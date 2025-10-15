¥í¥·¥¢¤Ê¤¼¶²¤ì¤ë¡© ÊÆ¡Ö¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¥ß¥µ¥¤¥ë¡×¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¶¡Í¿¤Î½Å¤¿¤¤¡È°ÕÌ£¡É ¤è¤¯Èô¤Ö¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ë
Àï¶É¤òÊÑ¤¨¤ë¡Ö¥²¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡©
¡¡2025Ç¯10·î12Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥é¥¸¥ß¡¼¥ë¡¦¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ò½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î¶¡Í¿¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¶¡Í¿¤Ç¡¢Àï¶É¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ÎÀ¼¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¤¹¤Ç¤Ë¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯Í×¤é¤º¡©¡Û¤³¤ì¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¡Ö¤¹¤´¤¤Ä¹¼ÍÄø¡×¥ß¥µ¥¤¥ëÈ¯¼Í¤Î½Ö´Ö¤Ç¤¹¡ÊÆ°²è¡Ë
¡¡¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤Ï1970Ç¯Âå¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£Ì¾Á°¤Ï1980Ç¯Âå½éÆ¬¤Ë¼ÂÍÑ²½¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¸½ºß¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼ÂÍÑ²½¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤ÎÌó45Ç¯¤Î´Ö¤Ë¡¢Í¶Æ³ÁõÃÖ¤ä¥¨¥ó¥¸¥ó¡¢¥ß¥µ¥¤¥ëËÜÂÎ¤Îºà¼Á¤Ê¤É¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤Ï¡¢1991Ç¯¤ÎÏÑ´ßÀïÁè¤Ç¥¤¥é¥¯·³¤Ë¾¯¤Ê¤«¤é¤Ì¿ô¤ò·âÄÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÏÂç¤·¤ÆÀÇ½¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦À¼¤â»¶¸«¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÏÑ´ßÀïÁè¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯1/2»ÅÍÍ¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤È¡¢¸½ºß¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤Ê¤É¤ËÇÛÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯4»ÅÍÍ¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ¤âÆ³Æþ¤¹¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯5»ÅÍÍ¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ï¡¢Ì¾Á°¤ä·Á¤³¤½ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Û¤ÜÊÌÊª¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤«¤é¥í¥·¥¢¤ò¼ÍÄø¤Ë¼ý¤á¤ë¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤Î¶¡Í¿¤Ç¡¢Àï¶É¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ÎÀ¼¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï´û¤Ë¥í¥·¥¢¹ñÆâ¤ò¹¶·â¤Ç¤¤ë½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¡Ö¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¡×¤ò¼ÂÀïÅêÆþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Áê±þ¤ÎÀï²Ì¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯1»ÅÍÍ¤Î¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤Ï³ËÃÆÆ¬¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯ÍÑ³ËÃÆÆ¬¤Ï´û¤ËÇÑ´þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤Î¶¡Í¿¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¯ÎÏ¤Ê¹¶·â¼êÃÊ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³ËÃÆÆ¬ÅëºÜ·¿¤Ê¤é¤Ð¤¤¤¶¤·¤é¤º¡¢ÄÌ¾ïÃÆÆ¬·¿¤Î¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤¬¡¢Àï¶É¤Î¿ä°Ü¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¡Ö¥²¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡¢É®¼Ô¡ÊÃÝÆâ ½¤¡§·³»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¤Ë¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯±¿ÍÑ¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î¶¨ÎÏ¡×
¡¡¤¿¤À¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤Î¶¡Í¿¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¹ñºÝÀ¯¼£¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤Ç¤Î¡Ö¥²¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤Ë¤Ï¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥Õ¥ê¥²¡¼¥È¡Ö¥Ç¡¦¥í¥¤¥Æ¥ë¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤ÎÈ¯¼Í»î¸³¡Ê²èÁü¡§¥ª¥é¥ó¥À¹ñËÉ¾Ê¡Ë¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ¤ÎºØÆ£ Áï³¤¾åËëÎ½Ä¹¤Ï2025Ç¯9·î30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö¡Ê¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤Î¡Ë±¿ÍÑ¤Ë·¸¤ë°Õ»×·èÄê¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼«±ÒÂâ¤¬¹Ô¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±¿ÍÑ¤Î°Õ»×·èÄê¤òÆ³Æþ¹ñ¤¬¹Ô¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯4»ÅÍÍ°Ê¹ß¤Î¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤ÏÅëºÜ´ÏÄú¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈô¹Ô·×²è¤ÎÎ©°Æ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏºØÆ£³¤¾åËëÎ½Ä¹¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾Êý¤Ç¹¶·â¾ðÊó¤ÎÁªÄê¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤ÎÂçÀ¾ÍÎ/ÂÀÊ¿ÍÎÎ¾´ÏÂâ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¡¢Àï°èÇ¤Ì³·×²è¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤é¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î´Ø·¸À¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ºØÆ£³¤¾åËëÎ½Ä¹¤âµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö¡Ê¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤Î¡ËÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸ÂÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤È¤Î¶¨ÎÏ¤¬ÉÔ²Ä·ç¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡Ö¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¹©¾ì¡×¤Ç¶¨Ä´¤µ¤ì¤¿¥³¥È
