¡ã¥µ¥Ã¥«¡¼¡äÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¤Ë´°¾¡¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤ËÂçµÕÅ¾¾¡Íø¡Ä0¡Ý2¤«¤é3¡Ý2¤Ø
¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤¬´Ú¹ñÂåÉ½¤Ë´°¾¡¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤òÁê¼ê¤ËÂçµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¤¿¡£
¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï14Æü¡¢ÅìµþÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤È¤ÎÉ¾²Á»î¹ç¡ÊA¥Þ¥Ã¥Á¡Ë¤Ç3¡Ý2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÏÁ°È¾¤Ë2¼ºÅÀ¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ë3ÆÀÅÀ¤·¡¢»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËºÇÂ¿Í¥¾¡¹ñ¡Ê5²ó¡Ë¤Ç¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFIFA¡Ë¥é¥ó¥¥ó¥°6°Ì¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ï4ÆüÁ°¤Î10Æü¡¢¹¿ÌÀÊã¡Ê¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü¡Ë´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë´Ú¹ñÂåÉ½¤Ë5¡Ý0¤Ç´°¾¡¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤À¡£¤³¤ì¤ÇÆüËÜ¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÀï14»î¹çÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£ÆüËÜ¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤Þ¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤òÁê¼ê¤ËºÇ¶á¤Î6Ï¢ÇÔ¤ò´Þ¤á¤Æ11ÇÔ2Ê¬¤±¤À¤Ã¤¿¡£
10Æü¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤È¤Î¥Û¡¼¥àÉ¾²Á»î¹ç¤Ç2¡Ý2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¤³¤ì¤Ç10·î¤ÎA¥Þ¥Ã¥Á2Ï¢Àï¤ò1¾¡1Ê¬¤±¤Ç½ª¤¨¤¿¡£A¥Þ¥Ã¥Á3»î¹çÌµ¾¡Íø¤ÎÉÔ¿¶¤âÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï9·î¤ÎA¥Þ¥Ã¥Á2Ï¢Àï¡Ê¥á¥¥·¥³¡¢ÊÆ¹ñ¡Ë¤Ç1ÇÔ1Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï¥¹¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥¯Àï½Ñ¤Çµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡Ë¡¢ÆîÌîÂó¼Â¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ë¡¢Æ²°ÂÎ§¡Ê¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¡Ë¤Ê¤É²¤½£ÁÈ¤Î¼ç¼´Áª¼ê¤¬½Ð·â¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ë¤¬¹¶·â¤òÀèË¯¤ËÎ©¤Á¡¢°ìÉô¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²ÔÆ¯¤·¤¿¡£´Ú¹ñÀï¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼8¿Í¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·Á°È¾Àï¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÊ·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¡£Á°È¾26Ê¬¤Ë¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥Ò¥¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë¤¬ÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£Àª¤¤¤Å¤¤¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÏÁ°È¾32Ê¬¤Ë¤â¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥ê¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ë¤¬ÄÉ²ÃÆÀÅÀ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÈ¿·â¤Ï¸åÈ¾¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾7Ê¬¤ÎÆîÌî¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç1¡Ý2¤È¤·¤¿¸å¡¢¸åÈ¾10Ê¬¤Ë¤ÏÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê¥é¥ó¥¹¡Ë¤ÎÄÉ²Ã¥´¡¼¥ë¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£Î®¤ì¤ò´°Á´¤Ë°ú¤´ó¤»¤¿ÆüËÜ¤Ï¸åÈ¾26Ê¬¡¢¤Ä¤¤¤ËµÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤Þ¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£FW¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¹²¤Æ¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¸åÈ¾30Ê¬¡¢´Ú¹ñÀï¤Ç¥Þ¥ë¥Á¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¥¨¥¹¥Æ¥Ð¥ó¡Ê¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡Ë¤È¥ê¥·¥ã¥ë¥ê¥½¥ó¡Ê¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡Ë¤òÆ±»þ¤ËÅêÆþ¤·¤ÆÁí¹¶Àª¤ò¸«¤»¤¿¡£¤·¤«¤·ÆüËÜ¤Î¼éÈ÷¤ËÁË¤Þ¤ì¡¢ÆÀÅÀ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£