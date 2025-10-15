俳優のアル・パチーノ（８５）が、先日亡くなった女優のダイアン・キートンさんと結婚しなかったことを「後悔」しているという。１１日に７９歳で他界したダイアンさんと、「ゴッドファーザー」の撮影をきっかけに１９７１年に知り合い、１９８７年まで交際と破局を繰り返した。



【写真】お似合いでした！若かりし頃の２人

アルの友人の１人はメールオンラインに「振り返ってみると、いつも『素晴らしい女性』と呼んでいたダイアンさんが人生最愛の人だったとアルは認めています。チャンスがあった時に行動を起こさなかったことを一生後悔しているんです。ダイアンさんと別れて何年も経っても、アルは『もしそういう運命だったとしたら、もう一度やり直すのに遅すぎることはない』とよく言っていました。でも残念ながら、今では遅すぎるのです」と話す。



一方、ダイアンさんと結婚しなかったことは後悔しているというアルだが、計４人の自分の子供たちが人生において一番大切な存在だとして、「アルは子供たちをとても愛しています。ニューヨークに住んでいますが、西海岸に住む子供たちの近くにいられるようにと、ロサンゼルスにも自宅を購入したくらいです」と前述の友人は語っている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）