¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡×°ðÅÄÈþµª¡Ê36¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤ò¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿°ðÅÄ¡£¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤ò¥á¥ó¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿¤Ë¤ÏÃÂÀ¸Æü²ñ¤ËÆ±ÀÊ¤·¤¿¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤»¤¤¤ä¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÀéÍÕÍºÂç¤Î»Ñ¤¬¡£¡Ö¤³¤Ê¤¤¤ÀÁá¤á¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤ò¤·¤¿»þ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤·¤Æ¡¢2¸®ÌÜ°Ê¹ß¤Ç¤Ï¤é¤¿¤¤Í·¤¯¤óÈ«Ãæ¤¯¤ó¤â¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¡¥é¥¹¥È²Î¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥È¡ª¤¢¤¿¤·Ã£¤é¤·¤¯¤ÆÎÉ¤¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³Ú¤·¤¯·ò¤ä¤«¤Ë¿ì¤¤¤¢¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Öº£Æü¤âÁÇÅ¨¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê2¿Í¡×¡Ö¤¤¤Ê¤ß¤¤µ¤ó¤½¤Î¥á¥¬¥ÍÄ¶»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö°ðÅÄ¤µ¤ó¥¤¥¤½÷¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£