤äµï½»ÃÏ¤Ê¤É¤Î»äÅª¶õ´Ö¤òÌµÃÇ¤ÇË¬Ìä¤·¤¿¤ê¡¢ÀÜ¿¨¤ò»î¤ß¤¿¤ê¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÆâÍÆ¤Î¼ê»æ¤ò»Ä¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»äÀ¸³è¤ò¿¯³²¤¹¤ë»öÎã¤¬·«¤êÊÖ¤·È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡Öµï½»ÃÏË¬Ìä¡¢»äÅª¶õ´Ö¤Ø¤Î¿¯Æþ¡¢Èó¸ø¼°¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÄÉÀ×¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤ÎÎ®½Ð¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë·ÁÂÖ¤Î»äÀ¸³è¿¯³²¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸·½Å¤ËË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ëÍ½Äê¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿»öÌ³½êÂ¦¤Ï¡Ö³¤³°¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ä¸Ä¿ÍÅª¤ÊÍ½Äê¤ò´Þ¤à½ÐÆþ¹ñ¤Î²áÄø¤Ç¡¢ÉÔÅö¤ÊÊýË¡¤Ç¹Ò¶õÊØ¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤·¤¿¤ê¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÈÆ±¤¸ÊØ¤òÍøÍÑ¤·¤Æµ¡Æâ¤ÇÀÜ¶á¤ò»î¤ß¤ë¹Ô°Ù¤â»äÀ¸³è¤Î¿¯³²¤È¸«¤Ê¤·¡¢Ë¡ÅªÂÐ±þ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤ÏÌÀÇò¤Ê°ãË¡¹Ô°Ù¡×¤È¤·¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î°ÂÁ´¤È¸¢±×ÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼«À©¤È¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥¤¡¦¥É¥ó¥¦¥¯¤Ï8·î¤Ë¥É¥é¥Þ¡ØÍ¥¤·¤¤ÃË¤ÎÊª¸ì¡Ù¤ò½ª¤¨¡¢ÍèÇ¯¸ø³«Í½Äê¤ÎDisney¡Ü¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¥É¥é¥Þ¡Ø»¦¤·²°¤¿¤Á¤ÎÅ¹¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Î»£±Æ¤ò½ª¤¨¤¿¾õÂÖ¤À¡£