¡¡É®¼Ô¤Ï2018Ç¯9·î¤Ë¡¢¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤Î³«È¯¤ÈÀ¸»º¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¤¥»¥ª¥ó¡¦¥ß¥µ¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡Ê¸½¥ì¥¤¥»¥ª¥ó¡¦¥ß¥µ¥¤¥ë¥º¡õ¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¡Ë¤Î¼èºà¤Î¤¿¤á¡¢Æ±¼Ò¤¬µòÅÀ¤òÃÖ¤¯¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥Ä¡¼¥½¥ó¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î2018Ç¯¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤òÆþ¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤é¤ì¤¿Êý¤Ï¡¢¤½¤¦Â¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤¯¸À¤¦É®¼Ô¤â¤½¤Î°ì¿Í¤Ç¡¢¥Ä¡¼¥½¥ó¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤È¥ì¥¤¥»¥ª¥ó¡¦¥ß¥µ¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤¬ÆüËÜ¤Ë¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤òÇäµÑ¤¹¤ë¹Í¤¨¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¡¢ÀµÄ¾¤ÊÏÃÌÌ¿©¤é¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¤Î¤¬¡¢Åö»þ¤Îµ¶¤é¤¶¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¸½ºß¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤â¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÆ±ÌÁ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë¤·¤«ÇäµÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»þ¥ì¥¤¥»¥ª¥ó¡¦¥ß¥µ¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¥¤¥®¥ê¥¹¤À¤±¤Ë¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤ÎÍ¢½Ð¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ò²¿ÅÙ¤â¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¤½¤ì°Ê¾åÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¤³¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥¤¥®¥ê¥¹¤À¤±¡×¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤¿¤ê¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤¬ÆüËÜ¤ò¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤Ë¡¢¹¶·âÌÜÉ¸¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤Æ±ÌÁ¹ñ¤È¸«¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥·¥¢¤¬¿À·Ð¤ò¤È¤¬¤é¤»¤ë¥ï¥±
¡¡2025Ç¯10·î1ÆüÉÕ¤Î¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ëÅÅ»ÒÈÇ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤è¤ë¥í¥·¥¢¤Ø¤ÎÄ¹¼ÍÄø¹¶·â¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î¿·¤¿¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤ò¾µÇ§¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Î¸î±Ò´Ï¤ÇºÇ½é¤Ë¡Ö¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡×½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÅëºÜ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Á¤ç¤¦¤«¤¤¡×¡Ê²èÁü¡§³¤¾å¼«±ÒÂâ¡Ë¡£
¡¡¤³¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤Ï¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤Î¶¡Í¿¤ÈÄ¾ÀÜ´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤Î¶¡Í¿¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥¢¥á¥ê¥«·³¤Î»ý¤ÄÌÜÉ¸¾ðÊó¤¬¡¢ÆüËÜ¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¤Ê¤É¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥é¥¸¥ß¡¼¥ë¡¦¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤äÆ±¹ñ¤ÎÍÎÏµÄ°÷¤é¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎJ¡¦D¡¦¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¶¡Í¿¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤«¤é¡¢¿À·Ð¤òÀí¤é¤»¤Æ¡¢¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¶¡Í¿°Æ¤òÈãÈ½¤¹¤ëÈ¯¸À¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¸½ºß¡¢Æ±ÌÁ¹ñ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤Î¶¡Í¿¤Ï¡¢¾ðÊóÌÌ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤òÆ±ÌÁ¹ñ¤Ë½à¤º¤ë°·¤¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Û¤«¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ä¥í¥·¥¢¤Î¹â´±¤¬¿À·Ð¤òÀí¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¼´ï¤È¤·¤Æ¤Î¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤Î¶¡Í¿¤¬¹ñºÝÀ¯¼£¾å¤Î¡Ö¥²¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÉ®¼Ô¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
